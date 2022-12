Studis in Not

Stefan Sauer/dpa »Finanziell und psychisch auf dem Zahnfleisch«: Studierende Anfang November in Greifswald

Wenn die Krise einfach kein Ende nimmt: Seit bald drei Jahren verharren über 2,9 Millionen Studierende in Deutschland im Ausnahmezustand – Corona, explodierende Preise, Bibbern für Gasprom-Rekordgewinne. Ein bedrückendes Bild der Lage zeichnete am Donnerstag der scheidende Präsident des Deutschen Studentenwerks (DSW), Rolf-Dieter Postlep, bei der Jahrespressekonferenz seines Verbandes in Berlin. In diesem Wintersemester stünden viele Hochschüler vor »einer dramatischen sozialen Notlage«. Sie kämen »finanziell und psychisch auf dem Zahnfleisch« aus der Pandemie und wüssten »oftmals nicht, wie sie nun Gas, Strom und Lebensmittel bezahlen sollen«. Das studentische Budget sei »in aller Regel extrem auf Kante genäht, nun droht diese Naht zu reißen«.

Warten auf Einmalzahlung

Sorgen bereitet Postlep auch die psychische Verfassung der jungen Menschen. Es gehe um soziale Isolation und Vereinsamung, die Infragestellung des Studiums, um depressive Verstimmungen, Hoffnungslosigkeit bis hin zu suizidalen Gedanken. »Die psychosozialen Beratungsstellen der Studierendenwerke werden förmlich überrannt«, vielerorts habe sich die Wartezeit vervielfacht. Lobende Worte fand der Funktionär für die Hilfen der Bundesregierung für Studierende, obwohl die bisher allenfalls tröpfeln. Empfänger von Bundesausbildungsförderung (BAföG), die nur elf Prozent aller Hochschüler ausmachen, erhalten zwei Heizkostenzuschüsse, solche mit steuerpflichtigem Job eine Energiepauschale. Dazu winkt allen Studierenden eine 200-Euro-Einmalzahlung, deren Auszahlung sich aber noch lange herauszögern dürfte. Das Geld müsse »rasch« ankommen, betonte Postlep, gerade die mehr als 60 Prozent der Studierenden, die auf dem freien Wohnungsmarkt lebten, brauchten es »so schnell es geht«.

Es braucht mehr Geld

Not leiden auch die Hochschulen selbst, was wiederum Studierende und Beschäftigte ausbaden müssen. Ein böses Déjà-vu erleben derzeit nicht wenige in Rheinland-Pfalz. Um die Sparvorgaben der Landesregierung bei den Energiekosten einzuhalten, wird die Lehre an mehreren Standorten erneut ins Homeoffice verlegt. Am weitesten geht die Hochschule Koblenz mit einer »digitalen Phase« vom 4. Dezember bis 8. Januar. Anders die Universität Bochum in Nordrhein-Westfalen: Die verhängte kurzerhand einen sechsmonatigen Stellenstopp, um die Heizungsrechnung begleichen zu können. Dabei hat die Bundesregierung zuletzt Unterstützung für die ­Wissenschaftseinrichtungen versprochen. Diese reicht aber laut Rektorat nicht annähernd zur Deckung der Ausgaben.

Eine vernachlässigte soziale Infrastruktur beklagt das DSW seit einer gefühlten Ewigkeit. Die Zahl der Studienplätze sei seit 2007 um 52 Prozent gestiegen, die der staatlich geförderten Wohnheimplätze um sechs Prozent, rechnete Postlep vor. Bund und Ländern bot er den kurzfristigen Bau von 25.000 neuen Plätzen an, wofür es aber Zuschüsse von 2,6 Milliarden Euro in den nächsten drei Jahren brauche. Die andere Hälfte werde man aus Eigenmitteln stemmen. Erfreulich ist aus Sicht des Verbandspräsidenten der angekündigte Einstieg des Bundes in die Wohnheimförderung. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will dazu ab 2023 das Programm »Junges Wohnen« auflegen, um daraus bezahlbaren Wohnraum für Studenten und Auszubildende zu finanzieren. Ein Investitions- und Sanierungsstau ­besteht nach Verbandsangaben ebenso bei der Hochschulgastronomie, hier beliefen sich die Erforderlichkeiten auf 1,6 Milliarden Euro. Noch mehr Geld brauche es, um der anhaltenden Teuerung nicht mit weiter steigenden Mensa- und Wohnheimpreisen zu begegnen. »Das tun zu müssen geht gegen die ›DNA‹ der Studierendenwerke«, bemerkte Postlep.

Außerdem forderte er eine »grundlegende, strukturelle BAföG-Reform« mit einem Regelsatz von 603 Euro statt der heute bewilligten 452 Euro, einer jährlichen Anpassung an die Preis- und Lohnentwicklung und einer »konsequenten Digitalisierung aller BAföG-Prozessschritte, einschließlich E-Akte und E-Bescheid«. Mit Blick auf das geplante »Deutschland-Ticket« im Nahverkehr verlangt der Verband ein Mobilitätsangebot für Studierende, das »deutlich unter den Kosten des 49-Euro-Ticket liegen muss«.