»Das ist eine neoliberale Neuauflage«

Christian Charisius/dpa OP-Personal nach einer Operation (Hamburg, 26.4.2017)

Der sozialdemokratische Gesundheitsminister Karl Lauterbach behauptet, seine Krankenhausreform werde wieder die Medizin statt der Ökonomie in den Vordergrund stellen – alles nur leere Versprechungen?

Lauterbach hat »eine Revolution« versprochen. Aber tatsächlich würde nichts davon den überlasteten Beschäftigten oder den Patientinnen und Patienten helfen. Die Reform ist eine neoliberale Neuauflage des vorhandenen Systems. Geplant ist Abbau: Krankenhäuser sollen weiterhin nicht dafür bezahlt werden, dass sie Gesundheitsversorgung als Daseinsfürsorge bieten, sondern nur, wenn sie Operationen oder anderweitige Behandlungen generieren. Weiterhin soll es hoch bezahlte Fälle geben und andere niedrig angesetzte, etwa eine normale Geburt – weshalb schon jetzt viele Geburtsstationen pleite gehen.

Das Fallpauschalensystem werde nicht abgeschafft, kritisiert auch die Partei Die Linke. Wie ist dann zu erklären, dass Lauterbach das propagiert?

Der Minister verkündete im Vorfeld, das vor etwa 20 Jahren mit seiner Hilfe eingeführte Finanzierungsmodell zu überwinden. Jetzt aber plant er, es nicht abzuschaffen, sondern neu zu ordnen. Sogenannte Vorhaltekosten – die unsere Bewegung schon immer gefordert hat – will er zwar zusätzlich einführen, jedoch nur zu einem niedrigen Prozentsatz. Der Druck, mehr Fälle zu generieren und Gewinne zu erwirtschaften, soll weiter bestehen. Ärzte werden weiterhin dazu gedrängt, lukrative OPs durchzuführen. Aus unserer Sicht müssen Ärztinnen, Pfleger und die Kliniken insgesamt aber finanziert werden, weil sie verfügbar sind: Auch die Feuerwehr wird nicht pro Einsatz bezahlt, wenn es mal brennt.

Wie hat sich die Krankenhausfinanzierung auf den heutigen Zustand hin entwickelt?

Seit 1972 teilen sich die Bundesländer und die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten; die Länder investieren, den laufenden Betrieb finanzieren die Kassen. 1985 erlaubte die CDU/FDP-Koalition, Gewinne zu erwirtschaften und nicht mehr zu reinvestieren. 2004 führte die SPD/Grünen-Koalition die Fallpauschalen ein. Insbesondere diese beiden Neuerungen führten zur Privatisierungswelle, also dazu, dass Krankenhäuser für Konzerne interessant wurden. Das System funktioniert so: Wohnortnahe, meist kommunale Krankenhäuser leisten Grund- und Notversorgung; alles vom Bruch über Blinddarm-OP, Lungenentzündung, Geburten, Krebsbehandlung. Private Kliniken machen weder Notfall- noch Covid-Versorgung, sondern spezialisieren sich etwa auf Herz- oder orthopädische Operationen. Sie picken sich die Rosinen heraus.

Was hat es mit den Vorschlägen der Regierungskommission auf sich, Kliniken in ambulante Pflegezentren umzuwandeln?

Schließungslobbyisten wie die Professoren Boris Augurzky und Reinhard Busse drängen schon lange darauf, dass nur noch 600 Krankenhäuser zur Grundversorgung bleiben sollten, also auf das Aus wohnortnaher, bereits unterfinanzierter Krankenhäuser. Lauterbach berief diese neoliberalen Kräfte in die Kommission, beteiligte dagegen Beschäftigte kommunaler Kliniken nicht. Jetzt will man Krankenhäuser in Pflegezentren umwandeln, wo hauptsächlich Pflegekräfte tätig sind, nur eventuell noch ein Arzt angestellt ist. Angestrebt ist ein Konzentrationsprozess: Eine Klinik macht nur Herz, eine andere nur Atemwegserkrankungen, eine weitere Orthopädie. Die Krankenhäuser müssen bestimmte Mengen an OPs nachweisen, mit spezieller Technik ausgestattet sein. Anderen wird die Behandlung untersagt. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das weite Wege. Man folgt ökonomischen Kriterien. An der Realität geht das vorbei. Ein Notfall ist ein Notfall – und was ist, wenn ein Patient mehrere Erkrankungen hat?

Das Bündnis Klinikrettung will in den Krankenhäusern die Selbstkostendeckung einführen. Sie waren mit Lauterbach dazu im Gespräch.

Unser Konzept sieht vor, anfallende Kosten der Kliniken in kommunaler Hand zu decken und am Jahresende die Landesrechnungshöfe prüfen zu lassen. Man wolle das ergebnisoffen beraten, so die perfide Ansage des Ministers: statt dessen nun dieser Prozess ohne demokratische Beteiligung! Ihm geht es darum, am alten System festzuhalten. Wir werden das weiter kritisieren, damit der Bundestag es nicht Anfang 2023 so beschließt.