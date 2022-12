Alarm der NATO-Forscher

IMAGO/IlluPics Bereits jetzt beträgt der deutsche Militärhaushalt 64 Milliarden Euro (Symbolbild)

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs steckt der bundesdeutsche Staat soviel Geld ins Militär wie noch nie, Rüstungsunternehmen wie der Konzern Rheinmetall feiern Rekordgewinne – aber der Wirtschaftslobby reicht das immer noch nicht. In einer Studie beschwert sich das kapitalnahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW), das von der NATO ausgegebene Ziel, mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung fürs Militär auszugeben, rücke »in weite Ferne«. »Kurzfristig nötige Beschaffungen« kämen nicht voran, klagte das IW weiter in der Studie, aus der die Rheinische Post am Montag zitierte. Trotz des 100-Milliarden-Euro-Aufrüstungspakets für die Bundeswehr werde die BRD die Marke 2023 und ab 2026 verfehlen, wird darin behauptet. Wie die Rheinische Post unter Berufung auf die Prognose des IW vorrechnet, müsste der reguläre Verteidigungsetat »um mindestens fünf Prozent« pro Jahr ohne Hinzurechnung des »Sondervermögens« gesteigert werden, um das Zwei-Prozent-Ziel zu erreichen. Das Institut macht die jüngsten Preissteigerungen, Verzögerungen bei der Beschaffung von Ausrüstung und eine angebliche Unterfinanzierung der Bundeswehr in der Finanzplanung des regulären Bundeshaushalts für das Verfehlen verantwortlich.

Für Ali Al-Dailami, verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, ist die Kritik des Instituts in keiner Weise nachvollziehbar. »Mit der von Olaf Scholz angekündigten Übererfüllung des Zwei-Prozent-Ziels wird Deutschland an Frankreich, Großbritannien und Russland vorbeiziehen und künftig über den größten Rüstungsetat Europas verfügen«, erklärte Al-Dailami am Montag gegenüber jW. Seit der »Zeitenwende«-Rede werde in dieser Debatte vergessen, »dass es nie eine bindende Verpflichtung gab, dieses Ziel zu erreichen«. Es handele sich um »eine lose Absichtserklärung auf NATO-Ebene, sich dieser Marke anzunähern«.

Der Linke-Politiker erklärte weiter, das Land erlebe »eine dramatische multiple Krise im sozialen Bereich«. Da sei es nicht mehr zu vermitteln, »dass der Verteidigungsetat mit 64 Milliarden zum drittgrößten Haushaltsposten aufgebläht ist«. Al-Dailami übte grundsätzliche Kritik an der globalen Militarisierung. »Im letzten Jahr wurden weltweit erstmals mehr als zwei Billionen US-Dollar ins Militär gesteckt, Tendenz weiter steigend«, sagte er. Mit ihrem Festhalten an der NATO-Richtlinie mache sich die Ampel »zu einem der treibenden Motoren dieses Aufrüstungsirrsinns«.

Auch Jürgen Wagner von der Informationsstelle Militarisierung (IMI) in Tübingen hält die Kritik des IW nicht für schlüssig. Im Gesetz zum »Sondervermögen« stehe klipp und klar, dass der Militärhaushalt im »mehrjährigen Durchschnitt von maximal fünf Jahren zwei Prozent« des BIP erreicht, erklärte er gegenüber jW. »Nur weil das Ziel also 2023 wohl unterschritten wird, heißt das also – leider – noch lange nicht, dass dies in den kommenden Jahren ebenfalls der Fall sein wird«, so Wagner. Das Institut schreibe in seiner Analyse »recht ungeschminkt«, worum es ihm eigentlich gehe: um eine gesicherte Verstetigung der Aufrüstungspolitik – »also darum, dass der Militärhaushalt auf einem hohen Niveau bleibt, auch nachdem das ›Sondervermögen‹ spätestens 2026 aufgebraucht sein wird«.

In den vergangenen Jahren war die BRD von NATO-Partnern für zu niedrige Militärausgaben kritisiert worden. Zuletzt hatte Bundeskanzler Scholz die Kritik von CDU-Chef Friedrich Merz an der Verteidigungspolitik seiner Regierung zurückgewiesen. Die Koalition stehe zu der Zusage, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, hatte er vergangene Woche im Bundestag versichert.