Trauer um einen Lebenden

Carole Bethuel / Les Films Pelléas. Courtesy of Sony Pictures Classics. Die moderne Familie: Mutter, Tochter und der gute Bekannte aus der Nachbarschaft

Sandra (Léa Seydoux) ist fast ununterbrochen in Bewegung: zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Auto. Gleich zu Beginn von »An einem schönen Morgen« sieht man sie zur Wohnung ihres Vaters Georg (Pascal Greggory) gehen, der krankheitsbedingt erblindet und zunehmend dement ist. Dann holt sie Tochter Linn (Camille Leban Martins) von der Schule ab, wobei sie einem alten Bekannten, Clément (Melvil Poupaud), über den Weg läuft. Dass die alleinerziehende Mutter bald eine Romanze mit dem verheirateten Mann beginnt, ist wiederum das Ergebnis einer Stippvisite, die sie dem Labor des Kosmochemikers abstattet. Ihr Beruf führt die Dolmetscherin derweil kurz aus Paris hinaus. Und schließlich muss sie Pflegeheime abklappern, um für Georg eines zu finden, das akzeptabel und bezahlbar ist.

Diese Streifzüge durch den öffentlichen Raum ergeben eine subtile Kon­trastfolie zum Weltverlust des einstigen Philosophieprofessors. Wir lernen ihn als schüchterne Stimme hinter einer Wohnungstür kennen, vor der die Tochter geduldig steht, während sie ihm erklärt, wie das Schloss von innen zu entriegeln ist. Mit der Möglichkeit der physischen Abkapselung ist indes der letzte Rest an Selbstbestimmung verloren, wenn im Heim eine ebenso verwirrte Mitbewohnerin mehrfach störend in Georgs Zimmer platzt.

»Ich versuche, davon zu erzählen, wie es ist, um jemanden zu trauern, der noch lebt«, gibt die Drehbuchautorin und Regisseurin Mia Hansen-Løve über »An einem schönen Morgen« zu Protokoll. Ihre Filme sind regelmäßig autobiographisch inspiriert: So spiegelte »Bergman Island« (2021) die Beziehung wider, die sie mit ihrem Kollegen Olivier Assayas verband. Zuvor hatten »Eden« (2014) und »Alles was kommt« (2016) Aspekte aus dem Leben ihres Bruders beziehungsweise ihrer Mutter verarbeitet. Nun sagt die 41jährige Französin über ihren achten Spielfilm, er sei »teilweise inspiriert von der Krankheit meines Vaters«.

Dass Hansen-Løves feinfühlige Inszenierung nie den Blickwinkel des umnachteten Seniors einnimmt, erlaubt wesentlich mehr Distanz zum abgebildeten Verfall als etwa die Binnenperspektiven von Gaspar Noés »Vortex« (2021) oder Michael Hanekes »Liebe« (2012). Hinzu kommt, dass Greggory seiner Figur eine sanfte Pusseligkeit verleiht, was freilich Momente wie den, in dem Georg seiner Tochter mitteilt, nur drei Menschen geliebt zu haben, um so eindringlicher wirken lässt. Zunächst verweist der Mann auf sich selbst, denn Selbstliebe gehöre ja zum Leben. Dann nennt er seine aktuelle Partnerin Leila (Fejria Deliba), bevor die fragliche dritte Person ihm schlicht nicht mehr einfällt.

Zum konsequenten Verzicht auf dramatische Akzente gehört, dass offen bleibt, welche Gefühle Leila für den Alten empfindet. Jedenfalls kommt diese Frau selten zu Besuch, was Sandra in einem Halbsatz mit »gesundheitlichen Problemen« erklärt. Für diese gibt es freilich keine Indizien, weshalb um so bemerkenswerter ist, dass weder Sandra noch ihre Mutter Françoise (Nicole Garcia), die sich lange nach der Scheidung ihrer unglücklichen Ehe gelegentlich in die Fürsorge für den Exmann einspannen lässt, Leila die geringsten Vorwürfe machen.

Konflikte um die Frage, wieviel Arbeitskraft Georgs Nächste – allesamt Frauen – jeweils für die Pflege aufbringen, bleiben ausgespart. Und während Kameramann Denis Lenois bei seiner vierten Zusammenarbeit mit Hansen-Løve das sich über wechselnde Jahreszeiten erstreckende Geschehen mit diskretem Realismus auf 35mm einfängt, ist der Erzählton von einer überraschend heiteren Melancholie bestimmt. So könnte das Missverständnis aufkommen, dass Sandra Erwerbsarbeit und unbezahlte doppelte Sorgearbeit souverän unter einen Hut bekäme. Und dass uns in der Realität dasselbe Kunststück gelingen sollte, wenn wir die »richtige« individuelle Einstellung fänden.

Abgesehen vom Stress in Sandras Alltag lässt Hansen-Løve auch ahnen, in welche Zwangslage der Ruin des staatlichen Gesundheitssystems Menschen bringt, die zwar nicht unbedingt arm sind, aber bei weitem nicht wohlhabend genug, um Pflegeleistungen problemlos im Privatsektor zu erwerben. Irgendwann stehen sich die Protagonistin und ihre Schwester nach der gemeinsamen Begutachtung eines Pflegeheims gegenüber und versichern sich knapp, dass sie Georg schnellstmöglich aus dieser Einrichtung »herausholen« müssen. Dann gehen sie schnell auseinander, sie haben ja genug anderes zu tun. Das bedeutet freilich nichts anderes, als dass beide dem geliebten Vater einen vorübergehenden Aufenthalt in dem düsteren Heim nicht werden ersparen können. Und dieses schulterzuckende Eingeständnis von Ohnmacht wirkt in seiner Beiläufigkeit erschütternder als jede Melodramatik.