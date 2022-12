Rotlicht: Preisdeckel

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk Preisdeckel drauf und Schluss mit der »Freundschaft«. Ob’s klappt? (Druschba-Pipeline, Schwedt, 22.1.2018)

Preisdeckel ist nicht gleich Preisdeckel. Da gibt es zum einen die Variante, die innerhalb eines Staates festgesetzt wird – ein nationaler Höchstpreis für bestimmte Güter. Die Idee ist uralt. Preisdeckel können aus sozialen Motiven dazu dienen, eine bezahlbare Versorgung für die Bevölkerung zu sichern. Allzu häufig ist dabei aber auch das durchaus anders gelagerte Motiv im Spiel, Unruhen zu vermeiden. An jenem denkwürdigen 4. August 1914, an dem die SPD in Berlin den Kriegskrediten zustimmte, wurde gleichzeitig auch eine Verordnung erlassen, die lautete: »Für die Dauer des gegenwärtigen Krieges können für Gegenstände des täglichen Bedarfs, insbesondere für Nahrungs- und Futtermittel aller Art (…) Höchstpreise festgesetzt werden.« Knappheit war im Krieg absehbar; dass sie die Preise nach oben treiben und Proteste auslösen könnte, leuchtete ein. Im Krieg war Ruhe die erste Bürgerpflicht; also durften die Preise nicht steigen.

Die gegenwärtige Debatte um Preisdeckel ist durch die rasant in die Höhe geschossenen Energiepreise ausgelöst worden. Auch hier gibt es eine nationale Variante, zum Beispiel den Preisdeckel, den Spanien im Inland für Erdgas eingeführt hat. Der Anlass: das Prinzip der EU, dass der Strompreis durch den teuersten Erzeugerrohstoff bestimmt wird. Dessen Preis – es ist der Gaspreis – wird nun auf Anordnung des Staates klar unter dem Weltmarktpreis festgesetzt. Damit sinkt der Strompreis spürbar. Die Gasversorger zahlen dabei natürlich drauf; doch werden sie – alles ziemlich komplex, aber es funktioniert – für ihre Verluste von den Verbrauchern entschädigt, die trotzdem noch billiger davonkommen. Wozu das Ganze? Man mag zumindest Teilen der spanischen Regierungskoalition durchaus abnehmen, dass soziale Motive sie zu dem Schritt veranlasst haben. Doch dämpft der Preisdeckel auch etwaige Proteste gegen die preistreibenden westlichen Russland-Sanktionen.

Nationale Preisdeckel funktionieren nicht immer. In Ungarn, das einen Preisdeckel auf Benzin eingeführt hat, ist der Sprit mittlerweile knapp geworden: Außer dem teilstaatlichen Versorger MOL, der dazu verpflichtet ist, liefert kein Erdölkonzern mehr Treibstoff – es rentiert sich halt nicht.

Nun gibt es die Idee, auch in der internationalen Politik Höchstpreise festzusetzen. Bekanntestes Beispiel: der Preisdeckel, den die EU, die G7 und Australien am Montag auf russisches Erdöl in Kraft gesetzt haben. Dabei geht es nicht darum, irgendeine Bevölkerung zu schützen; Ziel ist ausschließlich, Russlands Einnahmen zu drücken, also Moskau zu schaden. Der große Unterschied zum nationalen Deckel: Es gibt keine Instanz, die einen internationalen Höchstpreis wirksam durchsetzen könnte. Die westliche Preisdeckelkoalition versucht deshalb, ihn auf Umwegen zu erzwingen, indem sie ihre bisherige dominante Stellung bei den Schiffstransporten und ihr Beinahemonopol bei den Schiffsversicherungen nutzt, um Russland am Transport von Öl zu hindern, das zu einem Preis oberhalb des Deckels verkauft worden ist. Westliche Reeder und Versicherer, die Öl jenseits des Höchstpreises transportieren, werden bestraft.

Nur: Moskau hat angekündigt, lieber gar nicht zu liefern, als sich einem westlichen Preisdiktat zu unterwerfen. Am Montag wurde russisches Öl in Asien zu 79 US-Dollar pro Barrel gehandelt – deutlich oberhalb des westlichen Preisdeckels von 60 US-Dollar. Selbst wenn es gelänge, die Einhaltung des Preisdeckels mit den Strafen für Reeder und Schiffsversicherer halbwegs zu erzwingen – woran Zweifel bestehen–, würde das Ölangebot auf dem Weltmarkt plötzlich drastisch verknappt: Ein dramatischer Anstieg des Ölpreises wäre die Folge. Fazit: Mit einem internationalen Preisdeckel, dessen Einhaltung man nicht wirklich erzwingen kann, weil souveräne Staaten sich dagegen wehren können, schießt man sich leicht ein Eigentor.