Christian Mang Demonstration im Gedenken an Silvio Meier in Friedrichshain (Berlin, 26.11.2022)

Am 21. November 1992 erstachen Neonazis den Antifaschisten Silvio Meier auf dem im Berliner Bezirk Friedrichshain gelegenen U-Bahnhof Samariterstraße. Am Sonnabend, kurz nach Meiers 30. Todestag, versammelten sich rund 1.000 Menschen zu einer abendlichen Demonstration unter dem Motto »Fight back. Damals wie heute: Antifa bleibt Handarbeit« in der nach ihm benannten Straße – wenige Meter entfernt vom Tatort. Schon am vergangenen Montag wurde mit einer Mahnwache an Silvio Meier gedacht.

An ihn und die vielen weiteren Todesopfer rechter Gewalt zu erinnern, hat seinen Platz auf dieser seit 1992 fast ununterbrochen ausgerichteten jährlichen Demonstration. So startete sie diesmal mit dem Titel »Scheiß Rassisten« des linken Musikers Quetschenpaua (heute: Yok) aus dem Jahr 1998, der mit den Zeilen »Freitag nacht wird Silvio ermordet / von stolzen Deutschen, die sich später selber schämen. / Woanders zündet Effler einen Mann an und am Sonntag Brandanschlag in Mölln« beginnt.

In hastig verlesenen Redebeiträgen brachte die aus einem roten Lautsprecherwagen heraus moderierende Rednerin ihre Wut über gegenwärtige rechte Entwicklungen prononciert auf den Punkt. Zumeist standen Nazistrukturen, die Polizei und deren Wirken sowie staatlicher Rassismus im Fokus. Aber ebenso der mit einem Büro im Kiez beheimatete Behördenspiegel, der ab Mittwoch eine zweitägige Kriegskonferenz in einem Berliner Hotel ausrichtet. Dagegen sind antimilitaristische Proteste angekündigt. Aus der Menge wurde auch »Jin, Jiyan, Azadi« (Frau, Leben, Freiheit), der Slogan der iranischen Protestbewegung, gerufen.

Vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet, den Abschluss bildete eine Kundgebung am Bahnhof Lichtenberg. Hier wurde die Benennung des Bahnhofsvorplatzes nach Eugeniu Botnari gefordert, der 2016 bei einem rassistischen Angriff durch den Filialleiter eines Bahnhofssupermarkts so schwer verletzt wurde, dass er später an den Folgen der Tat verstarb.