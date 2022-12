Nachschlag: Hauptsache gefallen

Ute Grabowsky/photothek.net/imago images/photothek Tor zur Welt, aber auch zur Spaltung der Gesellschaft geeignet

Es geht um die Auswirkungen von Technik und Medien auf die Gesellschaft. Die Folge »Nosedive« der britischen Sci-Fi-Serie »Black Mirror«, die bei Netflix zu sehen ist, handelt von Leuten, die, um ihre Popularität zu behalten und relevant in den Augen der Welt zu bleiben, alles tun würden – ohne zu zögern. Die Menschen werden durch die anderen via Handy bewertet, die Skala geht bis zehn. Diejenigen, deren Bewertung niedrig ist, werden auch von der Gesellschaft als niedriger Mensch angesehen. Bestimmte Hotels, Restaurants usw. verbieten ihnen das Betreten ihres Geländes: eine selbstkreierte Segregation der Leute, die dafür sorgt, dass nur der einem von anderen gegebene Wert wichtig an einer Person ist. Je niedriger deine Bewertung, desto niedriger die Qualität deines Lebens. Je höher, desto einfacher ist es zu leben. Autor Charlton Brooker wollte mit seiner Serie das Spannungsfeld zwischen Vergnügen und Unbehagen ausloten. Nach dieser Folge bleibt eher letzteres zurück. (mc)