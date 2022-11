Bauern in »Sippenhaftung«

Jochen Tack/imago images Gefährdet das Grundwasser: Zu viel Stickstoff im Boden auf den Äckern

Sie haben sich verdreifacht, machen rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Nordrhein-Westfalen aus: »rote Gebiete«, statt vormals 165.000 nun mehr als 500.000 Hektar Land. Areale, die nitratbelastet sind, eine Gefahr für das Grundwasser. Protest gegen die neue Landesdüngeverordnung gibt es dennoch. Grund dafür sind EU-Richtlinien. Deutschland musste mehrmals auf Intervention Brüssels nachbessern, um Strafzahlungen zu vermeiden. Die Bundesländer sind verpflichtet, die Vorgaben umzusetzen – und bis 2028 zu vereinheitlichen.

Gestritten wird darum, wie »rote Gebiete« ausgewiesen werden. Die Grenzwerte bleiben gleich, aber Daten für die Berechnungsgrundlage dürfen nur noch aus den rund 1.300 Messstellen in NRW berücksichtigt werden – und keine weiteren entlastenden Werte der düngenden Betriebe. Damit werde ein »wissenschaftlich fundiertes Landesmodell«, mit dem sich der »Minderungsbedarf an Stickstoffeinträgen detailliert berechnen ließ«, aufgegeben, kritisierte Laura Jacobs, Vizepressesprecherin vom Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband (WLV), am Montag gegenüber jW. Selbst die zuständige Ministerin der schwarz-grünen Landesregierung, Silke Gorißen (CDU), hatte am vergangenen Donnerstag davon gesprochen, dass die Erweiterung der »roten Gebiete« Bauern hart treffen werde. Denn die novellierte Verordnung sieht eine 20prozentige Düngereduktion auf belasteten Flächen vor. Jacobs: Allein in Westfalen-Lippe seien 7.000 landwirtschaftliche Betriebe von der verordneten Messmethode »akut betroffen«. Ähnlich argumentiert Simone Kühnreich vom Rheinischen Landwirtschaftsverband (RLV) auf jW-Nachfrage: »Die von der EU geforderte Ausweisungspraxis schießt über das Ziel hinaus.« Zumal es bereits strenge Gewässerschutzregeln für Landwirte gebe. Hinzu kommt: Eine Düngung unter dem Pflanzenbedarf führe zur Mangelernährung. Qualitätsverluste, Ertragseinbußen wären eine Folge. Das Hauptproblem der EU-Nitratrichtlinie: Mit dem Messstellensystem sei »keine einzelbetriebliche Differenzierung hinsichtlich der Nitratsituation im Grundwasser« möglich, betonte Jacobs. Ergo würden damit alle Landwirte in »roten Gebieten« in »Sippenhaftun« genommen, das Verursacherprinzip ausgehebelt.

Das überzeugt Ralf Bilke nicht. Die Verordnungsnovelle sei überfällig, so der Agrarreferent beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) NRW am Wochenende zu jW. WLV und RLV hätten indes auf der Bremse gestanden. »Wir sind der EU dankbar, dass sie Druck auf ihren Mitgliedstaat Deutschland macht.« Und: Schade, dass es ohne Androhung von Sanktionen offenbar nicht gehe. Auch pauschale Aussagen, dass geringere Düngung automatisch Mangelsituationen bei Höhe und Qualität der Erträge hervorrufe, sei nicht schlüssig, so Bilke. Bei der Nährstoffaufnahme spielten mehrere Faktoren eine Rolle, Boden, Standort und Trockenheit etwa.

Ferner melden sich Landespolitiker zu Wort. Künftig müsse das Messstellennetz »engmaschiger« werden, »um gezielter Problemzonen zu identifizieren und gleichzeitig andere Gebiete von Auflagen freizuhalten«, sagte Norwich Rüße, landwirtschaftspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen, gegenüber dieser Zeitung. Für die oppositionelle FDP-Fraktion stünden Zusatzauflagen – die Pflicht zum Zwischenfruchtanbau und zur Nährstoffanalyse des organischen Düngemittels beispielsweise – »für viele Landwirtschaftsbetriebe in keinem Verhältnis mehr zu den geringen Erlösen«. Und für Zacharias Schalley (AfD) laufe eh »etwas grundverkehrt, wenn mit der Agrarumweltpolitik die Lebensmittelqualität nicht besser, sondern schlechter wird und dabei reihenweise Betriebe aufgeben«, so der Ressortsprecher seiner Fraktion. Rüße kontert, die Überdüngung sei seit Jahrzehnten bekannt; und der Unwille, die Nitratbelastung deutlich zu senken, wirke nun wie ein Bumerang.