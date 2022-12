Drohung mit dem »Lagebild«

Paul Zinken/dpa Polizeibeamte fixieren vor dem Kanzleramt eine Klimaschutzaktivistin (Berlin, 9.7.2022)

Es dürfte lange her sein, dass eine Innenministerkonferenz (IMK) sich intensiv mit einer bestimmten, noch dazu eher kleinen politischen Gruppe beschäftigt hat. Die Repression gegen Aktionen und Aktive der Klimaschutzgruppe »Letzte Generation« soll, so will es die am Freitag zu Ende gegangene IMK, weiter verschärft werden. Auf der Herbsttagung in München hat die IMK beschlossen, dass ein landesweites »Lagebild« zu der Gruppe erstellt werden soll. Der IMK-Vorsitzende, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU), sagte am Freitag, es handle sich bei der »Letzten Generation« um eine »straffe Organisation«. Unter den Teilnehmern der Tagung sei man sich einig gewesen, dass »erhebliche Straftaten« der Gruppe bekämpft werden müssten.

Gegenüber ARD und ZDF erklärte Herrmann, der Verfassungsschutz solle bei der Erstellung des Lagebilds nicht eingeschaltet werden. Er sehe dafür derzeit keine Notwendigkeit, so der Minister, auch wenn einige wenige der Aktivisten einen Bezug zum »Linksradikalismus« hätten. Einen Schritt weiter als Herrmann gingen seine Ressortkollegen aus Hessen, Peter Beuth (CDU), und Brandenburg, Michael Stübgen (CDU). Beuth erklärte, »angesichts der steigenden Intensität und Radikalität der gezielt begangenen Straftaten« müsse die Klimaschutzgruppe »künftig womöglich als kriminelle Vereinigung behandelt« werden.

Stübgen erklärte, es spreche vieles dafür, die »Letzte Generation« als kriminelle Vereinigung zu betrachten: »Sie sind organisiert, haben entsprechende Trainingsplätze und verabreden sich zu kriminellen Aktionen.« Sachsens Innenminister Armin Schuster sagte der Leipziger Volkszeitung, die Strafverfolgungsbehörden müssten ermitteln, ob netzwerk- oder gruppenartige Strukturen vorlägen, und der Frage nachgehen, »wer die Steuerung innehat«. Es gelte, »vor die Lage« zu kommen, so der CDU-Politiker.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) plädierte dafür, dass sich die Länder auf eine einheitliche Linie bei der Anwendung und Dauer von Präventivgewahrsam verständigen. Herrmann erklärte, eine Gewahrsamsdauer von bis zu 30 Tagen, wie sie in Bayern möglich ist, müsse die absolute Ausnahme bleiben. Wenn aber jemand bei der Polizei zu Protokoll gebe, er werde erneut Straftaten begehen, sei eine solche Maßnahme angemessen. Ungeachtet des sich verschärfenden Drucks erklärte die Gruppe am Donnerstag abend bei Twitter, nach einer einwöchigen Pause am kommenden Montag ihre Aktionen wieder aufnehmen zu wollen.

Die IMK beschloss außerdem, dass abgelehnte Asylsuchende bis auf weiteres nicht mehr in den Iran abgeschoben werden sollen. Ein solcher Abschiebestopp war in den vergangenen Wochen wegen der unsicheren Lage im Iran immer wieder gefordert worden. Herrmann sagte, Ausnahmen von diesem Abschiebestopp werde es weiterhin bei »Gefährdern« oder Straftätern geben. Herrmann beklagte, wegen einer hohen Zahl von Asylbewerbern seien die Bundesländer und die Kommunen »am Limit«. Der Bund müsse den Ländern nicht nur finanziell helfen, sondern gegensteuern. Als Beispiele nannte der CSU-Mann eine Begrenzung der Zuwanderungszahlen und eine konsequente Rückführung abgelehnter Asylsuchender. Besondere Sorge bereite ihm derzeit die »Sekundärmigration« etwa von Flüchtlingen, die bereits in Griechenland registriert seien.

Bei der Neuausrichtung des Zivil- und Katastrophenschutzes geben die Innenminister dem Bund mehr Zeit. Erst 2024 soll ein tragfähiges Konzept vorliegen. Bereits im Frühjahr hatte die IMK für die nächsten zehn Jahre rund zehn Milliarden Euro für einen »Pakt« zum Bevölkerungsschutz gefordert – ursprünglich ab 2023. Wegen der hohen Ausgaben des Bundes infolge des Ukraine-Krieges müssen die Fachministerien aber derzeit deutlich sparsamer wirtschaften.