Kurswechsel in Neu-Delhi

Adnan Abidi/REUTERS Kein Vorwärtskommen: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Montag in Delhi

Agitation gegen Russland, Intrigen gegen China und dann noch ein paar Auftragsarbeiten für die deutsche Industrie: Das waren die Kernelemente des Themenplans, den Bundesaußenministerin Annalena Baerbock am Montag und Dienstag in Indiens Hauptstadt Neu-Delhi abzuarbeiten versuchte. Erfolgreich war sie dabei allenfalls punktuell. So ließ Außenminister Subrahmanyam Jaishankar keinen Zweifel daran, dass seine Regierung auch weiterhin mit Moskau zusammenarbeiten und den Handel sogar noch stärker ausweiten wird.

Das Gemecker darüber, dass Indien seine Erdölkäufe in Russland rasant gesteigert hat, wies er einmal mehr mit einem Hinweis auf den Erwerb russischer fossiler Rohstoffe durch EU-Staaten zurück: Diese beliefen sich etwa am 25. November auf rund 304 Millionen Euro, während Indiens Käufe nur 60 Millionen Euro erreichten. Und Jaishankar betonte einmal mehr, Indien werde seine Politik nicht vom Ukraine-Krieg prägen lassen. Schon Anfang Juni hatte er insistiert: »Europa muss sich von der Einstellung lösen, dass seine Probleme die Probleme der Welt sind, die Probleme der Welt aber nicht seine sind.«

Erfolgreicher war Baerbock mit ihrem Einsatz für Interessen der deutschen Wirtschaft. So teilte sie mit, in der vergangenen Woche seien deutsch–indische Klimaschutzprojekte für das kommende Jahr vereinbart worden; ihr Wert: eine Milliarde Euro. Man geht wohl kaum fehl, wenn man annimmt, dass mit den Geldern keine Windräder oder Solarzellen aus China beschafft werden sollen, sondern nach Möglichkeit welche aus der BRD. Darüber hinaus unterzeichneten Baerbock und Jaishankar am Montag ein sogenanntes Mobilitätsabkommen, das es indischen Fachkräften und Studierenden, aber auch nur ihnen, erleichtern soll, nach Deutschland einzureisen. Welches Wohlwollen deutsche Behörden bislang der Einreise von Südasiaten entgegenbrachten, kann man daran ablesen, dass sich in den Ablagen der deutschen Botschaft in Neu-Delhi und der deutschen Konsulate zeitweise eine sechsstellige Zahl an Visaanträgen stapelte. Baerbock gelobte Besserung. Zugleich erreichte sie mit dem Mobilitätsabkommen, dass die wohl rund 5.000 Inder, die sich ohne gültige Papiere in Deutschland aufhalten, nun noch leichter abgeschoben werden können.

Einen wichtigen Stellenwert räumte Baerbock nicht zuletzt ihren Bemühungen ein, die Beziehungen zwischen Indien und China zu verschlechtern. Der Grundgedanke ist simpel und alt: Indien begreift sich mit seiner Größe, mit seiner Bevölkerungszahl – 1,4 Milliarden Menschen, in Kürze wohl mehr als in China – und mit seiner jahrtausendealten Kultur als asiatischen Rivalen der Volksrepublik. Den Vereinigten Staaten ist es in den vergangenen Jahren unter anderem gelungen, Neu-Delhi in sein antichinesisches Quad-Bündnis (USA, Japan, Australien, Indien) einzubinden und den Pakt auch stärker militärisch zu profilieren. Indien, wo der Hindunationalismus äußerst stark geworden ist und seit 2014 die Regierung stellt, war eines der wenigen Länder weltweit, in denen US-Präsident Donald Trump mit seiner Agitation gegen Muslime sowie gegen China ziemlich populär war. Baerbock nahm am Dienstag an einer Veranstaltung der transatlantischen Denkfabrik German Marshall Fund in Neu-Delhi teil, auf der es im Kern darum ging, wie man in Zukunft gemeinsam gegen Beijing vorgehen könne.

Der Plan hat allerdings zwei Haken. Der eine: Indien hat in diesem Jahr einen womöglich weitreichenden Kurswechsel vollzogen. Dieser deutete sich an, als Jaishankar am 25. März seinen chinesischen Amtskollegen Wang Yi zum Gespräch empfing. Indiens Medienöffentlichkeit reagierte damals verärgert, schließlich schwelte der Grenzstreit im Himalaja, der im Frühjahr 2020 bei Scharmützeln Todesopfer auf beiden Seiten gekostet hatte, weiter vor sich hin. Nach Jaishankars Treffen mit Wang kam Bewegung in die Sache, mittlerweile haben sich die Truppen zurückgezogen. Wozu? Nun, parallel verliehen Neu-Delhi und Beijing dem BRICS-Bündnis neuen Schwung; auch die Shanghai Cooperation Organisation (SCO), der Indien ebenfalls angehört, gewann dieses Jahr neue Dialogpartner hinzu, darunter einige Staaten von der Arabischen Halbinsel. BRICS und SCO verstehen sich als Gegengewichte zur westlichen Dominanz. Am 18. August äußerte Jaishankar dann in einer Rede in Bangkok, das »asiatische Jahrhundert«, das viele als Alternative zur alten kolonialen Weltordnung des Westens sähen, könne nur zustandekommen, wenn Indien und China Seite an Seite voranschritten. Genau dies versuchen sie nun. Ob es gelingt, wird sich zeigen. Dass Baerbock das verhindern will, versteht sich.

Und der zweite Haken am Plan Berlins, Indien wieder gegen China in Stellung zu bringen: Die wirtschaftliche Komponente, die der Plan enthält, steht auf schwachen Füßen. Sie sieht, zugespitzt formuliert, vor, deutsche Konzerne zur Abwanderung aus China nach Indien zu bewegen, um die ökonomische Abhängigkeit mächtiger Teile der deutschen Industrie von der Volksrepublik zu beenden. Das Problem: Indien ist nicht für hocheffiziente Infrastruktur oder für eine schnell und reibungslos arbeitende Bürokratie bekannt, um nur mal zwei Beispiele für die Einwände zu nennen, die deutsche Unternehmer regelmäßig erwähnen, wenn sie begründen, warum es mit den Investitionen in dem südasiatischen Land beim besten Willen nicht so richtig flutscht. Indiens Aufstieg stehe »auf tönernem Fundament«, warnte denn auch im vergangenen Jahr die Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Unternehmer wissen: Wenn sie das auch technologisch boomende China verlassen, um sich auf »tönernes Fundament« zu begeben, bereiten sie womöglich den eigenen Abstieg vor.