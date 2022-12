Nachschlag: Am Ende alle gleich

Rolf Zöllner/epd-bild/imago Elisabeth Charlotte von der Pfalz bekam auch einen Platz in der Ausstellung zu »Homosexualität_en« (Berlin, 24.6.2015)

Irgendwie ist es beruhigend zu wissen, dass auch Adlige unter Heteronormativität leiden. Der Deutschlandfunk erinnerte am Donnerstag in seinem Kalenderblatt an Elisabeth Charlotte oder kurz Liselotte, Prinzessin von der Pfalz. Sie verstarb vor 300 Jahren. Aus ihren Briefen, die, so die Redakteurin, »ihr bizarres Leben spiegeln«, erfahren wir zum Beispiel: »Madame sein ist ein ellendes handwerck.« Ihrer Identität hätte mehr entsprochen, ein »churfürst zu sein«. Statt dessen wurde sie mit dem verwitweten Philippe d’Orléans verheiratet und bekam trotz dessen Neigung zum Sex mit Männern drei Kinder mit ihm. Wie das praktisch vonstatten ging, obwohl sie auf der Kante schlafen musste, damit sie ihn nicht aus Versehen berührte, wenn sie das Bett mit ihm teilte, bleibt der Phantasie der Lesenden überlassen. Was sie mehr aufregte, war die Kriegführung Ludwigs XIV. Er marschierte in die Pfalz ein, unter dem Vorwand, ein Erbteil für Liselotte zu erzwingen, stürzte aber »die arme leütte ins eüerste unglück«. (si)