Kleine Schule des Sehens

Eine stolze Fotografin: H. Kirchhoff, »Brieftaube mit Doppelsport-Kamera« (um 1910)

Kinder fühlen, denken und bewegen sich anders als Erwachsene. Die Bandbreite ihrer sozialen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten ist im ersten Lebensjahrzehnt rasanten Entwicklungen unterworfen. Freiräume zu schaffen, in denen sich selbstbestimmte, neugierige Subjekte entwickeln und ausprobieren können, ist angesichts der kinderfeindlichen Umwelt unserer Tage eine herausfordernde Aufgabe. Selten bewegt man sich an Orten auf Augenlinie der Kinder. Öffentliche Räume sind von Erwachsenen für diese gestaltet – und selbst für ebensolche oft nur ungenügend. Treppen sind zu hoch, Sitzmöglichkeiten rar, Straßen zu gefährlich für die ersten, noch unbeholfenen Versuche mit dem Fahrrad. Auch kulturell sind die Hürden enorm: Kulturangebote wie Kinderfeste verkommen zu Markenschlachten, Kindersendungen verstopfen die Rezeptoren mit Informationen, die selbst Erwachsene nicht aufnehmen können. Man könnte unken, dass Gesellschaft eine einzige Beschränkung für ihre Mitglieder darstellt. Kindern daher ein Kennenlernen der Wirklichkeit auf Augenhöhe zu ermöglichen, will gekonnt und nicht nur eine Frage der Haltung sein.

Das Museum für Fotografie in Berlin zeigt nun erstmalig eine Ausstellung, die »explizit für Kinder« gestaltet wurde. Sie umfasst rund 170 Exponate aus der fotografischen Sammlung der Kunstbibliothek sowie eine Reihe von Druckgrafiken, Zeichnungen und Plastiken. In zehn Kapiteln, die lose miteinander verbunden und räumlich nicht voneinander getrennt sind, werden unterschiedliche Themenwelten vorgestellt und mit der Geschichte der Fotografie verknüpft. Dabei sind Inhalte, die Kinder unmittelbar beschäftigen, weil sie ihre Lebenswelt strukturieren und peu à peu ihre Vorstellung von Welt konstituieren: Familie, Kosmos, öffentlicher Raum, Farben, Materialien, Tiere usw. Viele Fotografien stammen vom Berliner Pressefotografen Willy Römer (1887–1979), der die mitunter harten Lebenswirklichkeiten der 1920er Jahre dokumentierte. Daneben sind auch Kuriositäten zu sehen. Die Ansicht einer Straße, die eine Brieftaube im Flug aufgenommen hat, ist besser gelungen als so manch anderes Motiv. Eine Fotografie der Taube selbst, die Kamera um den Bauch geschnallt, zeigt sie beinahe stolz.

Die Objekte sollen jedoch nicht nur angeschaut werden. Ein Begleitprogramm bietet die Möglichkeit zum Mitmachen, Mitgestalten und Mitentdecken. Innerhalb der Ausstellung kann ein an eine Litfaßsäule erinnernder Pfeiler nach Gusto beklebt und bemalt werden, eine Leseinsel mit Kinderbüchern lädt zum Verweilen ein. Die Begleittexte neben den Exponaten zielen bewusst nicht auf die erwachsenen Besucher. Darin werden Geschichten gesponnen oder Assoziationen aneinandergereiht, indem man versucht, den unmittelbaren Eindruck dessen, was der kleine Betrachter sieht, nicht in rationale Bildanalysen aufzulösen. Das Anliegen ist richtig, die Texte leider häufig misslungen.

Der Anspruch, eine »kleine Schule des Sehens« zu bilden, um »einen offenen Blick auf die Welt« zu ermöglichen, wie es im Ankündigungstext zur Ausstellung heißt, wird von einem pessimistisch gestimmten Zeitgeist unterlaufen. Der sagt mehr über die Erwachsenen aus als über die Kinder. Krieg, Hunger und Katastrophe bilden den Hintergrund, vor dem sich den Bildern genähert werden soll. Yamamoto Masaos eindrucksvolles Porträt einer weißen Eule, die ihr Gesicht von der Kamera abwendet, wird als Weltflucht gedeutet. Das Mittel der Wahl im Kapitel über den Schulalltag ist der Zynismus: »Am ersten Schultag in Deutschland (…) kommt ihr mit einer Zuckertüte. Dagegen müssen andere, das zeigen alte und neue Fotografien, die Zeitungen und das Internet, Krieg ertragen oder schon früh hart arbeiten. Insofern ist es doch schön, wenn ihr für das nächste Klassenbild zusammenkommt, oder?« Es wirkt einschüchternd, wenn die kindliche Freude an eine brennende Welt gekoppelt wird. Nicht nur, dass Kindern bereits früh suggeriert wird, ihre Bedürfnisse und Emotionen seien unangemessen und minderwertig, auch ihre Phantasie wird domestiziert, wenn über allem das Damoklesschwert des Elends hängt.