Nachschlag: Alles tutti

Rolf Poss/IMAGO

Ein Jahr Ampel. Anlass für Ricarda Lang, Bundesvorsitzende der Grünen, schönzureden, was schöngeredet werden muss. Widerspruch von Wahlprogramm und Realität? Abkehr von grünen Grundauffassungen bei Atomkraft, Kohlekraftwerken und Waffenlieferungen? Na und? »Wir müssen auf dem Weg jetzt ein paar Volten machen«, die nicht gewünscht seien. Schuld ist Putin. Im übrigen würden die Wähler das verstehen, ja sie würden es von den Grünen geradezu erwarten. So lügt man den eigenen Opportunismus nachgerade in einen demokratischen Auftrag um. Und die Ampel? Klar, die FDP will kein Tempolimit auf den Autobahnen. Aber sonst: Alles tutti. Bürgergeld toll, Gasspeicher voll: »Wir haben dieses Land gut aufgestellt für den Winter.« Wie gut, kann man an den Tafeln im Land erkennen. Aber, aber – es wird ja alles noch viel besser: »Bessere Löhne, bessere soziale Absicherung, das sind jetzt die Zukunftsthemen.« Falls nicht wieder irgendwas dazwischen kommt. (row)