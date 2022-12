Nachschlag: Rund um die Uhr

IMAGO/Zoonar Auf der Streamingplattform Twitch geht immer was

Musik, Filme, Serien, Podcasts – alles kann man streamen, wann man will. Doch Streamen steht auch für etwas anderes: die Online-Liveübertragung. Während der Hochzeiten der Pandemie boten zum Beispiel Theater und Kinos solche an, um ihre Einnahmen nicht ganz zu verlieren. Auch Einzelpersonen können streamen, und sie tun es. Zum Beispiel auf Twitch. Dort kann man rund um die Uhr anderen Leuten zusehen bei dem, was sie eben tun: Spielen, Musik machen, Arbeiten, Zeichnen, Wandern – alles. Manche sind nur for fun dabei, andere verdienen ihren Lebensunterhalt damit – am bekanntesten sind wahrscheinlich Rezo (der die CDU einst »zerstörte«) und Knossi (der spätestens durch Jan Böhmermanns ZDF-»Magazin Royale«-Sendung über Glücksspiel zu zweifelhafter Berühmtheit gelangte). Schönes ist aber auch bei »kleinen«, heißt unbekannten, Streamerinnen zu finden. Sei es ein lockeres Gespräch in den Arbeitspausen oder ein Nischenspiel, das man selbst niemals gefunden hätte. (ahe)