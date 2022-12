Clodagh Kilcoyne/REUTERS »Ich glaube, ich bin manchmal ein Tier«

Wer weder Kinder noch Enkel hat, der oder die vergisst vielleicht, was für eine Stil- und Erkenntnisschule Kinderbücher sind. Kein Wort zuviel und von allen möglichen stets das schlichteste – das ist die strenge Ökonomie des Kinderbuchs. Heinz Peter Geißler, der selbst schon einige Kinderbücher geschrieben hat, beherrscht sie bis zur Vollkommenheit.

Die Gedichte und Prosa, die Geißler schreibt, sind zwar aus ganz einfachen, stets wiederkehrenden Elementen gebaut. Doch fügen sie das übersichtliche Material zu einem unübersichtlichen Ganzen. Das ist der Unterschied zum Kinderbuch, dessen Gehalt sich gewöhnlich in einem Satz zusammenfassen lässt. Wem es gelingt, Geißlers »Ich geh mir einen Vogel fangen« oder »grüne Tiefe« in einem Satz zusammenzufassen, dem oder der verspreche ich (wie einst Friedrich Hebbel denjenigen, die Adalbert Stifters »Nachsommer« zu Ende lesen) die Krone Polens, wahlweise den Vorsitz im Sejm.

Ich weise den eiligen Leser (eilige Leserinnen kenne ich nicht) ausdrücklich darauf hin, dass sich der Titel des zuletzt genannten Buches »grüne Tiefe«, nicht etwa »Grüne Tiefe« schreibt, der Text von »Ich geh mir einen Vogel fangen« läuft nämlich ohne Schlusspunkt, Einleitung und Initial einfach immer weiter durch, von einem zum anderen Buch, was weiß ich, seit wann und wohin noch. Wo in dem einen Bändchen Vögel totgeschlagen werden, flattern sie im nächsten auf. Es sind »verhinderte Zugvögel« allesamt, sie möchten allzu gern aus diesem grausamen, winterlichen Text hinaus in den Süden. Aber das geht nicht.

Und schon haben wir den zweiten großen Unterschied zum Kinderbuch: Im Kinderbuch sterben äußerst selten Tiere. Bei Geißler können zwar manche Tiere, die uns »fremd« sind, an einem einzigen Abend um die Welt laufen, von ihnen heißt es, ihre Glieder reichten bis unter die Erde und sie lebten Jahrhunderte lang, doch andere, gewöhnliche, sterben zuhauf, werden mit Steinen erschlagen, mit dem Gewehr erschossen, sie lassen Federn, mit ihrem Blut werden Bilder gemalt, ihre Kadaver liegen in Trögen oder unter Schnee, und es ist durchaus nicht immer sicher, ob es sich lediglich um Tiere handelt. »Ich glaube, ich bin manchmal ein Tier«, gibt das lyrische Ich zu Protokoll, und ein Vogelfänger wird unversehens zum Vogel.

Ohne Geißlers Sachen, die, wie der Schriftsteller Maurice Blanchot in einem andern Zusammenhang schrieb, »Gespenstergeschichten ohne Gespenst« sind, ihre Unheimlichkeit nehmen zu wollen, sei doch festgehalten, dass sich unter ihrer unverputzten Schlichtheit eine entwickelte Philosophie befindet. Darüber sollte sich nicht wundern, wer bereits erfahren hat, dass unter dem Wald »noch ein älterer Wald« und unter der Stadt eine andere Stadt liegt. Diese unterliegende Philosophie begründet zwar manches, ist jedoch alles andere als eine Stütze, sie lässt uns beispielsweise an Vögeln und Steinen zweifeln.

Wie alles bei Geißler treten Vögel und Steine in drei Seinszuständen auf: »Dinge, die es gibt, und andere Dinge, die es nicht gibt. Vielleicht gibt es noch ein Drittes, das es weder gibt noch nicht gibt.« Dieses Dritte ist wie das »Geräusch Hunderttausender von Ameisen, die plötzlich stillstehen, sobald man das Licht löscht«. Es erscheint in der »grünen Tiefe« durchgestrichen, das heißt, es gibt es, und es gibt es nicht. Die vielen Streichungen führen vor Augen, wie die Kinderbuchökonomie praktisch funktioniert: wegnehmen, wegnehmen, wegnehmen.

Nehmen wir nun zwei Dinge, die es geben kann, nicht geben kann oder die es gleichzeitig gibt und nicht gibt: Vogel und Stein. Ihre Existenz scheint unter anderem davon abzuhängen, ob sie Namen tragen oder nicht. Der Moorvogel beispielsweise »hat keinen Namen«, er nistet »in abgestorbenen Bäumen«. Dagegen kann der Stein ein Edelstein, auch ein Bergkristall sein, ist aber meist bloß Stein. Des weiteren ist über die beiden zu erfahren: Im Inneren eines Steins ist es still. Er liegt oft im Weg. Vögel werden von Steinen erschlagen, nutzen sie aber auch zum Nestbau. Diese befestigten Nester bestehen dann gern über Jahre. Zwar ist der Flug der Vögel eine »Flucht«, doch gilt für alles, was kreucht und fleucht, dass »was sich schneller bewegt als der Stein, im Grunde genommen gar nicht existiert«.

Wenn das, was fliegt, flüchtet, und wenn zugleich die Trägheit des Steins die Bedingung der Existenz angibt, dann ist die Flucht unmöglich, und wir befinden uns in einer Welt, in der außer den Steinen nicht viel existiert. Es ist, »als wäre der Himmel mit einem Stück Draht festgemacht«. »Es gibt keine Geschichte.« Wir befinden uns in einer starren Umgebung, in der wir uns fremd sind »bis zum Rüssel« und deren »Geheimnis« darin besteht, »dass nichts rückgängig gemacht werden kann«. Einerseits.

Andererseits sind die Steine Spielsteine und die Vögel Glücksvögel. Die Steine werden gesetzt oder nicht gesetzt, das Glück wird erhascht oder nicht erhascht. Selbst Gedanken sind »immer nur ein Stück weit gerade« und biegen dann ab, »nach links oder rechts«, ins Glück oder ins Unglück. Auch die Vögel selbst können Glück haben, sie scheinen sogar darauf zu vertrauen, denn während der Paarung »stecken sie ihren Weibchen Fahrkarten zu«.

Wenn, wie Karl Korsch (»Karl Marx«, 1938) schrieb, in der Gesellschaftswissenschaft alle Gesetze »Entwicklungsgesetze« sind, so gibt uns Heinz Peter Geißler die Gesetze oder besser die Spielregeln der vereisten und versteinerten Entwicklung. Wir betrachten sie schaudernd und hoffen doch darauf, dass die Steine, »die im Winter aufs Eis geworfen wurden, bei Tauwetter einen Tag lang nacheinander herunter in die grüne Tiefe« sinken. Warum nur? Vielleicht einfach, damit etwas in Bewegung kommt nach diesem grässlichen Winter.