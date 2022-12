Wann, wer und wieviel

Jochen Tack/imago Ohne »klimaneutralen Umbau« seien die Hüttenwerke bald nicht mehr konkurrenzfähig, kritisiert die IG Metall

Die Umrüstung der Stahlindustrie zwecks Reduktion des Kohlendioxidausstoßes kostet Milliarden. Die IG Metall befürchtet nun, dass sich die Eigentümer der Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) in Duisburg mit den Investitionen zu viel Zeit lassen. Tausende Arbeitsplätze seien gefährdet.

Nach dem Ausstieg des französischen Stahlrohrherstellers Vallourec gibt es noch zwei Gesellschafter der HKM, die Thyssen-Krupp Steel Europe AG und die Salzgitter AG. Beide haben sich zur Transformation der Hüttenwerke bekannt. Doch aus Gewerkschaftssicht fehlt die Zusage, gut zwei Milliarden Euro bis 2030 in den Standort Duisburg-Hüttenheim zu investieren. Der »klimaneutrale Umbau« sei gefährdet, wenn bis zu diesem Zeitpunkt nicht mindestens ein herkömmlicher Hochofen etwa durch eine Direktreduktionsanlage ersetzt werde, berichtete der WDR unter Berufung auf die IG Metall und den Betriebsrat am 8. Dezember. Anderenfalls sei HKM nicht mehr konkurrenzfähig, weil nach 2030 die CO2-Abgabe deutlich steigen werde.

Die Stahlindustrie gehört in Deutschland zu den größten Emittenten des klimagefährdenden Kohlendioxids. Die Umrüstung auf umweltfreundlichere Technik ist unstrittig. Doch wann wer wieviel Geld investiert, scheint unklar. Am Standort Duisburg, dem bundesweit zweitgrößten Hüttenwerk, arbeiten derzeit rund 3.100 Beschäftigte. Die IG Metall sieht nicht nur deren Jobs gefährdet, sondern auch weitere an anderen Stahlstandorten in Nordrhein-Westfalen, die am Fortbestand des Duisburger Werkes hängen. »Wir befürchten, dass wir hintenüberfallen«, sagte HKM-Betriebsrat Marco Gasse gegenüber dem WDR, denn Thyssen-Krupp Steel und Salzgitter bereiteten zwar die Modernisierung etlicher Werke vor, doch für das HKM gebe es noch keine verbindlichen Zusagen.

Auch Jürgen Kerner, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei der Thyssen-Krupp AG, kritisierte die fehlende Finanzierungszusage der Anteilseigner für die Duisburger Hüttenwerke. »Es darf aber nicht sein, dass die Transformation des Unternehmens an deren Zögern und Zaudern scheitert.« Beide Anteilseigner müssten jetzt Verantwortung übernehmen.

Der Erste Vorsitzende der IG Metall, Jörg Hofmann, betonte, dass durch die Zögerlichkeit der Gesellschafter nicht allein die Jobs bei HKM gefährdet seien: »Auf dem Spiel steht die industrielle Wertschöpfung und damit die Zukunft guter Arbeitsplätze in Deutschland.« Gelinge es nicht, die Grundstoffindustrie ins klimaneutrale Zeitalter überzuleiten und dabei die bestehenden Wertschöpfungsnetzwerke im Land zu stärken, werde »das dramatische Auswirkungen auf den gesamten Industriestandort haben – weit über die Stahlbranche hinaus«.

Die HKM-Geschäftsführung hält die rechtzeitige Modernisierung des Standortes für machbar. Im Auftrag des Aufsichtsrates werde seit Monaten an einem Konzept gearbeitet, sagte Geschäftsführer Gerhard Erdmann laut WDR. Sobald die Pläne vorlägen, sei mit Investitionen der Gesellschafter zu rechnen. »Ich habe keinen Grund, daran zu zweifeln.« Die IG Metall berief sich in ihrer Mahnung allerdings auch auf den hohen Zeitdruck. Eine neue Anlage zu bauen könne vier bis sieben Jahre dauern. Deshalb seien Finanzierungszusagen so wichtig. Thyssen-Krupp erklärte dazu, dass man an Optionen für den »klimaneutralen Umbau« bei HKM arbeite. Grundvoraussetzungen seien Wirtschaftlichkeit und Finanzierbarkeit.