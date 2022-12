Zensurversuche gegen »Farha«

Ameen Saeb Photography/Film Lab Palestine/Handout via REUTERS »Der Film existiert, wir existieren, und wir werden niemals zum Schweigen gebracht« (Erklärung der Produzentin Deema Azar (im Bild) und der Regisseurin Darin Sallam)

Israel rühmt sich, die einzige Demokratie im Nahen Osten zu sein. Bereits wenn es aber beispielsweise um palästinensische Kunst- und Meinungsfreiheit geht, unterscheidet es sich kaum von anderen Staaten in der Region. Aktuell setzen israelische Politiker den Streamingdienst Netflix heftig unter Druck, weil er seit dem 1. Dezember den jordanischen Spielfilm »Farha« in seine Mediathek aufgenommen hat.

Das Filmdebüt der in Jordanien geborenen palästinensischen Regisseurin Darin J. Sallam spielt zur Zeit der israelischen Staatsgründung und dem daraus folgenden ersten israelisch-arabischen Krieg 1948. Die Palästinenser nennen sie »Nakba«, die Katastrophe, weil sie mit der Flucht und Vertreibung von mindestens 800.000 Palästinensern aus ihrer angestammten Heimat einherging. Der Film »Farha« orientiert sich nach Angaben der Filmemacherin an einer wahren Geschichte: Farha ist ein 14 Jahre altes palästinensisches Mädchen, das aus einem Versteck beobachtet, wie israelische Soldaten eine palästinensische Familie kaltblütig ermorden. Den Vater, die Mutter, die zwei Töchter und das neugeborene Baby. Der Film ist Jordaniens Beitrag für die Oscar-Verleihung im kommenden Jahr.

»Bis heute ist die Nakba in die Seele der Palästinenser eingebrannt, und sie ist eine der Schlüsselfragen, die gelöst werden müssen, sollten Israel und die Palästinenser jemals beschließen, über ein Ende ihres erbitterten Konflikts zu verhandeln«, schrieb der in Toronto lebende und in Deutschland geborene Journalist Sheldon Kirshner am Sonnabend in seinem Blog in der israelischen Internetzeitung Times of Israel. Kirshner arbeitet für die Canadian Jewish News. Er und seine Ehefrau Etti sind Nachfahren von Holocaustüberlebenden. »Letztlich ist es ein einseitiger Film, der palästinensisches Leid darstellt und einen gehegten Mythos fortschreibt«, urteilte Kirshner abschließend.

Der Inhalt ist für Israelis zweifellos schwer verdaulich. Der scheidende israelische Finanzminister Avigdor Lieberman unterstellt dem Film, er habe nur den Zweck, »gegen israelische Soldaten aufzuhetzen«. Times of Israel zufolge drohte er dem Kino Al Saraya in Jaffa, die finanzielle Unterstützung einzustellen, falls der Film dort gezeigt werden sollte. Kulturminister Yechiel Tropper behauptete, »Farha« sei voller »Lügen und Verleumdungen«. Der ultrarechte Itamar Ben-Gvir, der wohl der nächsten israelischen Regierung als Minister angehören wird, kritisiert, die Soldaten würden als blutrünstig dargestellt.

Politische Kreise in Israel und ihre weltweiten Unterstützer suchen zu verhindern, dass der Streamingdienst Netflix den Film einem breiteren Publikum zugänglich macht. »Als Reaktion auf das Screening auf Netflix gab es online eine koordinierte Herabstufung der Bewertungen sowie eine Social-Media-Kampagne, in der aufgefordert wurde, Netflix-Abonnements zu kündigen«, berichtete der Journalist Murtaza Hussain am 3. Dezember in der Internetzeitung The Intercept. »Viele wollen auf keinen Fall, dass ›Farha‹ gesehen wird.« Dazu sollen angeblich auch gekaufte Bots eingesetzt werden, die den Film im Internet schlecht bewerten.

Die Palästinenser hätten jedoch das Recht, ihr Trauma mit Hilfe von Filmen zu verarbeiten. »Der Wunsch, Kunst als Mittel zur Bewältigung von Schmerz zu nutzen – einschließlich historischer Traumata, die über Generationen weitergegeben wurden – sollte Israelis vertraut sein, von denen viele Nachkommen von Überlebenden des Völkermords aus Europa sind (…)«, so Murtaza Hussain.

Greueltaten von israelischen Soldaten im Zuge der Staatsgründung sind auch durch die sogenannten neuen israelischen Historiker belegt. Der in Haifa geborene Geschichtswissenschaftler Ilan Pappe erinnert in seinem Buch »Die ethnische Säuerung Palästinas« unter anderem an das Massaker in der palästinensischen Stadt Al-Dawajima am 29. Oktober 1948. Ähnliche Vorfälle habe es auch in anderen Dörfern und Städten gegeben, die von der israelischen Armee erobert wurden.

»Der Film existiert, wir existieren, und wir werden niemals zum Schweigen gebracht«, zitierte die in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Internetseite Mille am vergangenen Freitag aus einer Erklärung der Regisseurin Darin Sallam und ihrer Produzenten.