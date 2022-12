Kriegsgewinnler unter sich

Michael Kappeler/dpa NATO-Strategen auf Shoppingtour: Modell einer Eurodrohne auf der Sicherheitskonferenz (Berlin, 30.11.2022)

Zunächst stand am Donnerstag ein Besuch im »Haus am Checkpoint Charlie« auf dem Terminplan: Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, wollte wohl noch etwas Kalte-Kriegs-Luft schnuppern, ehe er die Teilnehmer der sogenannten Berliner Sicherheitskonferenz auf die neue Blockkonfrontation des Westens mit Russland und China einschwor. Die seit Mittwoch laufende zweitägige Veranstaltung, die jährlich von der Zeitung Behörden-Spiegel ausgerichtet wird, dient dem vertraulichen Austausch und der Strategiediskussion zwischen hochrangigen Politikern und Militärs aus den NATO-Staaten und ihren Verbündeten sowie Rüstungslobbyisten.

Letztere dürften hocherfreut sein über Stoltenbergs Forderung, die EU-Kommission solle eine Neubewertung von Investitionen in die Waffenindustrie als »nachhaltig« vornehmen. Der NATO-Chef rief in seiner Rede dazu auf, die von ihm als »historisch« bezeichnete Aufrüstung der Bundeswehr konsequent fortzuführen, denn eine starke Bundeswehr sei wichtig für die »weltweite Sicherheit«. Gleichzeitig wies der Norweger Überlegungen zu europäischer Unabhängigkeit in der Verteidigungspolitik zurück – nur das transatlantische Bündnis könne »Sicherheit garantieren«.

Die weitere Unterstützung der Ukrai­ne sei der beste Weg, »um dauerhaften Frieden zu unterstützen«, behauptete Stoltenberg, der in Orwellschem Neusprech verkündete: »Der Weg, Leben zu bewahren, ist, ihnen Munition zu geben.« Bereits am Mittwoch hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf der Konferenz weitere deutsche Militärhilfen für Kiew zugesagt. Der Kanzler kündigte zudem an, den Liefervertrag für US-Kampfflugzeuge vom Typ »F-35« für die Bundeswehr »noch in diesem Jahr« abzuschließen. Die atomwaffenfähigen Jets seien notwendig, damit Deutschland innerhalb der NATO weiter einen »Beitrag zur nuklearen Teilhabe« leisten könne.

Am Mittwoch abend waren knapp 200 Antimilitaristen unter dem Motto »Krieg beginnt hier« vor das Tagungshotel gezogen. Die Demonstranten skandierten: »An jedem Krieg in jedem Land verdient am Schluss die Deutsche Bank!«