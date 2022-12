»Die FDP verteidigt die Freiheit der Autofahrer«

Fabian Sommer/dpa Reformstau statt Verkehrswende: Die Ampelkoalition muss aus Sicht des VCD schnell Ergebnisse liefern

Seit einem Jahr wird die BRD nun von einer Ampelkoalition regiert. In der Verkehrspolitik bescheinigen Sie SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP eine desaströse Bilanz. Was kritisieren Sie?

Die Bundesregierung hatte Aufbruch versprochen. Doch effektive verkehrspolitische Maßnahmen, die nur den Hauch einer Chance böten, das Klimaziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung noch zu erreichen, bleiben aus. Das vom FDP-Politiker Volker Wissing geleitete Verkehrsministerium hatte zwar im Juli ein Klimaschutzsofortprogramm aufgelegt. Von den Absichtserklärungen darin ist jedoch kaum etwas umgesetzt: weder Auf- und Ausbau der Tank- und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge noch maßgeblich ausgebaute Infrastruktur für den Radverkehr. Der Nachfolger für das Neun-Euro-Ticket lässt auf sich warten. Beabsichtigt war zudem, die Anschaffung CO2-senkender Zusatzausstattung für Lkw zu fördern, also neue Anhänger und Auflieger, sowie den Umstieg auf strombasierte oder Biokraftstoffe voranzutreiben. Davon ist bislang so wenig zu sehen wie von der »Ausbau- und Qualitätsoffensive im ÖPNV«. Im Gegenteil: Alles hat sich verschlechtert.

Schon im Koalitionsvertrag waren weder das Tempolimit auf Autobahnen noch ein autofreier Sonntag aufgeführt.

Das ist eine rein ideologische Entscheidung der FDP. Die Umsetzung von wirksamen Maßnahmen für den Klimaschutz kann sich diese Partei offenbar gar nicht vorstellen.

Der sogenannte Klimarat wollte Wissings Sofortprogramm erst nicht im Detail prüfen, weil die darin enthaltenen Maßnahmen zu anspruchslos seien. Was muss der Minister nun veranlassen, um eine ökologische Verkehrspolitik auf den Weg zu bringen?

Wissing muss endlich damit aufhören, die Autolobby zu hofieren: Dienstwagenprivileg, Entfernungspauschale und ermäßigte Dieselsteuer – all das sind klimaschädliche Subventionen, von denen obendrein vor allem die Gutverdiener profitieren. Hier eingespartes Geld würde für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs von Bussen und Bahnen dringend gebraucht.

In der Ampelkoalition gibt es Streit, weil Wissing den Ausbau von Fernstraßen beschleunigen will. Trotz Widerstands von Umweltverbänden und Aktionen von Aktivistinnen und Aktivisten forciert er den Autobahnbau. In Hessen geht es etwa um den Ausbau der A 49 bei Gießen und der A 66 bei Frankfurt am Main. Stehen dort aber nicht auch die Grünen mit in der Verantwortung, die zögerlich zuschauen?

Die Grünen haben, auch in der CDU-geführten hessischen Landesregierung als kleinerer Koalitionspartner stets Zugeständnisse gemacht. Jetzt aber ist der Treiber eindeutig die FDP, denn zuständig für den Bau, Ausbau und Erhalt der Autobahnen ist der Bund. Die Partei bleibt selbst dann bei ihrer Linie, wenn etwa der Berliner Senat den Ausbau der A 100 nicht mehr befürwortet oder der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Klage dagegen erwägt. Gegen den Willen des SPD-Grünen-Linke-Senats schrieb das Bundesverkehrsministerium die Planung offiziell aus. Aus unserer Sicht ist es völlig aus der Zeit gefallen, an Planungen festzuhalten, die initiiert wurden, als die Klimakrise nur in Fachkreisen ein Thema war.

Das Nachfolgemodell des Neun-Euro-Tickets könnte ab April 2023 zu haben sein – für 49 Euro im Monat. Ist das zielführend?

Auf jeden Fall macht ein solches Ticket das Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln einfacher, weil es bundesweit gilt. Nicht jedes Tarifgebiet muss im Detail geprüft werden. Doch das Angebot insgesamt muss stimmen. Da muss jetzt investiert und zeitgleich müssen Anreize für das Autofahren abgeschafft werden.

Was muss aus Ihrer Sicht jetzt passieren?

Die Zivilgesellschaft muss weiter Druck machen. Die SPD sollte endlich aus der Untätigkeit herauskommen. Die FDP verteidigt die Freiheit der Autofahrer. Doch auch künftige Generationen müssen noch die Freiheit haben, ihr Leben zu gestalten. Klimafolgen sind schon heute mehr und mehr zu sehen.