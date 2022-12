Krieg und Frieden

Kiran West Ein Geben und Nehmen: Das Verhältnis der Kunst zur Gesellschaft

Es wird gezappelt, gelitten, geschwiegen, gesprochen, gesungen, getanzt. Soldaten und Kindersoldaten marschieren und fallen, Witwen lesen in der Bibel – und engelsgleiche Wesen tanzen über sie hinweg, während Geistliche in sinnlichen Phantasiekostümen energetische Paartänze zelebrieren. So könnte man die beiden Collagen, aus denen das neue Stück von John Neumeier beim Hamburg Ballett besteht, knapp zusammenfassen. »Dona Nobis Pacem« (»Gib uns Frieden«) heißt es nach der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach. Diese wurde als kleine Auftragsarbeit 1733 begonnen und erst 16 Jahre später mit zahlreichen Arien beendet. Auch Neumeier überlegte sich jahrelang, diesen Friedensruf zu choreographieren. Sein Tipgeber war der Kirchenmusiker Günter Jena, dem jetzt das Ballett gewidmet ist.

Am vergangenen Sonntag fand die mit Spannung erwartete Uraufführung in der Hamburgischen Staatsoper statt. Der erste Teil der »Choreografischen Episoden« besticht durch extrem moderne Tanzgesten in einer düsteren Atmosphäre. Ein Mann in Straßenkleidung – Aleix Martínez tanzt nicht zum ersten Mal das Alter ego des Choreographen – trägt einen Koffer mit Schwarzweißfotos mit sich herum. »ER« ist ein Flüchtender oder ein ewig Suchender. Seine Schlüsselpose: Er steht auf einem Bein, hat einen Arm erhoben, hält sich aber zugleich selbst mit der anderen Hand den Mund zu. Später übernimmt das Ensemble diese Geste. Opfer wissen, warum sie oftmals lieber schweigen.

Plattitüden wie Nationalfahnen erspart uns Neumeier. Der Krieg, den er uns zeigt, ist abstrahiert und eher ein Rückblick als eine Voraussage. Eine Hiroshima-Filmsequenz mit einem expressiven Solo von Alessandro Frola erinnert an die beiden Atombomben, die das US-amerikanische Militär 1945 über Japan abwarf.

Der zweite Teil bringt nach der Pause Mut und Hoffnung. Wie im romantischen Ballett »Giselle« zählt im zweiten Teil die Kraft der Gedanken, das Übersinnliche, wenn man so will. Die Engel und die Geistlichen, junge Frauen und Männer sowie der Pressefotograf bilden eine Abfolge von Szenen, die zu den Kantaten und Arien von Bach passen, ohne sie eins zu eins zu illustrieren. Zum »Agnes Dei« etwa gibt es einen subtilen Paartanz, der sich zu einem Tanz zu dritt öffnet.

Als musikalische Interpreten wählte Neumeier das Ensemble Resonanz unter Holger Speck sowie das Vocalensemble Rastatt als Chor. Eine Gruppe Solisten, darunter der begeisternde Countertenor Benno Schachtner, verleiht den Bachschen Arien die Aura des Erlesenen. Manchmal aber unterbricht die Musik, um die Stille den Ton angeben zu lassen. Andere Male stimmt das Orchester mitten im Stück seine Instrumente, was im Kontext wie eine atonale Klangpassage wirkt.

So schwermütig der erste Teil war, so agil und frisch ist der zweite. Auf Krieg folgt Friede. Es bilden sich Paare, die musterhaft zelebrieren, was Beziehungen sein sollten: sich gegenseitig stützen, sich miteinander entwickeln. Ida Praetorius und Jacopo Bellussi, Xue Lin und Christopher Evans scheinen vor unseren Augen in eine andere Welt zu entschweben, nur durch ihren Tanz. Magisch.

Der Pressefotograf, dargestellt von Lennard Giesing, darf außerdem den Text der kommunistisch inspirierten Friedenshymne »Imagine« von John Lennon zitieren. Wie ein Gedicht oder ein Gebet sagt er es auf, mit sich übertragenden Gefühlen der Ergriffenheit. Alexandr Trusch aber tanzt solistisch mit einer heiteren Gelassenheit, die sich zu Euphorie steigert.

Eine Steigerung ist sowieso angesagt. Innigkeit und Rasanz schaukeln sich hier hoch, und auch der suchende »ER« wird davon mitgerissen. Das hier ist nicht nur Frieden, es ist eine Utopie, schon fast das Paradies.

Licht und Ausstattung stammen dabei von Neumeier, und er zeigt das für sein Spätwerk typische lila-blaue Licht, hier im Wechsel mit gold-orangenen, warmen Tönen. Man begeht ja gerade seine 50. Spielzeit in Hamburg, und Neumeier machte aus der »Opernbeilage« Ballett eine weltbedeutende Marke.

Das neue Werk empfindet er als besondere Herausforderung. Rund 170 Tänze, die meisten davon abendfüllend, hat er in seinen bald 84 Lebensjahren choreographiert. Wenn also jemand alle Kniffe dieser Kunst kennt, dann Neumeier.

So bildet das Schlussbild ein unvergessliches Diorama. Nacheinander gehen die Tänzerinnen und Tänzer auf die Knie, die meisten zum Publikum schauend. Der rechte Arm ist auf halber Höhe vorgestreckt, die Hand rund geöffnet, die Innenfläche zeigt nach oben. Eine zugleich gebende und nehmende Geste. Sie könnte symbolisch für das Verhältnis der Kunst zur Gesellschaft stehen.