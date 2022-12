Ursache noch offen

Silas Stein/dpa Gefährlicher Job: Gleisarbeiter in Hannover

Ein Bautrupp ist in der Nacht zum Freitag in der Nähe von Halle mit Gleisarbeiten beschäftigt, als sie von einer Lok erfasst werden. Ein Mann stirbt, drei andere erleiden zum Teil schwerste Verletzungen. Weshalb die Lok in die Baustelle fuhr, ermittelt die Bundespolizei noch. Zu klären, welchen Einfluss der Wintereinbruch hatte, ob es sich um menschliches Versagen handelte oder ob technische Ursachen zum Unfall führten, wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Arbeitsunfälle sind an der Tagesordnung – und oft haben sie tödliche Folgen. Von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) werden sie registriert. Im Jahr 2021 waren es insgesamt 806.217 meldepflichtige Arbeitsunfälle. Konkret bedeutet das: Sie zogen eine Arbeitsunfähigkeit von mehr als drei Tagen nach sich oder hatten den Tod zur Folge. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Anstieg von sechs Prozent.

Zumindest bei den tödlichen Arbeitsunfällen war die Bundesrepublik bis dahin auf dem Weg der Besserung. In den zurückliegenden knapp drei Jahrzehnten konnte das Statistische Bundesamt einen Rückgang verzeichnen: Gab es im Jahr 1994 noch 3,7 tödliche Arbeitsunfälle auf 100.000 Beschäftigte, so wurden im Jahr 2018 noch 0,8 verzeichnet. Erfasst wurden dabei alle Unfälle, die innerhalb eines Jahres zum Tod des Opfers führten.

Aber das Statistische Bundesamt kennt auch ganze Branchen mit erhöhten Unfallgefahren. Tödlich verunglücken Arbeiter demnach häufig in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, im Baugewerbe sowie im Bergbau. Und meistens sind Männer betroffen. Insgesamt gab es 2021 mit 510 tödlichen Arbeitsunfällen 111 mehr als im Vorjahr.

Auch bei der Deutschen Bahn kam es in den letzten Jahren mehrmals zu Zugunfällen, bei denen Bahnarbeiter ums Leben kamen. Ein ICE hatte im Dezember 2016 zwei Techniker in Sachsen-Anhalt erfasst. Im letzten Jahr starb ein Bahnmitarbeiter an einer Bahnstrecke in Mittelfranken, ein anderer in Rheinland-Pfalz, als er eine Störung beheben wollte. Im März dieses Jahres starb ein 21 Jahre alter Bauarbeiter auf der Bahnstrecke zwischen Bremen und Osnabrück.

All’ diese Fälle werfen Fragen nach dem Stand des Arbeitsschutzes in Deutschland auf – nicht nur bei der Deutschen Bahn, sondern generell. Auch in anderen Branchen gibt es Fälle, die nicht weniger tragisch sind. Etwa im oberbayerischen Neuburg an der Donau, wo kürzlich ein 32-jähriger Arbeiter in einem Recyclingbetrieb ums Leben kam. An einer Etikettiermaschine trat eine Störung auf, und bei dem Versuch, sie zu beheben, lief diese wieder an und verletzte den Arbeiter so schwer, dass er noch vor Ort verstarb.

Dass der Arbeitsschutz unzureichend ist, zeigt das Land Brandenburg. Gesundheitsministerin Ursula Nonnenmacher (Bündnis 90/Die Grünen) stellte vor knapp drei Wochen den aktuellen Arbeitsschutzbericht vor. Das traurige Ergebnis: Im vergangenen Jahr hat sich die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle im Vergleich zu 2020 mehr als verdoppelt. Wurden damals »nur« 14 Fälle registriert, so waren es 2021 bereits 29.

In Brandenburg ist auch die Zahl sämtlicher Arbeitsunfälle gestiegen. 2021 wurden rund 24.300 meldepflichtige Fälle registriert, ein Jahr zuvor waren es 23.315. Mit einer Quote von 21,6 Arbeitsunfällen je 1.000 Erwerbstätigen liegt Brandenburg über dem Bundesdurchschnitt von 19,4. Den Grund sieht der Bericht in der Struktur der Wirtschaft: Die besonders unfallanfälligen Branchen sind von vielen Kleinst- und Kleinbetrieben geprägt.

Allerdings kontrolliert das Land auch nicht ausreichend, ob der Arbeitsschutz tatsächlich eingehalten wird. Im vorigen Jahr hatte das Sozialministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Linksfraktion im Landtag erklärt, die vorgeschriebene Überwachungsquote nur zur Hälfte erreicht zu haben. Im Arbeitsschutzkontrollgesetz ist festgehalten, dass mindestens fünf Prozent aller Betriebe pro Jahr überprüft werden müssen. Als Grund für das Verfehlen der Quote wurde Personalmangel angegeben.