Krise und Resignation

Die Protestmobilisierung im Herbst war bislang verhaltener als erwartet; zuletzt stagnierte oder sank die Zahl derjenigen, die angesichts der Teuerungswelle und drastischer Rückgänge bei den Reallöhnen auf die Straße gingen. Woran das liegt, ist eine wichtige und vorerst offene Frage. Auch der Inlandsgeheimdienst zerbricht sich darüber den Kopf – kürzlich verwies der sächsische Behördenchef Dirk-Martin Christian auf den Zusammenhang mit den »sozialpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung« für »die mittleren und unteren Einkommensgruppen«; eine »Radikalisierung des Protestgeschehens« bei einer Zuspitzung der »geopolitischen und wirtschaftlichen Lage« wollte er nicht ausschließen.

Ruhe vor dem Sturm also? Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (­DeZIM) haben sich mitten im gar nicht so »heißen« Herbst die Frage gestellt, wie sich die »Protestbereitschaft in der Energiekrise« verteilt. Damit haben sie mittelbar auch etwas Material für die Beantwortung der Frage bereitgestellt, warum die rechte Protestmobilisierung bislang ungleich erfolgreicher ist als die linke.

Die am Dienstag veröffentlichen Ergebnisse beruhen auf einer Analyse der Angaben von etwa 1.700 Menschen, die im September und Oktober befragt wurden. Gefragt wurde nach der Bereitschaft, »sich Demonstrationen anzuschließen, wenn die Gaspreise in Deutschland im Herbst ansteigen«, und sodann danach, wie wahrscheinlich es ist, dass die befragte Person eine bestimmte politische Partei »jemals wählen« würde.

Laut der als repräsentativ ausgewiesenen Befragung kann sich ein Viertel der Menschen im wahlberechtigten Alter grundsätzlich vorstellen, gegen die Preissteigerungen auf die Straße zu gehen – weitaus mehr also, als bislang tatsächlich auf die Straße gegangen sind. Für die DeZIM-Autoren ist der Befund ein Beleg dafür, dass es sich bei der Debatte über einen »heißen« Herbst »nicht nur um ›heiße Luft‹ handelt«. Immerhin mehr als die Hälfte der Befragten (58 Prozent) will nicht demonstrieren, ein weiteres knappes Fünftel (17 Prozent) ist »unentschlossen«.

Wenig überraschend ist, dass Armut die Bereitschaft erhöht, gegen die Teuerung zu demonstrieren. Von den Menschen, die nach eigenen Angaben eine Verdopplung der Wohnnebenkosten in erhebliche finanzielle Bedrängnis bringen würde, sind laut dieser Untersuchung 30 Prozent bereit, sich an Demonstrationen zu beteiligen. Unter denjenigen, die hierdurch vorerst nicht in Geldnot geraten, lag die Protestbereitschaft bei 22 Prozent. Allerdings lässt sich das Ergebnis auch so auffassen, dass die »politische Disziplin« (oder die politische Resignation) unter armen Menschen in Deutschland weiter relativ ausgeprägt ist, da diesen Zahlen zufolge zwei Drittel der Betroffenen auch dann nicht auf die Straße gehen wollen, wenn sie direkt und unmittelbar vom finanziellen Ruin bedroht sind.

Von den durch den im Zuge dieser Befragung ermittelten potenziellen Wählerinnen und Wählern der AfD gaben 42 Prozent an, sich vorstellen zu können, wegen hoher Energiepreise an Demonstrationen teilzunehmen. Die Anhängerschaft der rechten Partei erweist sich damit im Vergleich als besonders protestbereit. Die Anhängerschaft der anderen Parteien liegt in dieser Hinsicht auffällig dicht beisammen. Unter denjenigen, die sich vorstellen könnten, CDU, CSU, FDP oder die Partei Die Linke zu wählen, lag der protestbereite Anteil bei jeweils rund 28 Prozent – ein starkes Indiz dafür, dass im Durchschnitt eher nicht die politische Zuordnung, sondern die soziale Lage der Menschen entscheidend ist. Dass der Anteil der »Protestbereiten« bei den potenziellen Wählern der Grünen mit rund 22 Prozent am niedrigsten ist, deutet ebenfalls in diese Richtung.

Eher ohne Belang scheint hier zu sein, dass laut der Studie »ein bedeutender Teil der Personen«, die gegen Coronamaßnahmen demonstriert haben, »bereit ist, aufgrund der hohen Energiepreise auf die Straße zu gehen« – bezogen auf das gesamte Protestpotential fällt dieser Personenkreis kaum ins Gewicht.