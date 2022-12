Eine Behörde kämpft mit sich selbst

Vincenzo Lullo /imago images/Pacific Press Agency Kein Schutz: Protest nach dem Mord an Sarah Everard durch einen Polizisten (London, 13.3.2021)

Kaum überraschend hat die britische Polizei ein Rassismus- und Sexismusproblem: Daten zeigen regelmäßig auf, dass Minderheiten, Migranten und Muslime viel mittels sogenannter Stop-and-Search-Methoden ohne Grund festgehalten und durchsucht werden. Sie werden öfters ohne Beweislage eines Verbrechens verdächtigt, festgenommen und angeklagt. In Nordirland, wo die Polizeibehörde überwiegend protestantisch ist, sind die Opfer dieses Profilings Katholiken, die in verarmten Arbeiterklassevierteln in Belfast und Derry leben. Laut der Investigativplattform The Detail wurden Katholiken im vergangenen Jahr von der nordirischen Polizei mehr als doppelt so oft angehalten wie Protestanten.

Ein aktueller Bericht legt dar, wie verbreitet die Diskriminierung auch innerhalb der Polizei ist: Rassismus und Sexismus sind allgegenwärtig. Der Bericht der Oberhausabgeordneten Louise Casey belegt, dass über 600 Vorfälle von sexistischen Übergriffen innerhalb der Polizei nicht nur ohne Konsequenzen bleiben, sondern von leitenden Beamten zumeist vertuscht werden. Die BBC zitierte aus dem Bericht, wonach es gegen einen Beamten elf Anzeigen wegen Fehlverhaltens aufgrund von Vorwürfen im Zusammenhang mit Körperverletzung, sexueller Belästigung und Betrug gab. Alle wurden ohne Untersuchung fallengelassen, und der Polizeibeamte ist weiterhin im Dienst. Im Casey-Bericht finden sich Hunderte ähnliche Fälle – zumeist aus dem Großraum London, aber auch aus anderen Landesteilen. Eine abschließende Bewertung wird für Februar kommenden Jahres erwartet.

Nach der Entführung, Vergewaltigung und Ermordung von Sarah Everard durch einen Beamten des Londoner Metropolitan Police Service (Met) im März 2021 und anderen ähnlichen Vorfällen ernannte die Met Casey zur Leiterin einer Kommission, die das Polizeiverhalten überprüfen sollte. Die Casey-Kommission begann im Februar 2022 ihre Arbeit. Mitte Oktober legte sie ihren ersten Bericht vor. Darin strich sie acht Mängel innerhalb der Polizei heraus:

Die Met braucht zu lange, um Fälle von Fehlverhalten zu ahnden. Beamte glauben nicht, dass Maßnahmen ergriffen werden, wenn Bedenken hinsichtlich des Verhaltens geäußert werden. Vorwürfe in bezug auf sexistische Übergriffe und andere diskriminierende Verhaltensweisen führen mit geringerer Wahrscheinlichkeit als andere Fehlverhaltensvorwürfe zu Konsequenzen. Beamte, die sich wiederholende Muster von inakzeptablem Verhalten aufzeigen, werden nicht diszipliniert. Die Met setzt die gesetzlichen Standards nicht um, wodurch Fehlverhalten nicht effektiv begegnet werden kann. Außerdem wird kritisiert, dass es keine Kriterien gebe, was »grobes Fehlverhalten« überhaupt ist und was dagegen unternommen wird.

Der Bericht zeigte zudem rassistische Unterscheidungen auf. So werden Vorwürfe wegen Fehlverhaltens gegen nichtweiße Beamte mit einer 81 Prozent höheren Wahrscheinlichkeit untersucht als bei weißen Polizisten. Bei Fehlverhalten in der Probezeit wurde im Untersuchungszeitraum nur acht Prozent der Beamten gekündigt – und auch hier gibt es rassistische Diskrepanzen: Bei Fehlverhalten liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Entlassung in der Probezeit bei Nichtweißen um 126 Prozent und bei asiatisch gelesenen Menschen um 123 Prozent höher als bei Weißen.

Met-Chef Mark Rowley sagte gegenüber der BBC, er sei »entsetzt« über die Ergebnisse, die Situation »kann nicht so weitergehen«. Der Bericht zeige »Muster inakzeptabler Diskriminierung, die eindeutig systemische Voreingenommenheit« belegten.

Seit der Veröffentlichung des Berichts nimmt die Debatte über rassistisches und sexistisches Verhalten der britischen Polizei zu. Anfang Dezember musste der Leiter der Beschwerdestelle der englischen und walisischen Polizei, Michael Lockwood, zurücktreten, nachdem bekannt geworden war, dass gegen ihn selbst Untersuchungen laufen. Dabei soll es sich um »ernste Vorwürfe strafrechtlich relevanten Fehlverhaltens« und »andere strafrechtliche Vorwürfe« handeln, wie die Times berichtete.