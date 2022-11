Im Dienste des Kapitals

Michael Kappeler/dpa Kapitalfreundliches Trio: Die »Chefs« der Ampelkoalition wollen CETA am Donnerstag ratifizieren lassen

Auf EU-Ebene ist das Comprehensive Economic and Trade Agreement, kurz: CETA, bereits seit fünf Jahren in Kraft. Zumindest vorläufig. Der Protest gegen das Handelsabkommen mit Kanada war seinerzeit so groß, dass die Ratifizierung auf nationaler Ebene schwierig wurde und sich hinzog. Deshalb der Kniff, erst mal alles umzusetzen, was ohne die Zustimmung der Parlamente in den Mitgliedstaaten verabschiedet werden kann.

Um das Abkommen aber endgültig und vollständig umzusetzen, braucht es die Ratifizierung durch sämtliche EU-Länder irgendwann doch. In mehr als der Hälfte der beteiligten Staaten ist das schon erledigt. Nun will auch die Ampelkoalition ihre Hausaufgaben machen. Nachdem das Kabinett im Juli ein Ratifizierungsgesetz beschlossen hatte, soll das CETA am Donnerstag durch den Bundestag gepeitscht werden. Fünf Jahre nach den großen Mobilisierungen gegen CETA und das vorläufig gescheiterte EU-US-Wirtschaftsabkommen TTIP ist der Widerstand weitgehend verpufft und die damals besonders leidenschaftlichen CETA-Gegner von den Grünen sitzen mittlerweile in der Regierung. Die Gelegenheit ist günstig.

Dabei steht durchaus einiges auf dem Spiel: Sollte das Abkommen vollständig umgesetzt werden, würde es noch wesentlich schlimmere Folgen zeitigen als durch die vorläufige Anwendung ohnehin schon. Schließlich sind die besonders kritisierten Sondergerichte, vor denen Konzerne Schadenersatz einklagen können, wenn staatliche Regulierungen ihre Profite negativ zu beeinträchtigen drohen, noch nicht eingesetzt. Dieser Vertragsbestandteil berührt auch nationalstaatliche Kompetenzbereiche und kann daher erst nach der Ratifizierung durch die Mitgliedstaaten umgesetzt werden.

An den Investorenklagerechten hatte sich schon 2016/17 der größte Unmut über das Abkommen entzündet. Damit die Kritiker von damals keinen neuen Wind in die Segel bekommen – und die Grünen bei der Zustimmung zum CETA ihr Gesicht wahren können – hat die Regierung eine Beruhigungspille mit Placeboeffekt im Einsatz: die sogenannte CETA-Interpretationserklärung. Diese soll laut Bundesregierung klarstellen, dass der Investorenschutz auf »direkte Enteignung« und »Diskriminierung« beschränkt wird. So werde eine »missbräuchliche Anwendung« verhindert.

Eine aktuelle Version dieser Zusatzerklärung wurde noch nicht veröffentlicht, lediglich ein Leak vom September ist verfügbar. Dieser zeigt jedoch, dass es keinerlei Ambitionen gibt, die Willkür der Sonderjustiz im Dienste des Kapitals einzudämmen. Denn am exklusiven Recht von Investoren, gegen staatliche Regulierung vorzugehen, ändert die Erklärung nichts. Keinerlei Verpflichtungen für Konzerne sind enthalten, und auch keine Rechte für Bürger oder Gebietskörperschaften, um gegen Fehlverhalten von Wirtschaftsakteuren vorzugehen. Das gemeinsame Versprechen von EU-Kommission und kanadischer Regierung, auch Klagen wegen Verstößen gegen das Nachhaltigkeitskapitel im CETA zu ermöglichen, bleibt uneingelöst.

»Fazit: Auch mit der vorliegenden Interpretationserklärung darf CETA nicht ratifiziert werden! Die geplanten Schiedsgerichte schützen nur Profite, sie schaden Menschen und dem Planeten«, heißt es deshalb in einer Analyse des Netzwerks Gerechter Welthandel vom September, die sich mit der durchgesickerten Fassung befasst. Ohnehin wäre die Interpretationserklärung nicht Teil des CETA-Vertrags, sondern bloß ein rechtlich unverbindliches Zusatzdokument, auf das sich im Zweifelsfall niemand vor Gericht berufen kann.

Und beschlossen ist die Erklärung auch noch nicht. Zwar gab die Bundesregierung Anfang November bekannt, dass auf EU-Ebene ein entsprechender Text finalisiert werden konnte. Dieser ist jedoch zum einen den Mitgliedern des Bundestages, die CETA nun ratifizieren sollen, noch nicht vorgelegt worden. Zum anderen muss er auch noch mit der kanadischen Regierung abgestimmt werden, bevor er im gemeinsamen Ausschuss der Vertragsparteien beschlossen werden kann. Es ist also wahrscheinlich, dass es noch Änderungen gibt oder die Erklärung letztlich überhaupt nicht zustande kommt. Aber das spielt dann keine Rolle mehr, Hauptsache, die Parlamentarier nicken die Sache erst mal ab.

Das Netzwerk Gerechter Welthandel fordert, CETA nicht zur ratifizieren und die Verhandlungen neu zu starten, damit das Abkommen »es den Gesellschaften in Kanada und der EU ermöglicht, in Respekt vor unser aller Lebensgrundlagen und den Grenzen des Planeten zu wirtschaften«. Würde die Ratifizierung scheitern, wären mittelfristig auch jene Vertragsbestandteile in Frage gestellt, die über die EU-Ratifizierung längst angewendet werden – wenngleich das EU-Recht keine konkreten Vorgaben beinhaltet, wie lange ein auf nationalstaatlicher Ebene nicht ratifizierter Wirtschaftsvertrag mit Dritten in Kraft bleiben darf.

Damit kämen weitere Themen erneut auf den Verhandlungstisch, etwa die undemokratischen Sonderausschüsse, über die Kapitalvertreter unmittelbar in die Politikgestaltung der EU und Kanadas einbezogen werden sollen. Oder die im Vertragstext enthaltenen Deregulierungsvorschriften, durch die sogenannte nichttarifäre Handelshemmnisse abgebaut werden sollen und mit denen etwa Arbeitsrechte, Umweltstandards und Verbraucherschutz in Frage gestellt werden.

Ein vollständiges Aus für das CETA würde zudem zur Stabilisierung des Welthandels beitragen und das Klima entlasten. Schließlich haben erste Analysen der bisherigen Auswirkungen gezeigt, dass das Abkommen die Handelsströme in einer Weise beeinflusst hat, die bestehende Ungleichgewichte verschärft: Der deutsche Exportüberschuss wuchs in den Jahren seit Inkrafttreten weiter, insbesondere weil mehr Autos nach Kanada verkauft wurden. Und das kanadische Defizit wächst ebenfalls, wenngleich etwas abgebremst durch vermehrte Rohölverkäufe in die EU.