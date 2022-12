Er ist satt

Gadegast/imago images/Future Image Frauen, Koks und teure Autos: Haftbefehl (Autokulturkonzert auf dem Schützenplatz, Hannover, 28.6.2020)

Was mussten wir Haftbefehl-Fans der ersten Stunde nicht alles ertragen, als im Jahr 2010 sein erstes Album mit dem Titel »Azzlack Stereotyp« erschienen war (»Sonderschülermusik«, »kann nicht reimen« etc.). Heute gilt Aykut Anhan, wie Haftbefehl mit bürgerlichem Namen heißt, nicht selten als bester Rapmusiker Deutschlands, und wir, die damals ausgelacht wurden, warten noch immer auf eine Entschuldigung (kein Scherz). Generell scheinen die Zeiten vorbei, als das Genre für allerlei aus unserem geliebten Wirtschaftssystem resultierende Probleme in der Gesellschaft verantwortlich gemacht wurde, Wichtigtuer in Talkshows Raptexte vorlasen und sich nach jedem darin vorkommenden Schimpfwort in ihren Vorurteilen gegenüber der Musikrichtung bestätigt sahen.

Ganz im Gegenteil: Feuilletonisten großer Zeitungen verliebten sich regelrecht in Haftbefehl, den sie für seine kreative Sprache und Erzählweise sowie seine Texte über das Leben eines Migranten im sozialen Brennpunkt Offenbach am Main feierten. Im vergangenen Jahr kürte die Süddeutsche Zeitung »Das Schwarze Album« des Künstlers zum Album des Jahres. Die aktuelle Platte »Mainpark Baby« (erschienen am 1. Dezember) kommt in den Kritiken jedoch bisher nicht so gut weg. Das hat seine Gründe.

Das Album wirkt vor allem lyrisch und raptechnisch an vielen Stellen unambitioniert; so, als mangelte es dem Künstler an Appetit und an Geschichten. Ob das nach sieben Alben etwas ganz Normales ist oder Haftbefehl sich mittlerweile stärker mit seinem Business – mit Klamotten, Eistee, E-Zigaretten, Tiefkühlpizza, NFTs und bald auch Parfümen – beschäftigt als mit Rap, bleibt Gegenstand von Spekulationen. Der Rapper jedenfalls, der einst ganze Songs dem Leben in einem Hochhaus mit kaputten Aufzügen oder der Polizeigewalt widmete, zieht es vor, auf dem aktuellen Album fast ausschließlich über die Sexualisierung von Frauen, Koks, teure Autos und Kohle zu rappen. Nicht, dass es das nicht auch schon vorher in seinen Songs gegeben hätte, aber das Ausmaß auf »Mainpark Baby« nervt.

Die Kritik am Album zeigt aber auch falsche Vorstellungen und Erwartungen auf. Etwa, wenn sich Die Zeit mehr Exotismus wünscht und sich beschwert, es gebe nicht genug Dinge zu googlen. Bei Deutschlandfunk Kultur ist man der Meinung, die Beats seien »überhaupt nicht zeitgemäß«, und das Album hinke im Vergleich mit »tonangebenden US-amerikanischen Produktionen« hinterher. Eigene Sounds zu generieren ist hierzulande offensichtlich nicht erwünscht. Die Straße sieht das anders.

Zu sagen, »Mainpark Baby« sei schlecht, wäre einfach too much. Es ist immer noch eine solide Platte, bloß weniger geil als die letzten Releases und mit um die 30 Minuten Spiellänge auch etwas kurz geraten. Fans von dunklen, kühlen Beats mit ordentlichen Drums kommen trotzdem auf ihre Kosten. Man muss sagen, Produzent Bazzazian, der seit Jahren den typischen Haftbefehl-Sound kreiert, hat wieder geliefert. Die Klangfarbe des Albums passt zur Offenbacher Hochhaussiedlung Mainpark, wo der Rapper herkommt. Exemplarisch dafür steht der Song »Kein Respekt« übers Ausgegrenztsein, das mit OG Keemo zudem einen ordentlichen Featuregast hat. Dass man Haftbefehl noch lange nicht abschreiben darf, zeigt auch der Song »Dann mit der Pumpgun 2.0«, in dem er auf eine so krass geile aggressive Art rappt, dass der Song nur vor Energie strotzt.

Cool gemacht war auch die Werbekampagne für »Mainpark Baby«, die überraschenderweise nur eine Woche dauerte. Statt Videoauskopplungen einzelner Songs, die wie andere Singles der Szene alle paar Wochen immer Donnerstag abends um 23.59 Uhr (warum auch immer) veröffentlicht werden, gab es eine fünfteilige Kurzfilmreihe von Chehad Abdallah, die das Leben eines kurdischen Flüchtlingskindes und das Aufwachsen im Mainpark nacherzählt.

Das Album endet mit dem Song »Letzter Track«, der eine Auszeit Haftis ankündigt, weil er sich mehr um seine Kinder kümmern möchte. Nachdem der Rapper im Sommer bei einem Konzert in Mannheim auf der Bühne wegen einer Lachgasüberdosis einen Kollaps hatte, gönnt man ihm die Pause, ehe er hoffentlich wieder mit einem neuen »Brett« zurückkommt. Fans des dreckigen Offenbach-Frankfurt-Sounds können sich bis dahin die Mukke von Liz und Mufasa gönnen – Digger, brutal!