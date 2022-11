Keine Luftschlossbauerin

Frank Hormann/Fotoagentur Nordlicht/IMAGO Rostocks neue Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger nach Bekanntgabe der Wahlergebnisse im Rathaus (Rostock, 27.11.2022)

Bei der Partei Die Linke knallten am Sonntag abend die Sektkorken. »Yesss! Herzlichen Glückwunsch, liebe Eva Kröger, zu Deinem grandiosen Wahlerfolg«, feierte der Parteivorsitzende Martin Schirdewan auf Twitter, nachdem seine Parteigenossin als erste Frau an die Spitze der Hansestadt Rostock gewählt worden war. »Die Linke hat noch Feuer!« ist Schirdewan überzeugt.

Die 40jährige Eva-Maria Kröger hatte in der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt mit 58,4 Prozent der Stimmen ihren konservativen Mitbewerber Michael Ebert, der auf 41,6 Prozent kam, weit hinter sich gelassen. Die studierte Politologin, die dem Landtag von Mecklenburg-Vorpommern angehört und Vorsitzende der Linke-Fraktion in der Bürgerschaft ist, war von SPD und Bündnis 90/Die Grünen unterstützt worden. Die Linke hat als stärkste Fraktion bereits im Rathaus mit diesen beiden Parteien zusammen eine klare Mehrheit. Hinter dem parteilosen 62jährigen Ebert, Direktor der Landesbereitschaftspolizei und früherer Rostocker Polizeichef, standen CDU, FDP und die rechten Unabhängigen Bürger für Rostock (UFR).

Das Amt des Oberbürgermeisters (OB) musste neu besetzt werden, weil der bisherige Amtsinhaber, Claus Ruhe Madsen (parteilos), im Juni als Wirtschaftsminister ins Kabinett von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) nach Schleswig-Holstein gewechselt war. Im ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl mit insgesamt 17 Kandidatinnen und Kandidaten vor zwei Wochen lag Kröger zwar knapp vor Ebert, errichte mit 25,3 Prozent aber nicht die erforderliche absolute Mehrheit. Hatte die Wahlbeteiligung im ersten Wahlgang schon bei mageren 43,7 Prozent gelegen, so sank sie nun auf gerade einmal 36,9 Prozent ab. Rund zwei Drittel der Wahlberechtigten haben also weder Kröger noch ihrem konservativen Gegenkandidaten die Stimme gegeben. Dies – und die Tatsache, dass die Linke-Kandidatin nur mit Unterstützung von SPD und Grünen gewinnen konnte – relativiert den Wahlerfolg der Politikerin doch etwas. Kröger verzeichnete sowohl in Plattenbauvierteln wie Lütten Klein, Lichtenhagen und Schmarl als auch im studentisch geprägten Stadtzentrum überdurchschnittliche Stimmergebnisse, während Ebert erwartungsgemäß in bürgerlichen Wohngegenden sowie den Seebädern Nienhagen, Diedrichshagen und Warnemünde vorne lag.

Kröger wuchs in Rostock auf und studierte an der Universität der Stadt Politikwissenschaften und öffentliches Recht. Seit 2009 gehört sie der Rostocker Bürgerschaft an, seit 2016 vertritt sie Die Linke im Landtag. Ihr Landtagsmandat wird sie abgeben. Wie schon vor zwei Wochen äußerte sich Kröger nach ihrem Wahlerfolg vor allem mit inhaltslosen Floskeln. So erklärte die Linke-Politikerin gegenüber dem NDR, sie wolle »einen neuen Stil einpflegen und Dinge auch gemeinsam machen«. Politisch stehe sie »nicht für eine Rolle rückwärts«. Es gebe viele gute Konzepte in den Schubladen, die müsse man herausholen und »mit voller Kraft durchstarten«. In Bild wird die neugewählte Oberbürgermeisterin am Montag mit den Worten zitiert, sie sei keine »linksradikale Ökokommunistin« und wolle keine neuen Luftschlösser bauen.

Für Unruhe im Wahlkampf hatten E-Mails eines anonymen Verfassers an Ebert und in Kopie an weitere Politiker, Bürgerschaftsfraktionen und Medien gesorgt. Darin wurde Auskunft über die »DDR-Vergangenheit« des konservativen Kandidaten gefordert und diesem vorgehalten, er werde in einer »Datenbank für ›Offiziere im besonderen Einsatz‹ des MfS« mit einem Jahresgehalt von 8.350 Mark vermerkt. Ebert hatte auf das anonyme Schreiben hin erklärt, nach seinem Abitur mit 18 Jahren im August 1988 als Offiziersschüler beim Wachregiment des Ministeriums für Staatssicherheit »Feliks Dzierzynski« gewesen zu sein und von dort aus als bezahlter Angestellter das Studium an der Offiziershochschule des Ministeriums des Innern in Dresden begonnen zu haben. Inwieweit ihm dieses Eingeständnis unter seinen bürgerlichen Wählern geschadet hat, ist indessen Spekulation.