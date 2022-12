Frauenfeindliche Justiz

Marta Fernandez/Europa Press via AP Steht zu ihrem Gesetz: Gleichheitsministerin Irene Montero (Madrid, 16.11.2022)

In Spanien ist Anfang Oktober das Gesetz »Nur Ja heißt Ja« in Kraft getreten. Ziel der neuen Bestimmung war es eigentlich, Sexualdelikte härter zu bestrafen, zunächst führte es jedoch dazu, dass mehrere Dutzend Verurteilte frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen oder Strafen gemildert wurden. Daran entzündete sich eine Debatte, ob das Gesetz womöglich Fehler enthalte, die das Gegenteil vom eigentlich Bezweckten bewirken.

Im Mittelpunkt der neuen Norm steht die Notwendigkeit der Zustimmung von Frauen zu allen sexuellen Handlungen. Des weiteren wird nicht mehr wie früher zwischen Belästigung und Aggression unterschieden. Alle sexuellen Taten, die ohne das ausdrückliche Einverständnis erfolgen, werden nun als Aggression bewertet. Das Zusammenführen der beiden Straftatbestände – mit unterschiedlichen Strafen – führte dazu, dass die Regierung einen Kompromiss finden musste: Manche Straftaten werden nun mit weniger Jahren Gefängnis geahndet, so Delikte, die keine Vergewaltigungen sind.

Da in Spanien Strafen auch rückwirkend geändert werden, wenn eine Rechtsreform dem Verurteilten zugute kommt, haben mehrere Inhaftierte eine Strafminderung beantragt und von den Gerichten recht bekommen. Darunter waren mehrere Sexualstraftäter, die gegenüber Minderjährigen sexualisierte Gewalt angewandt hatten. Besonders schmerzhaft für die Opfer scheint die Tatsache, dass, selbst wenn nun das Gesetz erneut geändert oder verschärft würde, diese konkreten Täter nicht mehr belangt werden könnten. Denn Verschärfungen gelten in Spanien nicht rückwirkend.

Die Ministerin für Gleichheit, Irene Montero von der mitregierenden Linkspartei Podemos, betonte im Parlament, dass der Zweck des Gesetzes sei, die Frauen zu schützen und sie als Akteurinnen ihres eigenen Lebens anzuerkennen. Die Entscheidungen der Richter seien frauenfeindlich. Dieser Vorwurf brachte ihr viel Kritik von Oppositionsseite, aber auch der Richtervereine ein. Sie forderten den Rücktritt der Ministerin und brachten gleich eine Alternativpersonalie ein: die Justizministerin vom sozialdemokratischen Koalitionspartner PSOE, Pilar Llop. Die Tageszeitung El Diario druckte am 20. November im Gegenzug einen Kommentar der Podemos-Sprecherin in der Regionalversammlung von Murcia, María Marín, die Montero und die Gesetzesreform verteidigte: Allein in der Region Murcia habe es in diesem Jahr drei Fälle von Vergewaltigungen gegeben, bei denen die Richter statt Haft- lediglich Geldstrafen angeordnet hatten. Obwohl das Gesetz auch zu diesem Zeitpunkt schon Gefängnisstrafen von sechs bis zwölf Jahren vorsah. »Die Vergewaltiger sind auf der Straße, aber es ist nicht die Schuld von Irene Montero«, so Marín. Es gebe zwar auch vorbildliche Richter, die sich seit langem gegen sexistische Gewalt einsetzten, »aber das kann nicht über die Urteile anderer hinwegtäuschen, die seit Jahren gegen die Rechte und gegen die Unversehrtheit von Frauen und zugunsten des Vergewaltigers entscheiden«.

Auch Montero fordert, dass die Richter in den Bereichen Gleichheit und Frauenrechte weitergebildet werden, da sie eine falsche Deutung des Gesetzes seitens der Justiz sieht. Podemos-Chefin Ione Belarra erklärte ebenfalls am 16. November via Twitter, dass die Richter die Norm zur Zeit »falsch« anwendeten. Sie sei der Ansicht, dass ein Teil der Richter »als Opposition gegen die Regierung und insbesondere gegen das Gleichheitsministerium aufgestanden« sei, obwohl dieses »nie dagesehene Forschritte« eingeführt habe.

Der PSOE wiederum zeigte sich offen für eine Revision des Gesetzes, um eventuelle Fehler zu korrigieren. Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach sich jedoch dafür aus, dass die Richter selbst die Anwendung des Gesetzes festlegen sollten, offensichtlich um diese nach den Aussagen Belarras zu beruhigen. Am Dienstag beantragte nun die rechte Volkspartei PP eine Revision des Gesetzes im Parlament. Der Antrag wurde jedoch von der Mehrheit der Abgeordneten abgewiesen. Dabei kommt die Kritik an der Regierung für die Opposition wie gerufen, denn in weniger als einem Jahr wird in Spanien gewählt. Falls, wie in Umfragen vorhergesagt, die Rechte diese Wahlen gewinnen sollte, würde sie das neue Gesetz ohnehin ändern. Das haben sie ihren Wählern zumindest schon einmal versprochen.