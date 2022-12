»Einladung zum Abkassieren«

Wolfgang Rattay/REUTERS Staatlich begünstigte »Mitnahmeeffekte«: Stromproduzenten als Krisenprofiteure (Köln, 12.3.2019)

Putin hat uns gezwungen. Das Gesetz ist unzureichend. Die Ampel leistet sehr gute Arbeit. Das waren im wesentlichen die drei Botschaften, die die Referenten von SPD, Grünen und FDP in ihren Reden zur geplanten Gas- und Strompreisbremse übermittelten. Am Donnerstag wurden die Gesetzentwürfe zur Einführung der Energiepreisdeckel in erster Lesung im Bundestag diskutiert.

Der russische Präsident Wladimir Putin habe »dieses Land« in eine »schwere Lage« gebracht, verklärte gleich die erste Rednerin, Ingrid Nestle (Bündnis 90/Die Grünen), zu Beginn ihres Vortrags die Folgen der deutschen Wirtschaftspolitik. Sie schätze an dem geplanten Gesetz insbesondere, dass es so unkompliziert alle – Menschen, Kommunen und Unternehmen – »entlaste« und gerade der Verbrauch dabei im Mittelpunkt stehe. Bislang sind keine Boni- und Dividendenverbote für profitierende Unternehmen geplant. Aber dafür werde man sich einsetzen, versprach Nestle. Und schob hinterher: »Dieses Gesetz kann nicht perfekt sein«, aber die Regierung handele, »wo Handeln möglich ist«. Lukas Köhler von der FDP behauptete, »wir sind zu den Maßnahmen durch Putins Krieg gezwungen«, und räumte mit Blick auf das Gesetzesvorhaben ein: »Ein neues System ist fehleranfällig.«

Die Gas- und Wärmepreisbremse soll ab März 2023 starten und rückwirkend die Monate Januar und Februar umfassen. Die Strompreisbremse soll ab Beginn des Jahres 2023 gelten. »Entlastungsbeträge« für Januar und Februar sollen »mit Rücksicht auf die Versorgungsunternehmen« aber erst im März 2023 ausgezahlt werden, heißt es zur Erläuterung auf der Seite der Bundesregierung mit Stand von Montag.

Die Preisdeckel sehen ein bestimmtes Kontingent vor, das staatlich subventioniert werden soll. Für einen Verbrauch darüber hinaus sollen aktuelle, hohe Marktpreise gelten. Für 80 Prozent des bisherigen Verbrauchs (bei Privatkunden, kleinen Unternehmen und Vereinen) übernimmt dann der Staat die Kosten, die über 0,12 Euro bei Gas, über 9,5 Cent bei Fernwärme und über 0,40 Euro bei Strom liegen.

Angesichts des vorgetragenen Selbstlobes der Redner aus der Regierungskoalition erinnerte Dietmar Bartsch (Die Linke) an die zuvor geplante Gasumlage. Als andere Länder längst Energiepreisbremsen beschlossen hatten, habe die Bundesregierung noch höhere Preise gefordert. Nun kämen zwar endlich Energiepreisbremsen. Aber so wie sie ausgestaltet seien, würde sie »in Deutschland kein TÜV anerkennen«, so der Linke-Fraktionschef. Eine Deckelung des Strompreises bei 40 Cent pro Kilowattstunde wirke wie ein Gaspedal. In Österreich gebe es eine Deckelung für private Haushalte bei zehn Cent. Da ist es »logisch, dass kein Versorger drunter bleibt«. Ohne staatliche Preiskontrollen seien die Energiebremsen eine »Einladung zum Abkassieren«.

Das ist längst der Fall. Am Donnerstag schlüsselte tagesschau.de auf: »Bei MVV Energie in Mannheim sind ab Januar in der Grundversorgung knapp 0,45 Euro fällig, statt bisher 0,27 Euro je Kilowattstunde. Beim sächsischen Energieversorger Envia sind es 0,48 Euro statt bisher 0,28 Euro. Bei Rheinenergie in Köln klettert der Preis auf 0,55 Euro, bei den Stadtwerken München gar auf knapp 0,62 Euro.« Diese große Spreizung sei nicht mehr zu rechtfertigen, Mitnahmeeffekte nicht ausgeschlossen.

Weiterer Winkelzug in den Gesetzen: Gutverdiener profitieren am meisten. Indem der zurückliegende Verbrauch als Grundlage für das Energiekontingent dient, profitieren in besonderem diejenigen, die viel verbrauchen. Wer eine Villa hat und im Herbst im beheizten Außenpool noch einmal ein paar Bahnen geschwommen ist, so Bartsch, würde besonders entlastet. Wer in diesem Jahr ohnehin sparen musste, bekommt kaum etwas.