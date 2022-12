»Einflussnahme muss aufgedeckt werden«

Rafael Marchante/REUTERS Whistleblower Edward Snowden in einer Videoübertragung (30.5.2017)

Der Verein »Gesellschaft für Freiheitsrechte« hat gemeinsam mit anderen Initiativen eine sogenannte Whistleblowing-Policy vorgestellt. Sie richten sich damit an Organisationen, die den Schutz von Hinweisgebern gewährleisten sollen – mit welchen Mitteln?

Wir verpflichten uns dazu, Whistleblowe­rinnen und Whistleblower in unseren Organisationen zu schützen und Hinweisen auf Fehlverhalten in einem geordneten Verfahren nachzugehen. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und Zivilcourage in den eignen Reihen fördern. Schließlich kann es auch bei zivilgesellschaftlichen Organisationen zu Machtmissbrauch und anderen Missständen kommen. Deren Aufdeckung liegt in unserem eigenen, aber auch im öffentlichen Interesse. Daher gehen wir in einigen Punkten über die gesetzlichen Vorgaben hinaus.

Die EU hat bereits eine Whistleblower-Richtlinie definiert. Ist die aus Ihrer Sicht weitreichend genug, oder was fehlt?

Die EU-Richtlinie ist ein erheblicher Fortschritt im Vergleich zur bisherigen Rechtslage in Deutschland, durch die Hinweisgeberinnen und -geber kaum geschützt waren. Allerdings ist die Richtlinie aus Kompetenzgründen auf die Meldung von Verstößen gegen EU-Recht beschränkt. Außerdem handelt es sich um einen Kompromiss, der den Mitgliedstaaten viele Spielräume belässt, etwa beim Umgang mit anonymen Meldungen oder bei der Offenlegung gegenüber der Presse. Von der Bundesregierung erwarten wir daher, dass sie Whistleblowerinnen und Whistleblower umfassend schützt und die bestehenden Spielräume zugunsten der Meinungs- und Pressefreiheit nutzt.

Gibt es Fortschritte bei der Umsetzung durch die Ampelkoalition?

Leider ist die Richtlinie immer noch nicht umgesetzt, obwohl die Frist schon seit beinahe einem Jahr abgelaufen ist. Es gibt zwar mittlerweile einen Entwurf der Bundesregierung für ein sogenanntes Hinweisgeberschutzgesetz. Der hat jedoch viele Lücken und Schwachstellen. Insbesondere sind Hinweise auf Fehlverhalten, das nicht gegen Gesetze verstößt, nicht erfasst. So wird verhindert, dass öffentlich über Missstände diskutiert wird, die bisher nicht ausreichend reguliert sind. Man denke etwa an den Pflegenotstand oder das Geschäftsgebaren großer Internetkonzerne, wie sie zuletzt von Facebook-Whistle­blowerin Frances Haugen thematisiert worden sind.

Wir erwarten, dass die Ampel sich an ihren eigenen Koalitionsvertrag hält und nicht nur Hinweise auf Rechtsverstöße, sondern auch die Aufdeckung von sonstigem Fehlverhalten schützt. Außerdem sind nach dem bisherigen Gesetzentwurf Geheimdienste pauschal ausgenommen. Ein »deutscher Edward Snowden« wäre nicht geschützt. Dabei reiht sich in der Geschichte der deutschen Geheimdienste ein Skandal an den anderen.

Anfang des Jahres wurde die Einführung eines Lobbyregisters bejubelt. Ist das aus Ihrer Sicht eine grundlegende Verbesserung in puncto Transparenz?

Das Register schafft ein Mindestmaß an Transparenz, ist aber nicht geeignet, fragwürdige Einflussnahme auf politische Entscheidungen aufzudecken. Insbesondere gibt es noch keinen »legislativen Fußabdruck«, der Einflussnahme auf Gesetzentwürfe transparent machen soll. Für deren Aufdeckung sind Presse und Zivilgesellschaft immer noch auf langwierige Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz oder auf Whistleblowerinnen und Whistleblower angewiesen.

Das Künstlerkollektiv »Weiter so!« hat kürzlich eine Webseite freigeschaltet, auf der ethische und rechtliche Verstöße der Gaslobby anonym gemeldet werden können. Warum halten Sie solche Projekte für nötig?

Gerade in Krisenzeiten kommt es immer wieder zu unzulässiger oder ethisch fragwürdiger Einflussnahme auf die Politik. Erinnert sei an die Maskendeals zu Beginn der Coronapandemie, die teilweise auf Vermittlungstätigkeiten von Abgeordneten der Union zurückgingen. Es liegt im öffentlichen Interesse, dass solche Einflussnahme aufgedeckt wird. Das gilt erst recht für die Energiepolitik, in der es aktuell um die Zukunft unseres Planeten und angesichts steigender Preise auch um die soziale Frage geht.