Green Lung haben gerade mal zwei, drei Songs vom Zettel, da muss der bikerbärtige Security-Trumm schon den ersten Bubatz liquidieren. Es wird heute Abend noch weitere Einsätze von ihm geben, denn dass man bei einem Stoner-Rock-Konzert nicht kiffen darf, ist für Stoner-Fans sehr schwer zu begreifen. Ich verstehe die Geschäftsleitung durchaus, Rauch ist Rauch, und ein paar hundert Leute mit einer funktionierenden Sprinkleranlage zu konfrontieren, kann nicht gut fürs Geschäft sein.

Clutch gastieren im Capitol, Hannover, und haben ein glückliches Händchen mit ihrem Support bewiesen. Green Lung kommen auf den Punkt, in diesem Genre ein großes Plus, und haben noch dazu Songs mit so etwas Herzerwärmendem wie einer Melodie. Ein noch größeres Plus in jedem Genre. Vor allem aber sind sie selbst die allergrößten Fans ihrer Musik. Der Orgelspieler lässt sein arschlanges Haupthaar Riesenrad fahren, wenn seine jöhlende Schatztruhe mal Pause macht.

Das Capitol überrascht Neulinge mit einer kleinen architektonischen Anomalie. Seitlich der Bühne, ein Stockwerk darüber, stülpt sich ein geschlossener gläserner Zuschauerraum in den Saal hinein, der bisweilen Gästelistenschmarotzern vorbehalten, heute aber fürs Fußvolk offen ist. Neil Fallon kann nicht anders. »Hej, ihr da im Fahrstuhl! Geht’s euch gut? Keine Sorge, Hilfe ist unterwegs.«

Der Clutch-Frontman ist kein Animateur, der das Publikum mit Sprüchen und Spielchen auf seine Seite zu ziehen versucht. Er wirkt eher wie ein Literat, den das unbarmherzige Schicksal nach vorne ans Mikro geschubst hat. Er untermalt zwar seine symbolistische Lyrik mit großem theatralischen Aufwand, fuchtelt und zeigt auf, ballt Fäuste, krümmt sich vor Kummer und Anstrengung oder beidem, wirft irre Blicke um sich, sticht einen ab, fletscht die Zähne und beißt große Stücke aus einem unsichtbaren Schinkenbrot. Wie gesagt, er macht Schau, aber wenn der Song vorbei ist, bedankt er sich artig, gesellt sich zu seinem Bassisten Dan Maines und wartet, bis Tim Sult seine Gitarre gestimmt, die Tretminen scharf gemacht oder seinen faltigen Arsch zu Ende gekratzt hat – und dann wird angezählt.

Die Band aus Germantown, Maryland, ist alt. Stramme Pauken, Silberzwiebeln, Fallons Geheimratsecken kriechen weiter Richtung Fontanelle, und Schlagzeuger Jean-Paul Gaster erinnert an einen freundlichen Althippie. Auf einem der Promofotos zum aktuellen Album »Sunrise on Slaughter Beach« sehen sie aus wie ein Haufen gestrenger Pilgerväter. Aber wenn die roten Lampen der Orange-Amps leuchten, kann davon keine Rede mehr sein. Sie haben immer noch den Druck der Hardcore-Truppe, die sie mal waren. Im Zentrum Fallons unzerstörbare Stimme, die röhrt wie ein V8er, aber eben auch diese Extraportion schwarzen Soul-Schmelz hören lässt.

»Also, ich höre da keinen Soul und schon gar keinen Schmelz«, fährt mir meine Begleiterin in die Parade. Und jetzt, wo sie’s sagt, höre ich den auch nicht mehr so richtig, aber wenn ich die Augen schließe und fest dran glaube, dann ist es doch wieder da, das warme Timbre eines schwarzen Soulman.

Tim Sult ist keine besondere Leuchte auf seinem Instrument, aber das kümmert nicht weiter. Im Solo spielt er ein paar Töne, die sich harmonisch aus dem Grundriff ableiten lassen, aber sein linker Fuß hat einen hübschen Tremor, und so zittert er mit dem Wah-Wah-Pedal regelmäßig etwas Dynamik hinein. Dieser Trick in Verbindung mit großen Hallräumen und Echoeffekten sorgt dann für das Psychedelische. »Kennen wir jetzt, was haste noch?« sagt die ungnädige Dame neben mir schon nach dem dritten Solo. Aber ich mag dieses Konzept, das es ja öfter gibt im System Rockband, bei Pete Townshend und The Who zum Beispiel: dass man nämlich die Defizite seiner Kombattanten aushält, mit ihnen arbeitet und sie gerade dadurch vielleicht sogar zu einer Stärke ummünzt, weil im Makel stets das Unverwechselbare schlummert. »Er ist unser Gitarrist, kommt gefälligst damit klar!« scheinen Clutch sagen zu wollen. Und tatsächlich kommen alle ausnehmend gut damit klar.

Kurz vor Ende des regulären Gigs hebt Fallon dann noch einmal den Kopf. »Ihr da im Fahrstuhl, weiterhin alles okay bei euch? Es dauert offenbar länger heute …« Der Gig findet ein erstes Ende. Und Clutch lassen Hannover ordentlich bluten, bis sie auf die Bühne zurückkommen. Es muss sich schon lohnen. Sie sind extra den weiten Weg aus Maryland hierher gereist, da wollen sie zu Recht etwas Ekstase sehen. Und Hannover gibt alles – nach Maßgabe seiner Möglichkeiten.

Eine rührende Geste bildet den perfekten Schlusspunkt dieses Abends. Die Band ist schon hinter der Bühne verschwunden, da hat sich Jean-Paul Gaster auch endlich aus seinem Drumkit gewuchtet. Erschöpft, krumm gespielt. Das Alter geht ihm auf den Rücken, man sieht es. Aber man sieht auch dieses scheue Lächeln, das jedem im Auditorium deutlich zeigt, warum er das immer noch macht. Das Publikum wartet auf ihn. Er hebt kurz die Hand und winkt zum Abschied, sein Mund formt ein »Thank you!« – und dann bricht ein letzter frenetischer Applaus über ihn herein. Man geht hinaus, kauft ein Tourshirt, fühlt sich am Leben und ist schon fast erstaunt darüber, dass die simple Ästhetik eines Rockkonzerts immer noch so gut funktioniert.