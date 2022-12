»Totale Manipulation ist möglich«

Michael Gstettenbauer/imago »Die öffentliche Debatte wird extrem eingeengt« (Zeitungsständer in Neuss)

Zum Jahresende soll den Nachdenkseiten die Gemeinnützigkeit aberkannt werden. Wie sehr träfe das den Blog?

Der Angriff gegen uns verfolgt zwei Ziele: Man will den Nachdenkseiten die finanzielle Basis entziehen, und man will uns die Leser vergraulen. Letzteres wird nicht funktionieren. Die große Mehrheit liest die Nachdenkseiten und unterstützt sie finanziell, weil die Lektüre hilft, sich eine Meinung zu bilden und Orientierung zu finden. Unsere Leserinnen und Leser wissen, dass wir in diesem Sinne gemeinnützig sind. Deshalb werden sie uns treu bleiben.

Und was ist mit dem finanziellen Aspekt?

Auch da bin ich zuversichtlich. Die überwiegende Mehrheit, vermutlich mindestens 90 Prozent, wird uns auch bei Wegfall der steuerlichen Vergünstigungen unterstützen. Viele haben uns in diesen Tagen geschrieben, dass sie sogar mehr spenden wollen. Insofern sehe ich die Existenz der Nachdenkseiten nicht bedroht. Aber natürlich wehren wir uns gegen diesen Vorstoß der Finanzbehörden.

Wie lautet dafür deren offizielle Begründung?

Es wird zum Beispiel angemerkt, »das Betreiben einer Website« sei nicht geeignet, »einen gemeinnützigen Zweck zu verwirklichen«. Der Verein würde mit dem »Betrieb dieser Internetseite« auch nicht den gemeinnützigen Zweck der »Volksbildung« verfolgen. Übrigens: Wir glauben nicht, dass unser Finanzamt in Landau eine solch seltsame Feststellung trifft. Der Entzug der Gemeinnützigkeit kam von oben. Man kennt das ja schon von Fällen wie ­ATTAC. Eine Friedensgruppe in Eberswalde hat sich an mich gewendet und davon berichtet, dass ihre Aktivisten regelrecht observiert wurden. Das zeigt, mit welchen konspirativen Methoden staatliche Stellen gegen missliebige Organisationen vorgehen.

Wer »von oben« hat etwas gegen die Nachdenkseiten?

Wir erleben gerade Zeiten, in denen die öffentliche Debatte extrem eingeengt wird und abweichende Stimmen und Meinungen unterdrückt und verunglimpft werden. Die Nachdenkseiten haben von Anfang an wirklich zentrale Beiträge zur Volksbildung geleistet. Wir haben zum Beispiel den demographischen Wandel richtig eingeordnet und den Zusammenhang mit der gesetzlichen Altersvorsorge aufgezeigt. Wäre die Politik unseren Analysen gefolgt, hätte die desaströs gescheiterte »Riester-Rente« vermieden werden können. Wir haben uns immer gegen die ideologiebedingten Privatisierungen elementarer Aufgaben des Staates gestellt. Wir haben den Irrweg des Neoliberalismus beschrieben und sind immer für den Frieden eingetreten. Das ist Volksbildung im wahren menschlichen Sinn.

Der Stein des Anstoßes sind eher nicht Ihre rentenpolitischen Positionen, sondern die Berichterstattung zu Corona und aktuell zum Ukraine-Krieg.

Und warum das? Weil wir die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung kritisch begleitet haben, weil wir eine Dokumentation unter dem Titel »Die im Dunkeln sieht man nicht« veröffentlicht und gegen die Verleumdung von Ungeimpften angeschrieben haben? Weil wir sagen, die russische Invasion in der Ukraine habe eine Vorgeschichte mit maßgeblicher Beteiligung des Westens, und weil wir uns für eine diplomatische Lösung stark machen? Wir vertreten in der Frage eigentlich eine Selbstverständlichkeit: dass Krieg nicht die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln sein darf.

In bürgerlichen Medien, zum Beispiel dieser Tage im Berliner Tagesspiegel, werden die Nachdenkseiten in die Nähe zu Brasiliens Expräsidenten Jair Bolsonaro, zur AfD und natürlich zu den sogenannten Querdenkern gerückt. Ist Ihr Fell dick genug, all das auszuhalten?

Die Vorwürfe gehen an die Nerven. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht einmal eine irgendwie rechte Position vertreten. Allerdings weiß ich aus intensivem Studium der Manipulationsmöglichkeiten: Die totale Manipulation ist möglich. Man kann behaupten, die Nachdenkseiten sind rechts und verbreiten Verschwörungstheorien, obwohl nichts dran ist an diesen Vorwürfen. Man muss mit einer Behauptung nur oft genug aufs Publikum einhämmern, irgendwann wird die Lüge zur Wahrheit. Warum sind wir angeblich AfD-nah? Weil unser Chefredakteur einem Vertreter dieser Partei beim Thema Ukrai­ne-Krieg eine »progressive friedenspolitische Antwort« bescheinigte. Woraus dann folgt: Jeder, der ein Ende des Kriegs wünscht, ist ein Rechter. Das ist so dumm, dass es weh tut, und doch nur einer von vielen billigen Tricks der üblich gewordenen Manipulationen.

Welche gibt es noch?

Unsere Gegner haben sich verabredet zu erzählen: Die Nachdenkseiten waren mal gut, und jetzt sind sie schlecht. Das muss man durch nichts belegen, nur immer wiederholen.

Warum die Aggression gegen die Nachdenkseiten?

Die Nachdenkseiten sind eines von wenigen noch verbliebenen Medien, die gegen die konzentrierte Meinungsmacht aus wenigen Privatverlegern und dem ziemlich heruntergekommenen öffentlich-rechtlichen Rundfunk angehen. Diesen Störfaktor will man loswerden.

Fürchten Sie weitere Repressionen?

Was wir jetzt erleben, könnte nur der Anfang sein. Bedrückend ist bei all dem, dass es inzwischen keine Instanz mehr gibt, die einem Schutz gegen Willkürmaßnahmen bietet.