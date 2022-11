Staat greift an

Florian Boillot Räumung einer Sitzblockade an einer Autobahnzufahrt in Berlin

Auch der prominente Verteidiger nützte dem Angeklagten am Ende nicht. Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte am Mittwoch einen 24 Jahre alten Aktivisten der Klimaschutzbewegung »Letzte Generation« wegen der Teilnahme an Aktionen der Gruppe zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 15 Euro. Der Angeklagte hatte sich vor Gericht von dem Linke-Abgeordneten Gregor Gysi als Anwalt vertreten lassen. Vertreter der Gruppe hatten Gysi vor einiger Zeit im Bundestag besucht und ihn davon überzeugt, die Verteidigung des jungen Mannes zu übernehmen. Wie die »Letzte Generation« mitteilte, plädierte Gysi auf Freispruch und kündigte Berufung gegen das Urteil an.

Dem Aktivisten war vorgeworfen worden, sich seit dem vergangenen Winter an mehreren Straßenblockaden in Berlin beteiligt zu haben, bei denen er sich auch an der Fahrbahn festgeklebt hatte. Das wertete das Gericht als Nötigung. Außerdem hatte er sich in einem Vorraum des Bundesjustizministeriums an einer Protestaktion beteiligt. Gegen den jungen Mann waren insgesamt fünf Strafbefehle erlassen worden, gegen die er Einspruch eingelegt hatte.

Laut Mitteilung kommentierte Gysi das Urteil mit den Worten: »Es wäre mit Sicherheit richtiger, robust und massiv gegen jene vorzugehen, die unsere Lebensgrundlagen für ihre eigenen Gewinne zerstören, statt Klimaschützer einzusperren!« Er habe bereits vor über zehn Jahren darauf hingewiesen, dass die drohende Klimakatastro­phe das Überleben der Menschheit gefährde. »Das Leben unserer Kinder, Enkelkinder und Urenkel hängt davon ab, was wir jetzt tun«, erklärte der Jurist mit Abgeordnetenmandat. Es gehe um die Verhinderung von »massenhaftem Leid durch Flucht, Armut, Naturkatastrophen und neuartigen Kriegen«.

Auch in München standen Aktivisten der »Letzten Generation« vor Gericht. Vor dem Amtsgericht München begann am Mittwoch ein Prozess gegen drei Aktivisten der Gruppe wegen ihrer Teilnahme an Verkehrsblockaden auf dem Stachus, einem zentralen Platz in der Münchner Innenstadt. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten Nötigung in zwei Fällen vor. Bei einer Protestaktion am 3. November hatten sie mit weiteren Mitgliedern der Gruppe binnen weniger Stunden zweimal den Verkehr blockiert, indem sie sich teils an der Straße festklebten.

Die drei gehören zu den Aktivisten, die aufgrund ihrer Ankündigung, ihre Aktionen fortzusetzen, im wochenlangen polizeilichen Präventivgewahrsam in der Justizvollzugsanstalt Stadelheim gelandet waren. Nach Angaben der Gruppe waren sie am vergangenen Samstag wieder freigekommen. Im Gefängnis habe sie sich bewusst entschieden, ihrer Freiheit nicht nachzutrauern, erklärte eine der Angeklagten, eine 25 Jahre alte Frau, vor dem Amtsgericht. »Ich opfere hier meine Freiheit für eine Zukunft mit mehr Freiheit, mit weniger Leid«, sagte sie.

Als Reaktion auf die Klimaproteste erwägt nun auch die Landesregierung von Brandenburg eine Ausweitung des Sicherungsgewahrsams für Wiederholungstäter. Innenminister Michael Stübgen (CDU) sagte dem Sender RBB, bisher sei die geltende Höchstdauer für diesen Gewahrsam von vier Tagen ausreichend gewesen. Wegen der Aktionen von Gruppen wie die »Letzte Generation« müsse jetzt überlegt werden, ihn auf bis zu eine Woche auszuweiten. Blockaden von Autobahnen oder Flughäfen seien Angriffe auf die kritische Infrastruktur, daher könne es sein, dass er dem Landtag eine entsprechende Novellierung des Polizeigesetzes vorschlagen werde.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erneuerte unterdessen seine Kritik an der »Letzten Generation«. »Wer sich als junger Mann oder junge Frau heute für den Klimaschutz und die erneuerbaren Energien einsetzen möchte, der muss sich dafür eben nicht auf Landebahnen von Flughäfen festkleben«, erklärte Scholz am Dienstag beim Gewerkschaftstag des Deutschen Beamtenbunds (DBB) in Berlin. Als Alternative empfahl der Kanzler jungen Menschen eine Karriere im öffentlichen Dienst, wo die »Transformation hin zur Klimaneutralität« umgesetzt werde. In Bau- oder Umweltämtern der Kommunen oder Bundesministerien könne man »die Dinge in diesem Land ganz konkret voranbringen«, behauptete Scholz.