Katastrophe mit Ansage

Guglielmo Mangiapane/REUTERS

In Italien ist die Zahl der Opfer nach dem Erdrutsch und den Überschwemmungen auf der Mittelmeerinsel Ischia auf elf gestiegen. Zwei der vier zuletzt noch vermissten Einwohner wurden am Donnerstag mittag gefunden, wie der Zivilschutz mitteilte. Am Nachmittag entdeckten die Einsatzkräfte dann eine tote Frau, wie Feuerwehrsprecher Luca Cari im Sender Rainews 24 bestätigte. Heftige Unwetter hatten am Sonnabend im Norden der Insel Überschwemmungen und Chaos angerichtet. Auch zwei Kinder und ein 22 Tage altes Baby starben in den Schlammassen. Besonders betroffen war der Küstenort Casamicciola. Zwischen Häusern fraß ein Erdrutsch eine Schneise der Zerstörung in einen Hang. 30 Gebäude wurden bei dem Unwetter in Mitleidenschaft gezogen, einige davon waren illegal errichtet worden. Die Gegend galt als Risikogebiet. Schnell wurden Stimmen laut, die Behörden hätten in den vergangenen Jahren nicht genug für den Schutz unternommen. (dpa/jW)