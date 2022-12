Plan für rechten Putsch

Boris Roessler/dpa/dpa-Bildfunk Als »zukünftiges Staatsoberhaupt« vorgesehen: Heinrich XIII. Prinz Reuß nach seiner Festnahme

Es erinnert ein bisschen an die 1920er Jahre: Ein Adliger, Militärangehörige und eine zur AfD gehörende Richterin wollten mit einer Gruppe von »Reichsbürgern« einen Putsch anzetteln. Das klingt auf den ersten Blick wie schlecht ausgedacht, war aber am Mittwoch Anlass für eine der größten Razzien in der Geschichte der Bundesrepublik. Im Morgengrauen rückten rund 3.000 Einsatzkräfte – darunter Beamte des Bundeskriminalamtes, der GSG 9 und mehrerer Spezialeinsatzkommandos – aus und durchsuchten über 130 Objekte in elf Bundesländern. Die Bundesanwaltschaft ließ 25 Verdächtige festnehmen, auch in Italien und Österreich. Ihnen wird vorgeworfen, eine terroristische Vereinigung gebildet zu haben, die mutmaßlich den Umsturz des politischen Systems in Deutschland vorbereiten wollte.

Konkrete Vorbereitungen

Zudem gibt es noch 27 weitere Beschuldigte, darunter Bundeswehr-Soldaten. Bei einem in der Nähe von Perugia in Italien festgenommenen 64jährigen handelt es sich nach Angaben der italienischen Polizei um einen ehemaligen Offizier einer Bundeswehr-Spezialeinheit. Acht der 25 festgenommenen Verdächtigen befanden sich am Mittwoch nachmittag in Untersuchungshaft, sagte Generalbundesanwalt Peter Frank in Karlsruhe.

Eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sprach am Mittwoch von einer »terroristischen Vereinigung«, die die staatliche Ordnung in der Bundesrepublik habe stürzen und durch eine andere ersetzen wollen. Diese sei in Grundzügen auch schon ausgearbeitet gewesen. Dafür hätte die Gruppe auch Tote in Kauf genommen. Laut den Ermittlern sollen einzelne Mitglieder bereits konkret vorbereitet haben, mit einer bewaffneten Gruppe gewaltsam in den Bundestag einzudringen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von einem »Abgrund terroristischer Bedrohung«. Ausgangspunkt der Ermittlungen sollen Verbindungen von Mitgliedern der nun ins Visier der Ermittler geratenen Vereinigung zu Angehörigen der Gruppe »Vereinte Patrioten« sein, die im April festgenommen worden waren und geplant haben sollen, Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zu entführen.

Im Berliner Nobelortsteil Wannsee nahm die Polizei die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkemann fest. Sie stand im Oktober 2022 selbst vor Gericht, weil über ihre vorzeitige Versetzung in den Ruhestand entschieden werden sollte. Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Die Linke) bezeichnete sie am Mittwoch als »brandgefährliche Person«. Sie werde dafür kämpfen, dass die Richterin nicht nur ihr Amt verliere, sondern auch kein Ruhegehalt bekomme, so Kreck. Im thüringischen Bad Lobenstein wurde das Jagdschloss Waidmannsheil von Spezialkräften durchsucht. Es gehört dem Immobilienunternehmer Heinrich XIII. Prinz Reuß, der nach Medieninformationen gemeinsam mit Malsack-Winkemann das Netzwerk anführte. Der 71jährige wurde am Mittwoch in Frankfurt am Main festgenommen. Das Haus Reuß war bis zur Novemberrevolution 1918 die regierende Dynastie in zwei kleinen Fürstentümern auf dem Gebiet des heutigen Landes Thüringen.

Militärischer Arm

Die terroristische Vereinigung soll spätestens Ende November 2021 gebildet worden sein. Die Mitglieder seien der festen Überzeugung gewesen, dass Deutschland derzeit von Angehörigen eines »tiefen Staates« regiert werde, hieß es am Mittwoch. Zentrales Gremium der Gruppierung sei ein »Rat« gewesen. Das Gremium habe ähnlich wie das Kabinett einer regulären Regierung über Ressorts wie Justiz, Außen und Gesundheit verfügt. »Die Mitglieder des ›Rates‹ haben sich seit November 2021 regelmäßig im verborgenen getroffen, um die angestrebte Machtübernahme in Deutschland und den Aufbau eigener Staatsstrukturen zu planen«, so die Bundesanwaltschaft. Weiter hieß es, Reuß soll versucht haben, Kontakt zu Vertretern der Russischen Föderation aufzunehmen.

Ein »militärischer Arm«, zu dem auch aktive Bundeswehr-Soldaten gehört haben sollen, sollte demnach die staatliche Ordnung auch auf Ebene der Gemeinden, Kreise und Kommunen »beseitigen«. Der Vereinigung sei bewusst gewesen, dass es dabei zu Toten kommen werde. Sie nahm laut Bundesanwaltschaft dieses Szenario aber »als notwendigen Zwischenschritt zur Erreichung des von ihr angestrebten ›Systemwechsels auf allen Ebenen‹ zumindest billigend in Kauf«. Die Gruppe wollte demnach vor allem Angehörige der Bundeswehr und Polizei für den geplanten Umsturz rekrutieren. Bei mindestens vier Treffen in Baden-Württemberg im vergangenen Sommer hätten mutmaßliche Mitglieder für die terroristische Vereinigung und ihre Ziele geworben, so die Behörde. Im November hätten Beschuldigte in Norddeutschland gezielt Polizeibeamte für die Vereinigung gewinnen wollen.

Wenig überraschend ist, dass unter den Beschuldigten neben mehreren Reservisten der Bundeswehr auch mindestens ein Angehöriger des Kommandos Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr ist, das über die Jahre immer wieder durch rechte Umtriebe auffiel. Der Soldat sei im Stab des KSK eingesetzt, sagte ein Sprecher des Militärischen Abschirmdienstes gegenüber dpa. Es handle sich um einen Unteroffizier. Bei der Razzia seien sein Haus und sein Dienstzimmer in der Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw durchsucht worden.

Vernetzte Szene

Die Razzia sorgte am Mittwoch für zahlreiche Reaktionen aus der Bundespolitik. Janine Wissler, Kovorsitzende der Partei Die Linke, erklärte, die Großrazzia sei »ein weiterer Beleg für die besorgniserregende Präsenz einer militanten, bewaffneten und international vernetzten rechten Szene in Deutschland«. Das Internationale Auschwitz-Komitee bedankte sich am Mittwoch bei den Sicherheitsbehörden. »Die Bewaffnung der Betroffenen ist mehr als besorgniserregend, ebenso wie ihre augenscheinlichen Verbindungen in Bereiche des Militärs und der Polizei«, erklärte Vizepräsident Christoph Heubner am Mittwoch.