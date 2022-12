»Das sind haltlose Vermutungen«

Nick Brauns/jW Demonstration gegen das PKK-Verbot (Berlin, 26.11.2022)

Der 18jährigen kurdischstämmigen deutschen Staatsbürgerin Solin G. aus Oberhausen wurde Anfang September der Pass entzogen. Welche Behörden sind für diese Maßnahme gegen Ihre Mandantin verantwortlich?

Initiiert wurde das Ganze offenbar vom polizeilichen Staatsschutz und ausgeführt dann vom Einwohnermelde- beziehungsweise Ordnungsamt sowie der Polizei der Stadt Essen. Da­rüber hinaus wurde die Bundespolizei ersucht, meine Mandantin zwecks Ausreiseverbotes zur Grenzfahndung auszuschreiben. Nebenbei erfährt man in einer Fußzeile, dass das zuständige Referat der Bundespolizei für »politisch motivierte Kriminalität« seinen Dienstsitz direkt beim Inlandsgeheimdienst hat. Da scheint es mit dem verfassungsrechtlich verankerten Trennungsgebot von Polizei und Geheimdiensten nicht weit her zu sein.

Wie begründet der Staatsschutz den Passentzug?

Es wird überwiegend mit Unterstellungen und völlig haltlosen Vermutungen gearbeitet. Meine Mandantin habe sich im Ausland, vor allem in Istanbul – das muss man sich mal vorstellen –, an der Waffe ausbilden lassen, um sich zeitnah am bewaffneten Kampf der PKK zu beteiligen. Um Unbeteiligte vor terroristischen Anschlägen zu schützen, seien Passentzug und Ausreiseverbot notwendig. Tatsächlich hat meine Mandantin in der Türkei lediglich ihre Verwandten besucht, an einem Jugendcamp in der Schweiz teilgenommen und im übrigen im Rahmen der geltenden Rechtsordnung auch mit Aktionen des zivilen Ungehorsams ihrem legitimen Protest gegen die Unterdrückungspolitik und den Staatsterrorismus der Türkei Ausdruck verliehen.

Auch die Polizei war bei der Familie zu Hause. Weswegen?

Das Ordnungsamt war mit Polizeikräften zur Verstärkung vor Ort, um die Ordnungsverfügung auszuhändigen und den Pass zu kassieren. Etwa zehn Beamtinnen und Beamte gegen eine junge Frau – ironisch gesprochen: ein »Glanzstück« bundesdeutschen Behördenhandelns.

Vor zwei Jahren sollte bereits Zozan G., der Mutter von Solin, aus politischen Gründen das Sorgerecht für ihre fünf Kinder entzogen werden. Sehen Sie da einen Zusammenhang?

Ja, es sind dieselben Initiatoren. Der Verdacht drängt sich auf, dass, nachdem der Familie strafrechtlich nichts angehängt werden konnte, nun andere Mittel eingesetzt werden. Zunächst wurde konstruiert, dass die Kinder, darunter meine Mandantin, politisch indoktriniert würden, weswegen das Kindeswohl gefährdet sei und staatliche Eingriffsmaßnahmen in Betracht gezogen werden müssten. Bis Anfang der 1990er Jahre wurde das noch »Fürsorgeerziehung« genannt, die sich vornehmlich gegen Arbeiterkinder und deren oftmals kommunistische Eltern richtete.

Eine Auflage in diesem Verfahren war die Unterrichtung der Kinder über die rechtlichen Folgen des seit bald 30 Jahren in der BRD bestehenden PKK-Betätigungsverbots. Die Mutter meiner Mandantin hat recht, wenn sie sagt, dass ihre Familie diese Folgen doch selbst deutlich zu spüren bekommt: mit langjähriger staatlicher Überwachung und Passentzug.

Bislang wurde einzelnen, bereits verurteilten kurdischen Aktivisten der Pass entzogen. Ist dieser Fall ein juristisches Novum?

Ein vergleichbarer Fall ist mir zumindest nicht bekannt. Bei dem Sorgerechtsverfahren war es ebenso. Bemerkenswert finde ich, dass es sich bei meiner Mandantin um eine deutsche Staatsbürgerin handelt, die sich zudem gerade in ihrer Ausbildung befindet und im kommenden Jahr an einer Bildungsreise nach Kuba teilnehmen möchte. Vielleicht soll ja auch das vereitelt werden? Jedenfalls wurde in der bundesdeutschen Öffentlichkeit bislang lediglich der DDR vorgeworfen, ihre Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus politischen Gründen an der Ausreise gehindert zu haben. Dem steht die BRD offensichtlich nun nicht mehr nach.

Wie wehrt sich Ihre Mandantin gegen den Entzug ihrer Grundrechte?

Meine Mandantin hat den Fall öffentlich gemacht und hofft auf Solidarität. Sie hat zudem Klage bei dem zuständigen Verwaltungsgericht Düsseldorf gegen die Verfügung eingereicht und im Eilrechtsschutz beantragt, die aufschiebende Wirkung ihrer Klage wiederherzustellen. Dies wird am 6. Dezember verhandelt werden.