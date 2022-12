Rilke und Rechtsrock

Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk Lyriker, »Friedenskämpfer«: Sergij Schadan nach seiner Preisrede in der Frankfurter Paulskirche während der Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels

In der Kirche kommen die Kanzelabkündigungen – also organisatorische Hinweise, unter anderem über die Verwendung der aktuellen Kollekte – nach der Predigt. Bei der Veranstaltung, die die Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) am Montag mit dem ukrainischen Schriftsteller Sergij Schadan (Schreibweise des Verlags: Serhij Zhadan) organisierte, kam diese Ansage gleich zu Beginn: Der Abend diene der Solidarität mit der Partneruniversität in Charkiw, und im Vorraum stehe zu deren Gunsten gleich neben der Garderobe eine Spendenbox, die das Publikum bitte reichlich füllen möge.

Eine Spendenbox stand an angegebener Stelle tatsächlich. Allerdings mit der Aufschrift »Dopomoga SSU«, zu deutsch: »Hilfe für die Streitkräfte der Ukraine«. Unklar blieb, ob die moderierende Literaturwissenschaftlerin von diesem Austausch wusste oder ob die ukrainischen Gäste selbst initiativ geworden waren. Einen großen Unterschied machte es freilich nicht. Das Publikum war ohnehin überwiegend ukrainisch, so dass die Spender im Bilde gewesen sein dürften.

Auf dem Podium vier Personen: die auf deutscher Seite moderierende Literaturwissenschaftlerin, der ukrainische Schriftsteller und Träger des sogenannten Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Sergij Schadan, seine Übersetzerin Claudia Dathe und ein ukrainischer Doktorand der Viadrina, der den ukrainischsprachigen Teil der Moderation übernahm. Nach einer Laudatio, in der Schadan als »Friedenskämpfer« gewürdigt wurde, las er zwei seiner Gedichte, und die Übersetzerin trug ihre Version davon vor. Die literarische Qualität des Originals ist schwer zu beurteilen, auf Deutsch klang es wie eintönige Bekenntnislyrik, der die »poetischen Räume« zwischen Gottfried Benn und Paul Celan, in denen sich die Übersetzerin nach eigenen Worten bewegt, nicht unbedingt anzuhören waren.

Die beiden Gedichte waren auch nur äußerlicher Anlass. Schadan berichtete, dass er schon Rilke, Trakl, Benn und auch Brecht ins Ukrainische übertragen habe, und er könne nur versichern, dass die ukrainische Sprache durchaus in der Lage sei, deren Poesie in ihren Worten wiederzugeben. Hatte das jemand bezweifelt? Es klang ein bisschen so. Aber so ist das halt: Eine Nation im Entstehen braucht auch eine Kultur, denn sonst wäre sie ja nur ein Haufen Leute, die derselben Staatsgewalt unterworfen sind, und keine – eben – Kulturnation.

Auch über deren Tradition wusste Schadan zu berichten: von einer ukrai­nischen Avantgarde der 1920er, ukrainischen Futuristen, die auch häufig nach Berlin gereist seien und sich mit dem Bauhaus auseinandergesetzt hätten. Was er bei dieser Gelegenheit nicht erwähnte: dass es erstens gerade zwischen den Futuristen und dem italienischen Faschismus intensive Verbindungen gab und dass zweitens Berlin damals der Ort war, wo sich der deutsche Militärgeheimdienst seine Ukrainerszene hielt, einschließlich einer ukrainischen Exiluniversität. Genug Anlass für ukrainische Literaten also, dorthin zu reisen. Irgendein Stipendium oder Projekt wird schon dabei abgefallen sein. Noch schöner die Nachbemerkung des ukrainischen Doktoranden bei dieser Gelegenheit: Es habe auch eine bedeutende literarische Emigration aus der Ukraine gegeben, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs vor allem in Süddeutschland gelebt und gewirkt habe. Namen fielen hier wie bei Schadan keine, und man musste sich dazudenken, um was für Leute es sich bei diesen literarischen Emigranten gehandelt haben könnte: höchstwahrscheinlich Leute aus dem Umfeld der Nazikollaborateure von der »Organisation Ukrainischer Nationalisten«, die nach 1945 vorübergehend ihr Hauptquartier in Bayern aufgeschlagen hatte, finanziert von der CIA und dem entstehenden BND.

Die moderierende Literaturwissenschaftlerin hatte noch eine Nachfrage. Was Schadan denn vom ukrainischen Anarchismus, verkörpert von dem Bauernrevolutionär Nestor Machno, halte? Schadan hielt von ihm gar nichts: Er habe die Chance verpasst, sich auf die Seite der »Ukrainischen Volksrepublik« zu schlagen, dann hätte vielleicht der Sieg der Bolschewiki im sowjetischen Bürgerkrieg verhindert werden können. Heute sei Anarchismus in der Ukraine schädlich, weil er den Staat ablehne, den die Ukraine doch heute verteidige, weil sie ihn ansonsten zu verlieren drohe. Es hat schon elegantere Staatsableitungen gegeben.

Anschließend noch ein Konzert mit Schadans Punkband Sobaki. Die Band hat als Logo ein Totenkopfsymbol. Texte verstand man nur bruchstückhaft, weil die Verstärker zu laut ausgesteuert waren. Schadan skandierte »Ukraina« und »Batkiwschtschina« (Vaterland) und streckte entweder den linken Arm nach vorn oben – aber das ist ja kein Hitlergruß, dafür nimmt man den rechten. Oder den rechten, aber mit einem Mikro in der Hand, dann ist es auch keiner. Das Publikum tobte, und als die junge Frau am Nachbartisch die ukrainische Fahne, die sie bisher als Schultertuch getragen hatte, abnahm und begeistert über dem Kopf schwenkte, war es Zeit zu gehen.

Draußen dichter Nebel. Aber der ostbrandenburgische Wintersmog wirkte wie Frischluft gegenüber der Atmosphäre drinnen im Saal.