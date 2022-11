Tribunal gegen Russland

Wolfgang Kumm/dpa In Siegerpose: Denis Maljuska, ukrainischer Justizminister beim Treffen seiner G7-Amtskollegen am Dienstag in Berlin

Die westliche Allianz bereitet sich auf einen großen Kriegsverbrecherprozess gegen die politische und militärische Führung Russlands vor. In diesem Zusammenhang haben die Justizminister der G7 am Dienstag bei einem Treffen in der deutschen Hauptstadt eine gemeinsame Absichtserklärung, die »Berlin Declaration«, verabschiedet. Unter dem Titel G7 agieren die wirtschaftlich stärksten Länder des Westens. In der Reihenfolge des englischen Alphabets sind das Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und die USA. Bei dem Treffen waren auch der Justizminister der Ukraine, der Hauptverantwortliche der EU für das Justizwesen, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag sowie die Generalstaatsanwälte der Ukraine und der BRD anwesend.

Sondergericht gefordert

Die Strafverfolgung internationaler Verbrechen habe für die G7 höchste Priorität, heißt es in der Berliner Erklärung. Die Ermittlungen müssten schon in einem frühen Stadium grenzübergreifend koordiniert werden. Um rasche Kontakte zwischen allen an dem Projekt Beteiligten zu ermöglichen, müsse gewährleistet werden, dass in jedem Land eine zentrale Anlaufstelle für den Austausch von Informationen gebildet wird. Die konkreten Vereinbarungen dazu gehen vermutlich sehr viel weiter als in der allgemein gehaltenen, nur zwei Seiten umfassenden Stellungnahme der G7-Justizminister zum Ausdruck kommt.

Unmittelbar an das Berliner Treffen anknüpfend forderte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij am Dienstag abend in seiner täglichen Videoansprache die Einsetzung eines Sondergerichts gegen Russland und nannte als Vorbild das Internationale Militärtribunal (IMT), das vom 20. November 1945 bis zum 1. Oktober 1946 in Nürnberg gegen 24 deutsche »Hauptkriegsverbrecher« durchgeführt wurde. Ein Sondertribunal müsse es sein, behauptet Selenskij, weil es immer noch unmöglich sei, beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag Anklage wegen des Verbrechens der Aggression zu erheben. Das ist jedoch nicht ganz korrekt. Tatsächlich war die Zuständigkeit des International Court of Crime (ICC) zunächst auf drei Bereiche beschränkt: Völkermord, Verbrechen gegen die Menschheit und Kriegsverbrechen im Sinne der Genfer Konvention. Aber im Juni 2010 wurde das Statut des ICC um einen vierten Punkt, Aggression, erweitert. Nachdem 30 Staaten diese Ergänzung ratifiziert hatten, trat sie am 17. Juli 2018 in Kraft.

Isolation angestrebt

Allerdings darf das ICC Anklage wegen Aggression nur gegen Länder erheben, die Vertragsparteien seines Statuts sind. Das schließt Russland ebenso aus wie beispielsweise die USA und China. Zwar würde Russland gewiss auch die Autorität eines internationalen Sondergerichts nicht anerkennen, aber die Regeln eines derartigen Tribunals könnte die westliche Allianz unter Einbeziehung einer »Koalition der Willigen« ohne Einschränkungen festlegen. Voraussetzung dafür wäre jedoch eine totale Niederlage Russlands und dessen bedingungslose Unterwerfung. Damit sind die Chancen und Risiken dieser Option benannt.

Was Russland von einem derartigen Tribunal zu erwarten hätte, wird an einer Resolution »zur Einstufung der Russischen Föderation als dem Terrorismus Vorschub leistender und terroristische Mittel einsetzender Staat« deutlich, die vom EU-Parlament am 23. November mit 494 Stimmen bei 58 Gegenstimmen und 44 Enthaltungen beschlossen wurde. Damit sind die EU insgesamt und alle Mitgliedstaaten aufgefordert, »Maßnahmen zu ergreifen, mit denen eine vollumfängliche internationale Isolation der Russischen Föderation eingeleitet wird, auch im Hinblick auf die Mitgliedschaft Russlands in internationalen Organisationen und Gremien wie dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, und von der Organisation sämtlicher offiziellen Veranstaltungen im Hoheitsgebiet der Russischen Föderation abzusehen (…)«. Von allen Mitgliedstaaten der EU wird verlangt, »staatsnahe russische Einrichtungen« auf ihrem Territorium und »Verbände der russischen Diaspora«, also der im Ausland lebenden Russen, »zu schließen und zu verbieten«, wenn sie »unter dem Schutz und der Leitung russischer diplomatischer Vertretungen agieren und die russische Staatspropaganda unterstützen«. Darüber hinaus fordert die Resolution die Unterstützung der EU und aller Mitgliedstaaten für die »Einrichtung eines Sondergerichtshofs, (…) der sich mit dem Verbrechen der Aggression der Russischen Föderation gegen die Ukraine befasst«.

Zur Begründung dieser Forderungen sind in der Entschließung des EU-Parlaments zahlreiche Vorgänge und Vorfälle aufgelistet, die alle bisher nicht schlüssig untersucht und beweiskräftig bewertet wurden, aber pauschal und ohne Spuren eines Zweifels russischen Urhebern zugeschrieben werden. Darunter sind sogar der Einschlag einer ukrainischen Rakete auf polnischem Gebiet und die Sprengstoffangriffe auf die russischen Erdgaspipelines Nord Stream 1 und 2. Dass es sich, juristisch gesprochen, um schwerste politische »Eingriffe in ein schwebendes Verfahren« handelt, und dass danach kein Gericht »unbefangen« urteilen könnte, liegt auf der Hand.