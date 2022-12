Anleitung zum Nachdenken

Étienne Garcin, A. Dan/Knesebeck Verlag »Auf keine Weise also können sie irgend etwas anderes für das Wahre halten als die Schatten jener Kunstwerke?« – Platon: »Der Staat«

Comics dienen wohlmeinenden Lehrkräften seit geraumer Zeit als pädagogische Hilfsmittel bei der Vermittlung schwieriger Stoffe, weil sie als leicht verständlich gelten – leichter jedenfalls als Satzgefüge, die über das Zwitschervogelformat hinausreichen. Das leuchtet ein. Eine illustrierte Anleitung wie die zum Aufbau eines Möbelstücks schwedischer Herkunft ist einfacher zu verstehen als eine nur geschriebene, und wenn das Ding nachher trotzdem hässlich wirkt, liegt es am Hersteller.

Ähnlich beim Comic: Rowohlt hat schon in den späten Siebzigern sehr gut lesbare Taschenbücher herausgegeben, in denen der Leserschaft Sozialismus, Kapitalismus, Marx oder Lenin »für Anfänger« mit vielen Bildern und nur so viel Text wie nötig erschlossen wurden, aber wohnlich ist die Welt dadurch nicht geworden. Neueres bildunterstütztes Philolehrmaterial bieten die vermeintlichen Sachcomics beim Verlag Infocomics und die von Ansgar Lorenz illustrierte Reihe »Philosophie für Einsteiger« beim Fink-Verlag, beide sind aber mehr illustriertes Referat als Bildgeschichte.

Das geht auch anders, z. B. als sehr lustige und geistreiche Stripsammlung wie »Die illustrierte Welt der Philosophie« vom ehemaligen Charlie Hebdo­-Zeichner Jul und dem Philosophen Charles Pépin, die mit dem Konzept des Lach- und Sachcomics auch die griechische Mythologie vom Kopf aufs Zwerchfell gestellt haben (beide bei Anaconda).

Oder wie in »Philosophix« in Form einer zum Comic gemachten (und nicht bloß illustrierten) Darlegung und Erweiterung philosophischer Schlüsseltexte. Autor Étienne Garcin ist im Brotberuf Lehrer in Vorbereitungsklassen auf die Zugangsprüfungen der Grandes écoles, jener französischen Kaderschmieden, die die zukünftigen Regierenden aus Politik und Wirtschaft hervorbringen. Er hat die Geistesgeschichte nach Gleichnissen durchforstet. Seine Auswahl zeigt, inwiefern die philosophische Vermittlungsform schlechthin für Denkerinnen und Nichtdenker von heute noch von Bedeutung ist.

Es beginnt natürlich mit dem Höhlengleichnis und dem naheliegenden Vergleich zur Matrix-Tetralogie: Woher wissen wir, dass unsere Welt nicht eine Illusion ist, wie die indischen Veden schon ein Jahrtausend vor Platon behauptet haben? Wie können wir die Wahrheit erkennen? Und wie nehmen das dann die Dumpfbacken vor ihren Höhlenbildschirmen auf? Auch vom Schiff des Theseus hat man schon mal gehört: Zu Zeiten der griechischen Klassiker der Philosophie lag im Hafen von Athen ein uraltes Schiff, von dem man sich erzählte, Theseus sei mit ihm Jahrhunderte zuvor nach Kreta gefahren, um den Minotaurus zu töten. Mittlerweile hatte man wegen Fäulnis und Wurmfraß Planke für Planke ersetzt – war es jetzt also noch derselbe Kahn? Wie so oft in der Philosophie ist die Antwort ein beherztes Jein. Wenn ja, was wäre, wie Thomas Hobbes gefragt hat, wenn man das alte Holz restauriert und daraus ein neues altes Schiff gebaut hätte, wäre das nicht mindestens genauso echt, wenn nicht noch echter?

Von hier schlägt Garcin bzw. sein durch den Band führendes Alter ego den Bogen zu Dorian Gray, Hulk, Superman, Deadpool und Mr. Hyde, der nun zum Leser von den zwei Ängsten spricht, die das Individuum hier berühren: Veränderung nicht zu erkennen und selbst in ihren Strudel zu fallen. Weiter geht es mit der Sandale des Empedokles (Lebenssinn, Selbstmord) und dem Brunnen des Thales (Philosophie als Selbstzweck) über die Birnen des Augustus (Wille zum Bösen) und Pascals Schilf (Bewusstsein) bis zu Seiltänzer, Kellner und Zecke bei Nietzsche, Sartre und Deleuze.

Der Zeichner A. Dan versteht es, mit seinen Buntstiften die Persönlichkeiten und Bau- und Kleiderstile der verschiedenen Epochen und Fiktionen mit Gastauftritten von Dostojewski, Freud, Zarathustra und vielen anderen im gerade rechten Abstraktionsmaß zwischen Knollennasenkomik und Wahrhaftigkeit heuchelndem Realismus darzustellen. Auch seine Farben sind eine Freude. Schade nur um den bescheuerten Titel.