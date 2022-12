Anno… 49. Woche

1897, 6. Dezember: Der deutsche Staatssekretär und spätere Reichskanzler Bernhard von Bülow prägt in einer Rede im Reichstag zur Rechtfertigung der deutschen Kolonialpolitik in Ostasien das Wort vom »Platz an der Sonne«: »Wir wollen niemand in den Schatten stellen, aber wir verlangen auch unseren Platz an der Sonne. In Ostasien wie in Westindien werden wir bestrebt sein (…), ohne unnötige Schärfe, aber auch ohne Schwäche unsere Rechte und unsere Interessen zu wahren.«

1937, 11. Dezember: Italien tritt trotz der Aufhebung der Sanktionen nach dem Italienisch-Äthiopischen Krieg aus dem Völkerbund aus. Die italienischen Faschisten hatten am 3. Oktober 1935 das Kaiserreich Abessinien (Äthiopien) mit Duldung des Völkerbundes überfallen. Nur weltweiter Protest ermöglichte acht Tage später halbherzige Sanktionen, die nach dem Sieg von Mussolinis Truppen wieder zurückgenommen worden waren.

1947, 6./7. Dezember: In Berlin findet auf Initiative der SED der erste »Deutsche Volkskongress« mit 2.200 Beteiligten statt, darunter 664 Teilnehmern aus den Westzonen. Verabschiedet wird eine Entschließung an die Londoner Außenministerkonferenz mit der Forderung nach Wahrung der wirtschaftlichen und politischen Einheit Deutschlands und Bildung einer zentralen deutschen Regierung aus Vertretern aller politischen Parteien sowie nach Abschluss eines Friedensvertrags mit Deutschland.

1952, 5. Dezember: Im unter französischem Protektorat stehenden Tunesien wird der Generalsekretär des Allgemeinen Tunesischen Gewerkschaftsverbandes, Farhat Hached, ermordet. Hached ist den französischen Siedlern ein Dorn im Auge, weil sich die Gewerkschaft unter seiner Führung sehr erfolgreich im Kampf für nationale Unabhängigkeit engagiert. Das von der Terrororganisation La Main Rouge (Die rote Hand) geplante Attentat ist generalstabsmäßig vorbereitet und mit der Polizei, die sich um das Verschwindenlassen der Leiche kümmert, abgestimmt. Ermittlungen der tunesischen Justiz werden behindert. Obwohl in der französischen Öffentlichkeit bald bekannt wird, welche Polizisten an dem Komplott beteiligt waren, werden diese wenige Monate später befördert.

1987, 8. Dezember: Beim einem Zusammenprall eines israelischen Militärlastwagens mit zwei palästinensischen Taxen sterben in der Nähe des Grenzübergangs Erez vier Palästinenser. Während der Begräbnisse der vier Toten im Gazastreifen kommt es zu Massendemonstrationen und Ausschreitungen. So beginnt die erste Intifada in den von Israel besetzten Gebieten, die bis bis 1993 anhält.