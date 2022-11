Nachschlag: #rafdp

twitter.com/janboehm Das Fahndungsplakat vom Team Böhmermann. Die Retourkutsche ist rechten Hetzern schwer vermittelbar

Christian Lindner als Andreas Baader. Die FDP als neue RAF. »Hashtag der Woche«: #rafdp. Da gibt’s kein Zappeln. Satire? Egal! Die rechte BRD-Presse läuft Amok. Wer war’s? Jan Böhmermann, der linke Hassprediger aus dem Staatsfunk. Also weg mit den Öffentlich-Rechtlichen, mindestens. Als ab Freitag mittag, zwei Handvoll Stündchen vor Ausstrahlung des »ZDF Magazins Royale«, ein Fahndungsplakat im 70er-Jahre-Chic, überschrieben mit »Linksradikale Gewalttäter« und »Lindner/Lehfeld-Bande« durch Social Media raste, muss in manchen Redaktionen schon Blut geleckt worden sein. Die Themenwahl im Team Böhmermann war wohl kein Zufall, da Springers Gossenpresse fürs Volk, die AfD und deren CDU-Freunde seit Wochen die Aktiven der Letzten Generation zur »Klima-RAF« hochjazzten. Schön, dass zumindest Volker Beck (Bündnis 90/Die Grünen) noch alle beisammen hat und das liebgewonnene Hufeisen rausholt, um der alten Tante FDP in der Koalition ein wenig beizustehen. Er so auf Twitter: »#rafdp #KlimaRAF beides ist irre.« (ass)