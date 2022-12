Da rollen sie

Alexandre Meneghini/REUTERS

Der internationale Skatemarathon in Havanna fand nach einer zweijährigen Unterbrechung wegen der Coronapandemie vom 2. bis 4. Dezember zum zweiten Mal statt. An dem Wettbewerb nahmen mehr als 250 Skater vornehmlich aus Kuba, Spanien, Kolumbien und Ecuador teil. Der Präsident der World Skateboarding Federation, Sabatino Aracu, zeigte sich optimistisch, dass die urbane Sportart unter jüngeren Menschen an Popularität noch gewinnen könne. Auch Kuba könne viel zur Verbreitung des Skatens beitragen und so für eine weitere Touristenattraktion sorgen, sagte Aracu. (jW)