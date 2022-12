Nötig und möglich

Alexander Pohl/imago images/aal.photo Volksentscheid endlich umsetzen! (Mieterdemo in Berlin)

Berlin spielt auf Zeit. Was den Berlinern längst klar ist, ließ sich die Expertenkommission zur Umsetzung des Volksentscheids »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« am Freitag noch mal erörtern: Die privaten Wohnungsunternehmen sind nicht in der Lage, die Bevölkerung in ausreichendem Maße mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Bei einer Vergesellschaftung der großen Wohnungskonzerne hätte das Land Berlin »eine gute Ausgangslage, um den überhitzten Wohnungsmarkt abzukühlen«. Das erklärte Ulrike Hamann, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, bei einer öffentlichen Anhörung der Kommission. Sie war eine der Sachverständigen, die vor dem Gremium darüber referierten, wie sich die Vergesellschaftung, für die im September 2021 59,1 Prozent der Berliner Wähler votiert hatten, auswirken könnte.

An ihrer Skepsis gegenüber profitorientierten Konzernen wie Deutsche Wohnen oder Vonovia ließ Hamann keinen Zweifel. So wies sie darauf hin, dass die Mieten der Konzerne im Schnitt deutlich über den Mieten der sechs Berliner Landeswohnungsunternehmen und der Genossenschaften liegen, obwohl die Wohnungsbestände sich ähnelten. Die Unterscheidung in gemeinwohl- oder gewinnorientierte Unternehmen lasse sich allerdings nicht an der Unternehmensform festmachen. Auch die Landeswohnungsunternehmen seien als Aktiengesellschaften oder GmbH organisiert und deshalb zur Erzielung von Gewinnen verpflichtet. Dennoch seien diese Unternehmen ein »wichtiger Faktor für die Wohnraumversorgung«, weil das Land als alleiniger Gesellschafter ihnen Anweisungen erteilen könne.

Auch Andrej Holm, ehemaliger Staatssekretär für Wohnen, sprach sich für eine Vergesellschaftung der Wohnungskonzerne aus. Ein solcher Schritt werde »viele Effekte« haben, erklärte Holm, etwa einen »Stopp der Mietpreiseskalation« und eine deutliche Erhöhung des Angebots von belegungsgebundenen Wohnungen. Mit einer Grafik zeigte der Experte, wie sich die Bestandsmieten unter den aktuellen Gegebenheiten bis 2030 entwickeln würden. Demnach würden die Mieten der großen Konzerne auf der einen Seite und die der Landeswohnungsunternehmen auf der anderen noch weiter auseinanderklaffen. Eine Vergesellschaftung würde »diesen Trend durchbrechen«. Insofern wäre sie ein »Beitrag zur Sicherung der sozialen Grundversorgung«, so Holm.

Gegen die Vergesellschaftung votierte erwartungsgemäß Maren Kern vom Vorstand des Verbands Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU). Eine Enteignung, wie sie angedacht sei, werde »den Markt definitiv nicht entlasten« und den notwendigen Neubau von Wohnungen nicht voranbringen. Kern lobte dagegen das mit dem Senat geschlossene »Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen«. Die darin vereinbarten Maßnahmen zeigten einen »wirksamen Weg auf, um Entlastung auf dem Berliner Wohnungsmarkt zu schaffen«, erklärte sie. Von einer Mietenexplosion in Berlin wollte Kern nichts wissen und verwies darauf, dass die Mieten in Hamburg und München viel höher seien.

Unterdessen berichtete die Berliner Morgenpost über einen Zwischenbericht der Expertenkommission. Laut diesem Bericht hat das Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz, um ein Vergesellschaftungsgesetz zu verabschieden. Zudem dürfe die Entschädigung für die Wohnungen unter Marktwert liegen. Auch das ist nicht neu. »Die Kommission hat bestätigt, was für mehr als eine Million Menschen vergangenes Jahr schon klar war: Berlin kann enteignen«, kommentierte Isabella Rogner, Sprecherin der Initiative »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«, den Bericht. Die Initiative fordert vom Senat, nun unverzüglich einen Fahrplan für die Vergesellschaftung vorzulegen.