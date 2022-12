Es soll geliefert werden

Kay Nietfeld/dpa Faible für plakative Forderungen: Tahera Ameer, Vorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, bei der Bundespressekonferenz (Berlin, 8.11.2022)

Seit einem Jahr regiert die Ampelkoalition aus SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP – ohne relevante Erfolge im Kampf gegen faschistische Gruppen vorweisen zu können. So fällt das vorläufige Zeugnis des Bundesverbands Mobile Beratung (BMB), der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen und der Amadeu-Antonio-Stiftung aus. In der vergangenen Woche hatten die drei Organisationen an die Ankündigung im Koalitionsvertrag von Dezember 2021 erinnert, zahlreiche Maßnahmen gegen »Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus« ergreifen zu wollen.

»Zivilgesellschaft« stärken

In einem gemeinsamen Positionspapier fordern die Verbände, dass die Ampel jetzt liefern muss. Da geht es etwa um die Umsetzung der zugesagten Gesamtstrategie gegen »Rechtsextremismus« und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Es brauche dabei ein ressortübergreifendes Konzept, das über Einzelmaßnahmen hinausgeht und das Bundeskanzleramt einbezieht. Mit einem Demokratieförderungsgesetz solle zudem die »Zivilgesellschaft« gestärkt werden. Weiter heißt es, Projekte sollten die versprochene Planungssicherheit erhalten und Reformen im Gemeinnützigkeitsrecht auf den Weg gebracht werden. Mindestens einmal im Quartal solle es zudem Konsultationen geben, um engagierte Organisationen an allen Maßnahmen zu beteiligen.

Auch die angekündigten Reformen für mehr Vielfalt und Teilhabe lassen laut den Verbänden auf sich warten. Diese seien aber notwendig, um Rassismus effektiv bekämpfen zu können. Dazu gehöre, noch vor der Sommerpause 2023 das versprochene Partizipationsgesetz auf den Weg zu bringen. Weiter brauche es Maßnahmen sicherheitspolitischer Natur. Unter anderem müsse die Bundesregierung einen unabhängigen Polizeibeauftragten ernennen, der die Untersuchung demokratiefeindlicher und menschenverachtender Vorfälle bundesweit steuert, heißt es reichlich schwammig im Forderungskatalog.

Fokus auf Politikberatung

Eine zeitnahe Umsetzung dieser Maßnahmen sei dringend geboten. Als Beispiele für den akuten Handlungsbedarf werden die jüngsten Anschläge auf Geflüchtetenunterkünfte in Bautzen, bei Hannover und Leipzig genannt. Sie reihten sich ein in eine Serie rassistischer Angriffe, die Menschenleben bedrohten. Gleichzeitig wird in dem Papier darauf hingewiesen, dass die genannten Angriffe nur die Spitze des Eisbergs darstellen. Die Gefahren durch rechte Stimmungsmache und Gewalt seien zunehmend, Alltagsrassismus und subtile Anfeindungen blieben im Verborgenen.

Vertreter der Verbände, die insgesamt wenig grundsätzliche Kritik üben und eher einen Ansatz der Politikberatung verfolgen, äußerten sich zu ihren Forderungen mit linksliberalem Vokabular. So erklärte etwa Heiko Klare, Sprecher des BMB, in einer Stellungnahme: »Wenn die Bundesregierung die Zivilgesellschaft einbindet, kann sie nur gewinnen: an Wissen, an Perspektiven und an langjähriger Erfahrung.« Das Demokratiefördergesetz dürfe nicht hinter die Versprechen der Koalition zurückfallen, sondern müsse den Alltag der vielen fachlich versierten Träger und Projekte tatsächlich verbessern. Ansonsten drohten weiterhin Jahresverträge und »Projektitis«. Daraus resultiere Unsicherheit bei denjenigen, die sich tagtäglich in erster Reihe für die Demokratie einsetzten.

Auffällig ist die fehlende Kritik an der Politik der Bundesregierung, etwa im Umgang mit Geflüchteten. Kein Wort findet sich zum Beispiel zu der seit vielen Jahren von antirassistischen Initiativen erhobenen Forderung nach Auflösung der Lagerunterkünfte für Geflüchtete zugunsten der Unterbringung in regulären Mietverhältnissen. Auch rechte Netzwerke innerhalb der Polizeibehörden sowie Maßnahmen zu deren Bekämpfung bleiben unerwähnt. Allerdings erscheint insbesondere die Amadeu-Antonio-Stiftung ungeeignet für solcherlei Kritik. In den Fokus antirassistischer und linker Gruppierungen geriet die aus Steuergeldern finanzierte Stiftung etwa aufgrund ihrer Kooperation mit dem Verfassungsschutz, aber auch durch ihre Diffamierung von Kapitalismuskritik, von Bewegungen wie »Black Lives Matter« oder des Einsatzes für die Rechte der Palästinenser als »antisemitisch«.