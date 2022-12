Nachschlag: Ein bisschen Klassenhass

WDR/Colonia Media GmbH/Martin Valentin Menke Die Kommissare Ballauf und Schenk mit Krenz, einem der des Mordes verdächtigten Bänker

Die Blut-WM in Katar zieht weiter ihre Kreise: Weil am Sonntag abend England und Senegal um den Einzug ins Viertelfinale kickten, verzichtete die ARD darauf, einen neuen »Tatort« auszustrahlen. Eigentlich unnötig, da das Fußballspiel – anders als von vielen vermutet – nicht beim Konkurrenten ZDF, sondern lediglich im kostenpflichtigen Livestream von Magenta TV übertragen wurde. Statt eines neuen »Tatorts« strahlte die ARD jedenfalls eine Wiederholung aus, in der die Kölner Kommissare Ballauf und Schenk den Mord an einem obdachlosen Musiker aufklären müssen. Der wurde brutal zusammengeschlagen und starb dann an seinen inneren Verletzungen, so die Ergebnisse der Autopsie. Ballauf und Schenk finden schnell heraus, dass der junge Pianist kurz vor seinem Tod in einer Hotelbar gespielt hatte und dort von drei Bankern angefeindet wurde. Ein sehenswerter »Tatort«, der bei fast jedem Zuschauer ein wenig das Gefühl von Klassenhass wecken dürfte. (rsch)