Ein erstaunliches Nichts

Wilson Webb/DCM/dpa Ermächtigung und Vernetzung: Joy Griffin (Elizabeth Banks) kämpft für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch

Die Kamera täuscht Eleganz nur an. Sie folgt in der ersten Szene einer jungen Frau mit Galafrisur und tiefem Rückenausschnitt durch eine Hotellobby. Die loungige »Silent-Island«-Exotik auf der Tonspur löst sich gleich im Krawall einer heranrollenden Demo auf. Auf dem Weg zurück in die Vorstadt raunt Joy Griffin (Elizabeth Banks): »Man kann den Wandel spüren.«

Konfusion hat hier die mittlere Bourgeoisie in den späten 60er Jahren erfasst, die in jener Art von aus dem Ei gepelltem Gesamtkunstwerk lebt, das US-Spielfilme gerne und häufig rekonstruieren. Allerdings sind diese kulturchristlich geprägten und tendentiell Nixon wählenden Menschen längst auch mit den Platten von Jimi Hendrix, The Shangri-Las oder ­Velvet Underground konfrontiert, da die im Zimmer ihrer Tochter stehen. Jetzt kommt als weitere Irritation eine späte Schwangerschaft ins Spiel bzw. eine »sehr seltene« Krankheit, die Joys Leben bedroht bzw. sie zwingt, zwischen zwei elementaren Gütern zu wählen. Dem Direktorium der behandelnden Klinik aber (da hauptsächlich mit alten weißen Männern besetzt) stellt sich die Situation nicht als Dilemma dar, es lehnt den nur selten und ungern durchgeführten Abortus ohne weitere Debatte ab.

Aber so schwer die Last von Todsünde, gesellschaftlicher Ächtung oder Gesetzesbruch auf der Ehefrau des Strafrechtsanwalts (Chris Mes­sina) möglicherweise liegt: Sie entscheidet sich für das eigene Überleben. Sie sucht Hilfe in der Illegalität. Schutz gewährende Hinterzimmer sind aber auch nicht so ihr Ding, da weist ein im Stadtraum angepinnter Zettel auf eine andere Möglichkeit hin: »Call Jane«.

Es ist der Aufruf einer Fraueninitiative, die unter Tarnung arbeiten muss. Abtreibungen sind auch hier nicht billig, werden aber verantwortungsvoller durchgeführt. Auch der zupackende Feminismus von Virginia (Sigourney Weaver), der Matriarchin dieser Gruppe »starker« junger Frauen nach dem Vorbild des »Jane Collective«, ist vertrauenerweckend.

Der Eingriff geht gut aus, aber das führt noch nicht zu Joys Politisierung. Dazu kommt sie erst unter Drängen von Virginia und beginnt bald, dem jungen Arzt (Cory Michael Smith) zu assistieren. Nachdem sie den Ekel vor den viszeralen Aspekten dieser Arbeit überwunden hat, bekommt sie so viel Spaß daran, dass sie sich die technischen Grundlagen des Schwangerschaftsabbruchs aus Büchern aneignet. Das ist um so naheliegender, da sich herausstellt, dass der bisher herangezogene Arzt eigentlich gar keiner ist. Ein weiterer Pluspunkt ist die Kostensenkung, die allen sozialen Schichten die Abtreibung möglich macht.

Die Autoren Hayley Schore und Roshan Sethi haben die Handlung von »Call Jane« in der heroischen Phase der Kämpfe situiert, die 1973 zum bekannten Urteil »Roe gegen Wade« führten. Und obwohl sich die Regisseurin Phyllis Nagy mit Regressionen in die Vergangenheit auskennt – sie hat das Drehbuch für Todd Haynes’ »Carol« geschrieben – ist »Call Jane« stets bemüht, Kurzschlüsse mit unserer Gegenwart herzustellen, wo der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten sein Grundsatzurteil »Roe gegen Wade« unlängst wieder aufgehoben hat.

Trotz solcher Aktualität verfängt die Kampf- und Befreiungsrhetorik dieses zweistündigen Kammerspiels nie richtig, führt vielmehr zu einem erstaunlichen Nichts an Spannung. Das Dramatische wirkt äußerlich, bleibt zu stark dem Nicht-Fiktiven und den geschichtlichen Fakten verhaftet. Zudem ist es stark von ungeschickten Ellipsen und Vermeidungsverhalten belastet. Immerhin begeht Joy schwere Straftaten in Serie, die ihre gesamte Existenz und womöglich die ihrer Familie gefährden. Doch was macht ihr Ehemann, der Strafrechtler und Republikaner, als er vom Doppelleben seiner Frau erfährt? Er schaut fassungslos, wirkt resigniert, indigniert, aber zu einer lauten Auseinandersetzung überwindet er sich nicht. Selbst die größtmögliche Androhung von Aufdeckung und Strafe – ein Polizeiwagen hält nachts mit Blaulicht vor der Haustür – löst sich schnell im lahmen Wohlgefallen einer vom Drehbuch falsch gelegten Spur auf.

»Call Jane« weist also große Lücken zwischen seinen sympathischen Anliegen, der politischen Dringlichkeit und der künstlerischen Durchführung auf. Alle seine gesellschaftspolitischen Markierungen gehen nie über die Harmlosigkeit generischer und allseits anerkannter Setzungen hinaus. Die Perspektivierung auf »weibliche« Geschichten und Geschichtsschreibung, auf »Ermächtigung«, die Forderung nach Vernetzung von Frauen oder das Abräumen von Körpertabus (Anatomie des weiblichen Genitals, Menstruation) sind seit langem popkultureller Standard, im Grunde Allgemeingut, fast schon ein narratives Stereotyp. Besonders traurig ist da natürlich, dass Nagy auch nicht in der Lage war, irgendeine Gratifikation aus der prominenten Besetzungsliste zu ziehen. Selbst Sigourney Weaver bleibt hier das Organ für eindimensionale Verlautbarungen.