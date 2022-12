Sirenen heulen wieder

Sylvio Dittrich/imago images Eingestaubt aber noch funktionsfähig: Sirenenanlage auf einem Hochhaus in Dresden

Die trichterförmige Sirene befand sich direkt auf dem Dach unserer Grundschule im Münchner Osten. Der unheimliche, durchdringende Heulton ist mir auch über 40 Jahre später noch im Ohr. Der Alarm ließ Bilder aus Kriegsfilmen im Fernsehen aufkommen und weckte Erinnerungen an die Erzählungen der Großmutter über Nächte im Luftschutzbunker während des Zweiten Weltkrieges. Zunächst erfolgte ein einminütiger Dauerton und anschließend ein Signal für Luft- oder ABC-Alarm, also eine Warnung vor dem Einsatz von atomaren, biologischen oder chemischen Waffen. Ein erneuter einminütiger Dauerton beschloss den Alarm. »Das ist wegen der Russen«, wusste mein achtjähriger Mitschüler Robert, dessen Eltern aus Osteuropa stammten und für den CIA-Sender Radio Free Europe arbeiteten. Ganz unrecht hatte er wohl nicht. Denn mit dem Abzug der »Russen« – also der Sowjetarmee aus Ostdeutschland und Ostmitteleuropa – entfiel in den 1990er Jahren auch der halbjährlich jeweils an einem Mittwoch im März und September um zehn Uhr ertönende Probealarm.

Für viele Bürger der DDR waren die Sirenen noch stärker zur Routine geworden, denn jeden Mittwoch ertönte dort landesweit um 13 Uhr ein einminütiger Feueralarm, der im Ernstfall auch vor einem NATO-Atomschlag warnen sollte. Als Relikte des Kalten Krieges wurde ein Großteil der Sirenen in ganz Deutschland in den 90er Jahren demontiert oder dem Verfall überlassen. Lediglich in kleineren Gemeinden dienen sie weiterhin dazu, im Brandfall die freiwillige Feuerwehr zusammenzurufen. Doch mit dem in den letzten Jahren wieder zu neuen Höhen gelangtem Feindbild »Russe« kommen die Sirenen zurück. »Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und mit Blick auf durch den Klimawandel verursachte Starkwetterereignisse hat hier jedoch ein Umdenken stattgefunden«, wusste die dpa zu Wochenbeginn. Rund 35.000 dieser Heulgeräte haben die Länder dem Bund bislang gemeldet, der die Aufstellung neuer und Modernisierung alter Sirenen mit einem Förderprogramm finanziell unterstützt.

An diesem Donnerstag ist es nun wieder soweit. Bundesweit sollen um elf Uhr die Sirenen heulen. Denn dann löst das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in ganz Deutschland einen Probealarm der höchsten Warnstufe 1 aus. Sirenen sind an diesem Warntag nur ein Element. Auch über andere Wege wie Radio und Fernsehen, Lautsprecherwagen, digitale Stadtanzeigetafeln und Bahninfosysteme sowie Warn-Apps wie NINA und Katwarn auf dem Handy werden die Bürger über mögliche Gefahren informiert. Erstmalig kommt auch Cell Broadcast zum Einsatz. Dabei wird die Nationale Warnzentrale des Bundes eine SMS-ähnliche und von einem schrillen Warnton in maximaler Lautstärke sowie einem Vibrieren und Blinken des Geräts begleitete Nachricht an sämtliche Mobiltelefone im ganzen Land schicken. »Es wird richtig, richtig laut«, kündigte ein Experte des Mobilfunkbetreibers Vodafone gegenüber dem Portal Golem.de an. Aus Sicht von Datenschützern spricht für das Cell-Broadcast-Verfahren, das in Ländern wie Griechenland schon länger zur Warnung vor Waldbränden genutzt wird, dass die Nummern der Handybesitzer dafür nicht bekannt sein müssen. Es reicht, dass sie sich innerhalb bestimmter Funkzellen aufhalten. Voraussetzung ist allerdings, dass die Geräte eingeschaltet und technisch auf einem aktuellen Stand sind.

Der bundesweite Warntag geht auf einen Beschluss der Innenministerkonferenz im Frühjahr 2020 zurück und soll jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfinden. Er dient dem Ziel, die technischen Abläufe im Fall einer Warnung und auch die Warnmittel selber auf ihre Funktion und auf mögliche Schwachstellen hin zu überprüfen und anschließend zu verbessern. Zudem gehe es darum, »die Menschen in Deutschland über die Warnung der Bevölkerung zu informieren und sie damit für Warnungen zu sensibilisieren«, heißt es auf der Website »Warnung der Bevölkerung«.

Dem ersten Warntag 2020 folgte der Offenbarungseid. Zahlreiche Leitstellen hielten sich nicht an Absprachen und die Nachrichten über Warn-Apps auf dem Mobiltelefon verzögerten sich um eine halbe Stunde – im Falle einer Naturkatastrophe wäre dies schon schon lebensbedrohlich. Das Bundesinnenministerium stufte den ersten Warntag daher als »fehlgeschlagen« ein. Die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021 zeigte die Mängel im System dann auf brutale Weise in der Praxis. Mehr als 180 Menschen starben, weil Behördenhinweise sie nicht rechtzeitig erreichten. Der für September 2021 geplante Warntag wurde mit der Begründung abgesagt, das BBK baue erst noch eine »umfassende Testlandschaft auf«. Die soll jetzt bei dem abermals von September auf Dezember verschobenen Termin stehen. »Das BBK ist auf diesen Warntag sehr gut vorbereitet«, zeigte sich Juliane Seifert (SPD), Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, am Montag in Berlin überzeugt. Andere dämpften dagegen zu hohe Erwartungen. »Es wird diesmal deutlich besser sein, aber auch nicht alles hundertprozentig klappen«, meinte etwa Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) am Wochenende. Solche Tests würden aber gerade gemacht, um zu erkennen, wo was nicht funktioniert. Beispielsweise seien noch nicht überall Sirenen vorhanden. Ruhig bleiben wird es etwa in Berlin. »Die Sirenen, die aktuell in Berlin errichtet werden, können zum Warntag noch nicht angesteuert werden«, heißt es von der Hauptstadtverwaltung.