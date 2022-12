Tarifclinch ergebnislos

Georg Wendt/dpa Motiviert und kampfbereit: Arbeiter vor dem Hauptsitz des Windanlagenherstellers (Hamburg, 1.12.2022)

Im Tarifkonflikt beim Windenergiehersteller Vestas gibt es bislang keine Lösung. Am Freitag endete eine fünftägige Streikwoche, die am Donnerstag mit einer Kundgebung vor der Hamburger Deutschlandzentrale des Unternehmens ihren Höhepunkt hatte. Im gesamten Bundesgebiet hatte die Industriegewerkschaft Metall (IGM) Aktionen und Kundgebungen organisiert.

Man habe damit den Druck auf den Weltmarktführer unter den Herstellern von Windkraftanlagen erhöhen wollen, erklärte Martin Bitter, Geschäftsführer der IGM Rendsburg. Am Donnerstag zogen mehr als 250 Beschäftigte vor den Konzernhauptsitz in der Hansestadt. »Wir wollen nichts Unverschämtes«, rief dort Daniel Friedrich, IGM-Bezirksleiter Küste. »Ob wir verhandeln oder weiter streiken – die Entscheidung liegt bei der Geschäftsführung.«

Bitter verwies auf den Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie. Man habe »ordentliche Tariferhöhungen und einen Inflationsausgleich durchgesetzt«, meinte er. Gemeinsam mit der Kapitalseite sei man zu einer guten Lösung gekommen. Doch das Verhalten von Vestas sei weltfremd. »Regelmäßige Tarifsteigerungen, Weihnachtsgeld und Altersteilzeit nach Tarif haben auch die Kolleginnen und Kollegen bei Vestas verdient«, betonte der Gewerkschaftsfunktionär.

Aber nach vier Wochen Arbeitskampf zeigt sich die Leitung des Unternehmens wenig beeindruckt. Kürzlich hatte ein Vestas-Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärt: »Wir bedauern sehr, dass die IG Metall in Zeiten der weltweiten Energiekrise und Energieunsicherheit diesen Streik gegen einen Windenergieanlagenhersteller in Deutschland initiiert hat«. Das Unternehmen sei nach wie vor davon überzeugt, »dass unser Ansatz, auch Entgeltfragen in vertrauensvoller Zusammenarbeit ausschließlich mit dem Betriebsrat zu regeln, der beste Weg ist«. Und vermutlich der konfliktärmste.

Seit Anfang November beteiligten sich täglich mehr als 300 Servicetechniker an Streikaktionen. Wie die Gewerkschaft erklärte, sind das mehr als die Hälfte der aktuell 570 in diesem Bereich tätigen Beschäftigten, auf die man sich in der Auseinandersetzung konzentriert. Servicetechniker sind unter anderem am Tausch von Großkomponenten und an der Inbetriebnahme von neuen Anlagen in Windparks beteiligt.

Dass sich der Arbeitskampf auf diese Gruppe konzentriert, nutzt die Firmenleitung in ihrer Außendarstellung. »Wir sehen nach wie vor, dass die überwiegende Mehrheit, circa 85 Prozent der Vestas-Deutschland-Mitarbeitenden, dem Streikaufruf der IG Metall nicht folgt«, heißt es in einer Erklärung des Unternehmens, aus der das Magazin Erneuerbare Energien zitiert. Trotz einer »unverschuldeten« Krise habe man dem Betriebsrat den Vorschlag unterbreitet, die Gehälter der Servicetechniker deutlich zu erhöhen. Dieser wolle die Vereinbarung aber nicht unterzeichnen.

In Hamburg wurde die Gewerkschaftsaktion von Serpil Midyatli, der stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden, unterstützt. »Die Argumente des Managements sind alles Ausreden«, erklärte sie vor den Kundgebungsteilnehmern. Bei der Gelegenheit rief sie die Vestas-Bosse auf, herauszukommen und zu verhandeln. Die Beschäftigten sollten mit Respekt behandelt werden. »Sie haben einen sicheren und guten Tarifvertrag verdient«, so die Sozialdemokratin.

Der Streik ist unbefristet. In dieser Woche gab es unter anderem Aktionen in Husum (Schleswig-Holstein), Waldbüttelbrunn bei Würzburg und Barleben in der Nähe von Magdeburg. Die Konzernführung hatte die Tarifverhandlungen im Juli abgebrochen und verweigert seitdem die Fortsetzung.