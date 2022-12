Eine Leerstelle

feminismus-widerstand.de Die Gedenkkugel in Erinnerung an lesbische Opfer des KZ Ravensbrück in der heutigen Gedenkstätte. Die Inschrift lautet: »In Gedenken aller lesbischen Frauen und Mädchen im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück und Uckermark. Lesbische Frauen galten als ›entartet‹ und wurden als ›asozial‹, als widerständig und ver-rückt und aus anderen Gründen verfolgt und ermordet. Ihr seid nicht vergessen«

Die Verfolgung queerer Menschen in Nazideutschland ist nach wie vor ein stark unterbelichtetes Thema – trotz eines gestiegenen Interesses in letzter Zeit. Mit dieser Einschätzung war die Moderatorin Hannah Geiger am Dienstag abend bei der Onlineveranstaltung »Kampf um Erinnerung« nicht allein. Organisiert wurde der Abend von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), die 1947 von Überlebenden der Konzentrationslager, des Widerstandes und vielen weiteren Verfolgten gegründet wurde. Rund 130 Menschen sahen den Stream, eingeladen waren Anna Hajkova von der britischen Universität Warwick sowie Bodie Ashton von der Universität Erfurt. Geiger, die ebenfalls Pressereferentin der VVN-BdA ist, merkte selbstkritisch an, dass das Thema auch in der Verbandsgeschichte bisher nicht den Platz eingenommen habe, der ihm gebühre.

Aus Sicht der Historikerin Hajkova erschwerten »patriarchale Strukturen der deutschen Geschichtswissenschaft« die Forschung. Dieser Umstand zeige sich nicht nur – verglichen mit vielen anderen Aspekten des deutschen Faschismus – an der kleinen Zahl an Veröffentlichungen. Auch die Kämpfe um eine Gedenkkugel auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Ravensbrück seien dafür symptomatisch, so Hajkova. Für das Erinnerungszeichen an lesbische Gefangene von Ravensbrück war jahrzehntelang gekämpft worden, bis es dieses Jahr endlich eingeweiht wurde. Die Historikerin betonte, dass sie von queeren statt von homosexuellen Verfolgten spreche, da bei den Opfern zumeist nicht klar sei, wie sie sich selbst identifizierten.

Häufig, so Hajkova, werde der Paragraph 175 des deutschen Strafgesetzbuches genannt, mit dem gleichgeschlechtliche Handlungen von Männern unter Strafe gestellt wurden, um eine Verfolgungsgeschichte von Lesben im Faschismus auszublenden oder gar zu bestreiten. Ihnen wurden jedoch häufig andere Gründe wie Sex mit Abhängigen (Paragraph 174) oder auch Erregung öffentlichen Ärgernisses (Paragraph 183) unterstellt. Einzelne Verfolgungsgeschichten folgten im weiteren Verlauf des Beitrags. So jene von Ilse Sonja Totzke. Die Würzburgerin half Jüdinnen und Juden, in die Schweiz zu fliehen, und musste unter anderem wegen ihres geschlechtlich nichtkonformen Auftretens immer wieder Repressalien erfahren. Totzke wurde 1943 ins KZ Ravensbrück deportiert und überlebte dank einer Rettungsaktion des Schwedischen Roten Kreuzes im Jahr 1945. Sie starb 1987 in Haguenau im Elsass.

Ashton thematisierte am Dienstag abend die Verfolgungsgeschichten von trans Menschen während der Nazizeit. Er ist Mitherausgeber der Bücherreihe »Transnational Queer Histories«. Es sei nicht ganz einfach, den Begriff »trans«, bezogen auf den Faschismus, zu fassen, weil er sich erst seit den 1990er Jahren durchzusetzen begann. Somit enthalten die Quellen ein vielfältiges Vokabular wie »Transvestit«, »Transsexuelle« oder »Mannsweib«, die heute in der trans Community und darüber hinaus als beleidigend und verletzend wahrgenommen werden, aber in der Vergangenheit teils als Selbst- oder Fremdbeschreibung zur Anwendung kamen. Da ein Gros der Quellen über Transgeschlechtlichkeit im Faschismus wie Polizeiprotokolle nicht neutral gewesen seien, blieben trans Menschen entsprechend der Ideologie der Faschisten ihrem Geburtsgeschlecht und einem Merkmal von Homosexualität zugeordnet. Infolge des »Röhm-Putsches« 1934 habe die Kriminalisierung queerer Menschen im deutschen Faschismus dann noch einmal deutlich zugenommen, führte Ashton aus.

Er erinnerte in einem bewegenden Beitrag an die trans Frau Liddy Bacroff. Bacroff wurde am 19. August 1908 in Ludwigshafen geboren und arbeitete später als Tänzerin und Sexarbeiterin in Hamburg. Wegen Diebstahls von Frauenkleidung wurde sie 1930 verhaftet und musste in den folgenden Jahren mehrfach Gefängnisstrafen unter anderem wegen »homosexueller Handlungen« absitzen. Am 6. Januar 1943 wurde sie im KZ Mauthausen-Gusen ermordet. An sie erinnert auch ein Stolperstein in Hamburg – der bisher einzige in der Bundesrepublik für eine trans Person.