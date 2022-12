»Streikrecht ist Menschenrecht«. Saalkundgebung. Mit kurzen Beiträgen von Akteuren, die in Betrieben, Gewerkschaften, sozialen Bewegungen oder Gerichtssälen für eine Ausweitung des Streikrechts kämpfen. 15 Rednerinnen und Redner sprechen über die Einschränkungen im Streikrecht und berichten von ihren Erfahrungen. Sonnabend, 10.12., 18 Uhr. Ort: Kiezraum auf dem Dragonerareal am Mehringdamm, Berlin. Veranstalter: Kampagne für ein umfassendes Streikrecht

»Revolution und Konterrevolution in der Maxvorstadt«. Stadtteilführung. Die Maxvorstadt in München war einst eine Hochburg der Nazibewegung. Dagegen gab es antifaschistischen Widerstand. Max Brym führt an die historischen Orte. Dabei steht der Widerstand im Vordergrund. Es geht aber auch um die Schwabinger Krawalle 1962 und die Belagerung der Druckerei von Bild nach dem Attentat auf Rudi Dutschke 1968 in Berlin. Sonnabend, 10.12., 14 Uhr. Ort: Ludwigstr., am Brunnen vor der LMU, München. Veranstalter: Funke München

»Filme aus und zu Palästina«. Der Monat Dezember steht im »Neuen Kino« ganz im Zeichen von Palästina. Gezeigt werden zwischen Donnerstag, 15., und Sonnabend, 17.12., Dokumentarfilme zu Gaza, zur Siedlergesellschaft und zur zionistischen Propaganda. Unter anderem 15.12., 19 Uhr, »Not just your Picture«, und 17.12., 20 Uhr, »Die Zeit der Verleumder« von Dror Dayan (Melodie&Rhythmus-Filmer) Ort: Neues Kino, Klybeckstr. 247, Basel. Veranstalter: Palästina-Solidarität Basel/Schweiz