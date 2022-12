Nicht auf Zuruf der Polizei

Nick Brauns/jW Protest gegen die Kriminalisierung der kurdischen Befreiungsbewegung (Berlin, 26.11.2022)

Solin G. konnte den Saal des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts am Mittwoch als erfolgreiche Klägerin verlassen. Die 18jährige Oberhausenerin mit kurdischen Wurzeln hatte juristische Schritte gegen eine Ordnungsverfügung der Stadt Oberhausen vom 23. August 2022 eingelegt, auf deren Grundlage ihr der Reisepass und der Personalausweis entzogen worden waren. Zur Vollstreckung hatten von der Polizei begleitete Beamte des Ordnungsamtes die Auszubildende im Wohnhaus der Familie aufgesucht.

Lachhafte Beweisführung

Hintergrund für diesen schwerwiegenden Grundrechtseingriff war die Behauptung des polizeilichen Staatsschutzes, dass G. dem »PKK-Spektrum« – also dem Umfeld der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) – zuzurechnen sei. So habe sie an mehreren Demonstrationen der kurdischen Bewegung teilgenommen. Laut einem Bericht des Verfassungsschutzes habe eine Reise von ihr nach Istanbul dazu gedient, an einem Ausbildungscamp der PKK teilzunehmen. Das angebliche Ziel: sich auf den bewaffneten Kampf vorzubereiten. Als geradezu lachhaft bezeichnet der Rechtsanwalt von G., Tim Engels, diesen Vorwurf des Inlandsgeheimdienstes. Es habe sich um einen normalen Urlaub seiner Mandantin bei Verwandten in der Türkei gehandelt.

Bereits zu Beginn der Verhandlung betonte der Vorsitzende Richter Ralf Bongen, dass ein bloßer Zuruf der Polizei für eine solche Maßnahme wie den Entzug der Reisedokumente nicht ausreichend sei. Es sei ihm wichtig, sich ein Bild darüber zu machen, ob die genannte Prognose gerechtfertigt gewesen sei. Auf die Frage des Richters, warum sie sich an Demonstrationen beteiligt habe, betonte G. ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Demonstrationsfreiheit. Sie setze sich für das kurdische Volk ebenso ein wie für die palästinensische Bevölkerung und andere unterdrückte Völker, gab die junge Frau an. Ihr Ziel sei es, Solidarität zu zeigen, die Öffentlichkeit zu informieren und für Berichterstattung zu sorgen, etwas wenn die türkische Armee das nordsyrische Selbstverwaltungsgebiet Rojava bombardiere. Auch habe sie sich gegen die Isolationshaft des PKK-Gründers Abdullah Öcalan ausgesprochen, weil diese menschenrechtswidrig sei. Eine G. angekreidete Hausbesetzung entpuppte sich bei Nachfrage der Verteidigung als eine schon jahrelang zurückliegende Demonstration kurdischer Aktivistinnen und Aktivisten vor einem Gebäude des WDR. Bei der Übergabe einer Petition sei es zu einem Fall von Hausfriedensbruch gekommen, doch gegen G. seien keinerlei rechtliche Schritte eingeleitet worden.

Kriminalisierung gescheitert

Richter Bongen gab nach Abschluss der Befragung der Klägerin G. recht. Die Beweislage sei viel zu dünn. Es brauche »deutlich mehr Butter bei die Fische, um eine solche Maßnahme gegen eine 18jährige zu rechtfertigen«. Eine mit dem Vorgang betraute Verwaltungsangestellte der Stadt Oberhausen hatte noch angegeben, der Reisepass sei ohnehin abgelaufen gewesen. Allerdings würden bis zu einem Jahr abgelaufene Pässe bei der Einreise in die Türkei akzeptiert. Richter Bongen zweifelte indes an einer Rechtsgrundlage für das Vorgehen der Angestellten und riet dieser, beim nächsten Mal zumindest darauf zu warten, ob überhaupt ein neuer Pass beantragt werde.

Rechtsanwalt Engels zeigte sich im Anschluss an die Verhandlung gegenüber jW erleichtert, dass das Konstrukt des Staatsschutzes nicht ausgereicht habe, um seine Mandantin derart zu kriminalisieren. Vor dem Gerichtsgebäude bedankte sich G. in deutscher und kurdischer Sprache bei den zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützern, die den Prozesse verfolgt hatten, für deren Solidarität.